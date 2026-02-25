Estados Unidos

Cómo es el sistema de reciclaje de Estados Unidos

La gestión de residuos en el país destaca por su descentralización, con fuertes diferencias entre estados y ciudades que dificultan la efectividad del reciclado y generan confusión entre los ciudadanos en torno a las reglas y materiales aceptados

Reciclar en Estados Unidos aporta beneficios ambientales al reducir el volumen de residuos en vertederos y conservar recursos naturales esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el reciclaje representa una de las estrategias centrales para la gestión de residuos, pero también evidencia las tensiones y retos de un sistema descentralizado. El proceso consiste en recolectar y procesar materiales descartados, para luego remanufacturarlos y convertirlos en nuevos productos. Este mecanismo, lejos de ser uniforme, varía notablemente entre ciudades y estados, generando diferencias significativas en los resultados y la comprensión ciudadana sobre qué, cómo y dónde reciclar.

El sistema de reciclaje estadounidense opera en tres fases principales: recolección, procesamiento y remanufacturación. Todo inicia cuando el consumidor o una empresa separa materiales reciclables —como papel, cartón, vidrio y plásticos— que luego son recogidos por transportistas privados o entidades gubernamentales. Estos residuos llegan a instalaciones de procesamiento, donde se clasifican, eliminan contaminantes y se preparan para su transformación.

En este punto, los materiales pueden ser enviados a plantas de molienda o directamente a fábricas, dependiendo del tipo y grado de limpieza requerido. Por ejemplo, el vidrio y el plástico suelen someterse a procesos específicos en plantas especializadas antes de ser convertidos en materia prima lista para su reutilización. Finalmente, la remanufacturación se realiza en fábricas de papel, plantas de envases o instalaciones similares, donde los materiales reciclados regresan al circuito económico como productos listos para el consumidor.

El sistema de reciclaje en Estados Unidos se caracteriza por su descentralización, generando disparidad en normas y procedimientos a lo largo del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descentralización extrema es una de las características que distinguen el sistema estadounidense. Cada municipio puede establecer sus propias normas y procedimientos, lo que fomenta confusión y dificultades a la hora de separar residuos. Esta falta de uniformidad contribuye a que la infraestructura de reciclaje presente tasas de efectividad muy dispares y desafíos crónicos de contaminación, gestión e inversión.

El reciclaje, a pesar de estos desafíos, aporta beneficios claros en tres dimensiones: ambiental, económica y social. En el plano ambiental, reciclar reduce la cantidad de residuos enviados a vertederos e incineradores, lo que disminuye la presión sobre el territorio y el riesgo de contaminación de suelos y aguas. Además, al reincorporar materiales al ciclo productivo, se conservan recursos naturales como la madera, el agua y los minerales, y se reducen los gases de efecto invernadero asociados a la extracción y procesamiento de materias primas vírgenes.

Desde la perspectiva económica, el reciclaje eleva la seguridad nacional al aprovechar fuentes internas de materiales, promueve el ahorro de energía y apoya la competitividad de la industria estadounidense. Según el Informe de Información Económica sobre el Reciclaje (REI), las actividades de reciclaje y reutilización generaron, en un solo año, 757.000 empleos, $36.600 millones en salarios y $6.700 millones en ingresos fiscales. Esto equivale a 1,57 empleos, $76.000 en salarios y $14.101 en ingresos fiscales por cada 1.000 toneladas de material reciclado.

El proceso de reciclaje estadounidense comprende recolección, procesamiento y remanufacturación, transformando papel, cartón, vidrio y plásticos descartados en nuevos productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito social, el reciclaje impulsa la creación de empleos y apoya la industria manufacturera nacional. Además, alienta la conciencia ambiental y la responsabilidad colectiva, ya que muchas comunidades perciben el reciclaje como una vía directa para cuidar el planeta y preservar recursos para las próximas generaciones.

A pesar de sus ventajas, el sistema enfrenta retos estructurales profundos. Una de las principales dificultades es la confusión ciudadana respecto a los materiales aceptados, las reglas y los destinos del reciclaje, lo que provoca una alta tasa de residuos reciclables descartados incorrectamente. La infraestructura no ha logrado adaptarse al ritmo y volumen de los residuos actuales, y la comunicación entre fabricantes, recicladores y gobiernos resulta insuficiente para anticipar y gestionar adecuadamente la llegada de nuevos materiales al sistema. Además, los mercados nacionales de materiales reciclados siguen siendo frágiles.

Cambios en la política internacional —como la restricción de importaciones de residuos reciclables por parte de países asiáticos— han obligado a Estados Unidos a repensar la gestión local y el desarrollo de mercados internos sólidos e innovadores.

Las cifras más recientes reflejan tanto los avances como los estancamientos del sistema. La tasa nacional de reciclaje, incluyendo el compostaje, se mantiene en torno al 32%, una cifra prácticamente inalterada en la última década. A su vez, el estadounidense promedio genera alrededor de 951 kilogramos de basura por año, lo que equivale a unos 2,6 kilogramos diarios, posicionando al país como el mayor generador de residuos per cápita a nivel mundial según el Global Waste Index 2025. Cerca del 50% de los residuos sólidos urbanos terminan en vertederos, mientras que el resto se recicla, composta o se incinera para recuperación de energía.

El reciclaje genera impacto económico con la creación de 757.000 empleos, salarios superiores a $36.600 millones y $6.700 millones en ingresos fiscales anuales

Existe una brecha significativa entre la voluntad de reciclar y los resultados reales, conocida como el “Gap del Comportamiento”. Aunque el 77% de los estadounidenses asegura que recicla, solo una proporción mucho menor de materiales llega a procesarse correctamente. Esto se debe, en gran parte, a la contaminación en los depósitos de reciclaje: aproximadamente el 25% de los materiales recolectados no puede reciclarse debido a errores en la separación o presencia de residuos no aptos. El desfase entre la intención ciudadana y la efectividad del sistema subraya la necesidad de campañas educativas y mejoras en la infraestructura.

Frente a estos desafíos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha establecido una meta nacional ambiciosa: alcanzar una tasa de reciclaje del 50% para el año 2030. Para ello, se han comenzado a implementar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor en estados como California y Maine, que obligan a las empresas a financiar la gestión de sus envases y productos al final de su vida útil. Además, la EPA promueve la estandarización de métricas y la colaboración multisectorial para fortalecer los mercados de materiales reciclados y modernizar el sistema en su conjunto, con el objetivo de que Estados Unidos logre una economía circular más eficiente y sostenible.

