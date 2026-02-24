Estados Unidos

Chicago presenta plan millonario para reconvertir el Soldier Field sin los Bears

Un proyecto de USD 630 millones busca transformar el estadio en un centro de espectáculos masivos, mientras la franquicia negocia su salida y la ciudad intenta mantener la relevancia del recinto

El plan de transformación del Soldier Field contempla una inversión de USD 630 millones para reconvertir el estadio en un espacio de conciertos y eventos masivos en Chicago

La posible salida de los Chicago Bears ha desatado un debate sobre el futuro del Soldier Field, el emblemático estadio situado a orillas del lago Míchigan. Ante esta incertidumbre, las autoridades locales exploran alternativas para aprovechar la infraestructura del recinto, proponiendo su transformación en un espacio destinado a eventos especiales y actividades culturales de gran escala.

El plan presentado, con un valor estimado de USD 630 millones, contempla reconvertir el estadio en un escenario de conciertos y espectáculos masivos, con el fin de preservar su relevancia económica y cultural para la ciudad.

El futuro del Soldier Field como sede de los Bears se ha puesto en duda desde que la franquicia inició negociaciones para una posible reubicación fuera de Chicago. Entre las opciones consideradas se encuentran Arlington Heights, un suburbio al noroeste de la ciudad, y Hammond, en el estado de Indiana.

Esta situación motivó a funcionarios del Distrito de Parques de Chicago a presentar una propuesta formal ante la oficina del gobernador y la legislatura de Illinois, con el objetivo de redefinir el uso del estadio. Según documentos a los que accedió la cadena local Fox32, el plan busca maximizar el potencial del recinto como motor económico y cultural, abordando así la posible pérdida de uno de los equipos más emblemáticos de la NFL.

La posible salida de los Chicago Bears del Soldier Field reaviva el debate sobre el uso y futuro del emblemático estadio ubicado junto al lago Míchigan (Wikimedia Commons)

La documentación entregada incluye un desglose de costos: más de USD 100 millones se aplicarían para mejoras internas del estadio, mientras que hasta USD 500 millones adicionales se invertirían en el desarrollo de la infraestructura circundante, abarcando accesos viales, estacionamientos y espacios de servicios asociados a eventos masivos.

De acuerdo con los documentos, una parte significativa del financiamiento correría por cuenta de la propia franquicia de los Bears, aunque el resto —proveniente de fondos estatales para obras públicas— sería cubierto por los contribuyentes de Illinois. Este esquema de inversión mixta ha generado debate en torno al uso de recursos públicos y su impacto en el presupuesto estatal.

El Soldier Field, inaugurado en 1924 y remodelado en 2003, cuenta con 61 500 espectadores de capacidad y ha sido sede de numerosos acontecimientos deportivos y culturales, constituyendo un símbolo de la ciudad de Chicago.

Con una capacidad de 61.500 espectadores, el Soldier Field representa un símbolo de la ciudad desde su inauguración en 1924 y su remodelación en 2003 (@soldierfield)

La eventual salida de los Bears implicaría la pérdida de un equipo con profunda tradición local y el reto de mantener la viabilidad económica de un estadio de tales dimensiones sin la presencia regular de la NFL. Experiencias en otras ciudades estadounidenses han demostrado que la reconversión de grandes estadios puede arrojar resultados diversos, dependiendo de la capacidad para atraer eventos de alto perfil y lograr integración con el entorno urbano.

Consultados por Fox32, los directivos del Distrito de Parques de Chicago evitaron precisar la existencia de planes concretos para el futuro del estadio, pero aseguraron su compromiso para consolidar el Soldier Field como recurso estratégico de la economía urbana y la oferta cultural local. “Estamos trabajando para garantizar que el estadio siga siendo una pieza clave en el desarrollo de Chicago”, indicaron, resaltando la intención de valorar todas las alternativas posibles en función de sus efectos financieros y sociales.

El gobernador J.B. Pritzker ha declarado que mantiene abiertas todas las opciones en relación al destino de la franquicia. “Nuestro objetivo es asegurar que los Chicago Bears puedan permanecer en Illinois, ya sea en Chicago o en otro punto del estado”, señaló durante una reciente conferencia, subrayando que el análisis de propuestas busca garantizar el mejor uso posible de los recursos públicos y el mayor beneficio para la población.

Mientras tanto, la potencial mudanza de los Bears alimenta especulaciones entre funcionarios, empresarios y aficionados, atentos a las negociaciones vigentes y al impacto potencial en la identidad deportiva de la ciudad. El debate sobre el financiamiento, la utilidad futura del estadio y la preservación del legado histórico del Soldier Field continúa, en un contexto de competencia regional por atraer inversiones deportivas y culturales.

La decisión final dependerá tanto de la voluntad de la franquicia como de la capacidad de las autoridades para ofrecer un proyecto sostenible que garantice el aprovechamiento del estadio y beneficie a la comunidad de Chicago y del estado de Illinois.

