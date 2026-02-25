Estados Unidos

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba para mitigar el colapso económico en la isla

Las operaciones deberán canalizarse exclusivamente a través de empresas privadas y sin participación alguna de la dictadura de Miguel Díaz-Canel

Guardar
Vista de la refinería de
Vista de la refinería de petróleo Nico López en La Habana (REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo)

Estados Unidos flexibilizó las sanciones sobre las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, permitiendo envíos limitados a través de empresas privadas para fines comerciales y humanitarios, con el objetivo de aliviar el impacto de la crisis económica en la isla.

La decisión del Departamento del Tesoro responde a la preocupación regional ante el riesgo de colapso en Cuba, que podría provocar inestabilidad y flujos migratorios en el Caribe.

El anuncio oficial se produjo poco después de la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, en la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio comunicó a los líderes caribeños que el nuevo enfoque de Washington busca facilitar el acceso de la población cubana a recursos esenciales, evitando que los beneficios alcancen directamente a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

La modificación de la política de sanciones establece que las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba solo podrán realizarse mediante iniciativas empresariales privadas, excluyendo la intervención estatal y garantizando que los recursos lleguen a la sociedad civil. El Departamento del Tesoro especificó que únicamente se autorizarán operaciones que “apoyen al pueblo cubano” y tengan un destino comercial o humanitario.

Marco Rubio asiste a una
Marco Rubio asiste a una reunión plenaria de la Comunidad del Caribe durante la cumbre regional celebrada en Basseterre (REUTERS/Jonathan Ernst)

La medida responde a los planteamientos expresados durante la cumbre de CARICOM, donde el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió que un agravamiento de la crisis cubana afectaría la seguridad y la economía de todo el Caribe.

El sufrimiento humanitario no beneficia a nadie”, afirmó Holness y subrayó que “una crisis prolongada en Cuba no se quedará confinada a la isla”. Además, instó a un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos enfocado en la desescalada, la reforma y la estabilidad, y defendió la necesidad de un enfoque más pragmático en las relaciones bilaterales.

El anfitrión de la cumbre, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, reclamó apoyo humanitario para Cuba y relató la difícil situación de sus amigos cubanos, quienes afrontan escasez de alimentos, apagones y problemas sanitarios.

Drew, médico de profesión y ex estudiante en la isla, expresó: “Solo puedo sentir el dolor de quienes me trataron tan bien cuando fui estudiante”.

Esta postura de Washington representa un giro respecto a la política de máxima presión aplicada tras la intervención militar en Caracas y la captura del narcodictador Nicolás Maduro, que incluyó la prohibición casi total de exportaciones de crudo venezolano a Cuba. Desde entonces, la isla ha sufrido una escasez crítica de combustible, agravando la crisis alimentaria y energética.

El buque petrolero Ocean Mariner,
El buque petrolero Ocean Mariner, de bandera liberiana, navega por la bahía de La Habana (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Marco Rubio, históricamente opositor al régimen cubano, optó en esta ocasión por moderar su discurso y priorizar el alivio humanitario, dejando en suspenso nuevas sanciones defendidas por sectores duros del exilio cubano. Rubio reiteró que el petróleo venezolano no debe ser gestionado por entidades estatales cubanas para evitar que los beneficios financien la represión o la exportación de servicios médicos, principal fuente de divisas de la dictadura de La Habana.

El debate también involucró a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien se distanció de las posturas más conciliadoras y afirmó: “No podemos abogar por que otros vivan bajo comunismo y dictadura”.

Persad-Bissessar agradeció públicamente a la administración estadounidense por sus acciones en Venezuela y el Caribe, al considerar que han contribuido a la reducción de la criminalidad en su país al cortar el flujo de armas y drogas desde Venezuela.

Estados Unidos mantiene un embargo sobre Cuba desde 1960, pero la flexibilización de las sanciones sobre el petróleo se produce en un contexto de emergencia regional, con riesgos de migraciones y desestabilización política. La Casa Blanca precisó que la nueva política estará sujeta a estrictos controles y a una supervisión constante para asegurar que los beneficios lleguen directamente al pueblo cubano.

Marco Rubio estrecha la mano
Marco Rubio estrecha la mano de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en el marco de las reuniones de la Comunidad del Caribe (REUTERS/Jonathan Ernst)

La medida fue recibida con satisfacción cautelosa por los gobiernos caribeños, que temen un colapso en Cuba y sus posibles efectos sobre la estabilidad y la economía regional. Washington continuará evaluando el impacto de la decisión y sus consecuencias para la política regional y la relación bilateral con La Habana.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosCubaVenezuelaPetróleo venezolanoCrisis en CubaÚltimas Noticias AméricaMiguel Díaz-CanelLa HabanaExportaciones de petróleoCARICOMMarco RubioDepartamento del Tesoro

Últimas Noticias

La Organización Meteorológica Mundial anuncia la lista de nombres para huracanes del Atlántico

A menos de 100 días del comienzo de la temporada el 1 de junio, el organismo internacional presenta nuevas denominaciones para los sistemas tropicales de 2026 y protocolos actualizados para mejorar la prevención y la respuesta regional

La Organización Meteorológica Mundial anuncia

El economista Larry Summers renunciará a Harvard tras revelarse la profundidad de su relación con Jeffrey Epstein

El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos utilizó al financiero condenado como confidente personal durante años, incluso para intentar seducir a una académica asiática a quien él y Epstein apodaron “peligro”, en alusión al tropo racista “peligro amarillo”

El economista Larry Summers renunciará

Reza Pahlavi pronosticó el colapso del régimen iraní en semanas y garantizó la defensa de la unidad nacional

Además, instó a las fuerzas armadas a sumarse al cambio y rechazar cualquier intento de fragmentación nacional

Reza Pahlavi pronosticó el colapso

Estados Unidos adelantó que aumentará los aranceles a algunos países en los próximos días

La administración de Estados Unidos elevará la tasa arancelaria del 10% al 15% o más para determinados países, según Jamieson Greer, en una medida formalizada por la Casa Blanca que busca asegurar procesos legales adecuados antes de su entrada en vigor

Estados Unidos adelantó que aumentará

Un tiburón blanco de 3,65 metros es devuelto al mar tras intensa captura en la costa de Florida

La hazaña realizada por Coastal Worldwide Shark Fishing Tours en Navarre Beach se suma a los escasos registros de pesca desde la orilla de esta especie en el Golfo de México, según especialistas

Un tiburón blanco de 3,65

TECNO

Anthropic desafía al Pentágono y

Anthropic desafía al Pentágono y rechaza relajar límites para uso militar de su IA

Hacker usa la IA Claude para robar datos de agencias de gobierno en México

Alguien te bloqueó en WhatsApp y no lo sabes: sigue estos pasos para averiguarlo

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica

Perú acelera en inteligencia artificial con la adopción de agentes con IA: cuál es la tendencia en 2026

ENTRETENIMIENTO

“Guerra de novias” se convierte

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

Así comenzó la lucha de Eric Dane contra la ELA: cuál fue el síntoma sutil que marcó el inicio de la enfermedad

Murió Oliver ‘Power’ Grant, productor y arquitecto empresarial del histórico Wu-Tang Clan

Gerard Butler se baja del avión y la secuela de “El piloto” queda en suspenso

MUNDO

Ucrania advirtió que cientos de

Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

El Reino Unido postergó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Estados Unidos

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles