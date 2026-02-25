Estados Unidos

Este hotel de Boston acaba de ser clasificado como uno de los mejores de Estados Unidos para 2026

La distinción obtenida constituye un reconocimiento al alto estándar de hospitalidad y a la variedad de servicios disponibles para quienes eligen hospedarse en este establecimiento del área de Back Bay

Guardar
El hotel Mandarin Oriental Boston
El hotel Mandarin Oriental Boston se ubica entre los cinco mejores hoteles de Estados Unidos según US News & World Report para 2026 (Mandarin Oriental, Boston)

El Mandarin Oriental Boston ha sido clasificado como uno de los mejores hoteles de Estados Unidos para 2026, consolidando su posición de referencia en la hotelería de lujo. Ubicado en el corazón de Back Bay, este establecimiento no solo representa el máximo estándar en cuanto a confort y servicios, sino que también ha logrado una de las distinciones más codiciadas del sector: el puesto número cinco en la lista anual de los 25 Mejores Hoteles de Estados Unidos elaborada por US News & World Report.

La importancia de este reconocimiento radica en el riguroso proceso de evaluación al que fueron sometidas más de 31.000 propiedades distribuidas en más de 400 destinos diferentes. La metodología aplicada por US News & World Report busca garantizar una visión integral y objetiva de la calidad hotelera en el país. Para ello, combina la opinión de expertos del sector, la valoración de sistemas de clasificación por estrellas, la obtención de premios internacionales y, en especial, la percepción y las reseñas de huéspedes reales que han experimentado el servicio de primera mano. Esta combinación de criterios permite que la lista destaque no solo la excelencia técnica, sino también la capacidad de los hoteles para brindar experiencias memorables a sus visitantes.

US News & World Report
US News & World Report evaluó más de 31.000 propiedades en 400 destinos para seleccionar los 25 mejores hoteles del país (Mandarin Oriental, Boston)

Entre los factores que han impulsado al Mandarin Oriental Boston al selecto grupo de los diez mejores, destacan sus habitaciones y comodidades de lujo. El hotel ha sido descrito por sus huéspedes recientes como “espectacular” y “cómodo”, atributos que se reflejan en cada detalle de su propuesta. Las habitaciones se distinguen por su amplitud y elegancia, equipadas con ropa de cama de primera calidad, baños de mármol, bañeras profundas y duchas a ras de suelo. A ello se suma la incorporación de televisores de alta definición y una cuidada selección de elementos decorativos y funcionales, pensados para garantizar la tranquilidad y la privacidad. El ambiente logra aislar al visitante del bullicio urbano, sin perder la conexión con la ciudad, lo que se traduce en una experiencia de descanso única.

El Mandarin Oriental Boston se
El Mandarin Oriental Boston se destaca por sus lujosas habitaciones con baños de mármol, bañeras profundas y televisores de alta definición (Mandarin Oriental, Boston)

La ubicación estratégica del Mandarin Oriental Boston añade un valor diferencial, situándolo como una opción privilegiada para quienes visitan la ciudad tanto por negocios como por placer. El hotel se encuentra junto al Centro de Convenciones Hynes, lo que facilita el acceso a eventos y reuniones de relevancia internacional. Además, está a solo dos cuadras de Newbury Street, conocida por sus boutiques exclusivas y una variada oferta de cafés. La cercanía a Fenway Park, a menos de una milla, permite que los huéspedes puedan asistir a partidos y regresar cómodamente antes de la cena. Esta conectividad urbana convierte al hotel en un punto de partida ideal para explorar los principales atractivos de Boston, sin sacrificar comodidad ni tiempo de traslado.

En el interior del Mandarin Oriental, la excelencia se extiende a una amplia gama de servicios. Uno de los puntos más destacados es su spa, galardonado con cinco estrellas por Forbes, lo que lo posiciona como un destino en sí mismo dentro del hotel. El spa ofrece tratamientos de primer nivel que buscan el bienestar integral de los visitantes, complementando la oferta con un gimnasio de última generación, equipado con tecnología de punta para el entrenamiento físico. En el ámbito gastronómico, el Mandarin Oriental cuenta con Ramsay’s Kitchen, un restaurante diseñado por el renombrado chef Gordon Ramsay. Esta propuesta culinaria permite a los huéspedes disfrutar de una experiencia gourmet sin necesidad de salir del edificio, elevando el estándar de la oferta interna del hotel.

El restaurante Ramsay’s Kitchen, liderado
El restaurante Ramsay’s Kitchen, liderado por Gordon Ramsay, coloca la experiencia culinaria del Mandarin Oriental Boston entre las mejores del país

El reconocimiento alcanzado por el Mandarin Oriental Boston no es aislado en el contexto regional. Otros hoteles de la ciudad y del noreste también han sido destacados en la lista de US News & World Report. El Four Seasons Hotel, ubicado frente al Jardín Público, ocupó el puesto número 17 gracias a su lujo discreto y su localización estratégica. Además, en Nueva York figuran en la lista el Mandarin Oriental y The Langham, mientras que The Chanler at Cliff Walk en Newport también obtuvo una posición relevante. Estos resultados evidencian el peso del noreste en la hotelería de lujo estadounidense y la capacidad de la región para atraer tanto a viajeros de placer como de negocios.

La relevancia de la clasificación ha sido subrayada por Zach Watson, editor sénior de datos de viajes de US News, quien afirmó: “Los hoteles destacados en la clasificación de Mejores Hoteles de 2026 de US News marcan la pauta en cuanto a servicio al cliente de primer nivel, servicios excepcionales y experiencias inolvidables para los huéspedes”.

Watson añadió que “el reconocimiento en la clasificación de este año distingue a los hoteles y resorts como los mejores de la industria, y cada lista ofrece un punto de partida ideal para los viajeros que buscan las mejores opciones”.

La lista de mejores hoteles
La lista de mejores hoteles de 2026 reconoce a hoteles estadounidenses que ofrecen servicios excepcionales y experiencias inolvidables a los huéspedes (Crédito: Google Earth)

Completando el panorama de excelencia, la lista de los diez mejores hoteles de Estados Unidos para 2026, según US News & World Report, quedó conformada de esta manera:

  1. Four Seasons Hualalai en Kailua-Kona, Hawái
  2. Four Seasons Lanai en la ciudad de Lanai, Hawái
  3. The Langham en Chicago, Illinois
  4. Mandarin Oriental en Nueva York, Nueva York
  5. Mandarin Oriental en Boston, Massachusetts
  6. The Chanler at Cliff Walk en Newport, Rhode Island
  7. Auberge du Soleil en Rutherford, California
  8. Rancho Valencia Resort and Spa en Rancho Santa Fe, California
  9. Four Seasons en The Surf Club en Surfside, Florida
  10. Montage Palmetto Bluff en Bluffton, Carolina del Sur

