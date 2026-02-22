Un estudiante de secundaria en Pensilvania enfrenta más de 300 cargos por una red de sextorsión a menores

Un estudiante de último año de secundaria en Pensilvania enfrenta más de 300 cargos graves tras ser identificado como presunto líder de una red criminal dedicada a la sextorsión y al uso de identidades falsas para contactar a menores, un delito que las autoridades califican como una de las operaciones más extensas de este tipo en la región.
La corte determinó su permanencia bajo custodia sin derecho a fianza, aduciendo que representa un riesgo tanto de fuga como para la seguridad de la comunidad. La investigación, que involucró entrevistas a 30 menores e identificó al menos 21 víctimas, reveló un esquema de engaños a través de redes sociales.
Según consta en el expediente judicial consignado por el medio estadounidense Fox News Digital, Zachariah Abraham Meyers, de 18 años y residente en McMurray, a unos 24 kilómetros al suroeste de Pittsburgh, fue detenido el viernes.
Se le imputa tráfico de menores, extorsión sexual, contacto ilegal con menores y distribución de material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.
Las pruebas recopiladas durante la investigación vinculan directamente a Meyers con los hechos denunciados. Entre ellas figuran imágenes y conversaciones extraídas de su celular, según la información publicada por el canal local WPXI.
El modus operandi consistía en crear perfiles falsos en plataformas como TikTok y Snapchat, utilizando incluso fotografías de terceras personas, incluida una actriz de cine para adultos de otro país, con el objetivo de contactar y engañar a menores de edad.
El distrito escolar de Peters Township reconoció en un comunicado remitido a WTAE que la policía mantuvo informado al organismo a lo largo del proceso de investigación.
Aunque las autoridades policiales comunicaron que no existe una amenaza inmediata para los colegios, el distrito subrayó que continuará colaborando activamente con las investigaciones y remarcó que la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo prioritaria.
Dinámica del caso y hallazgos de la investigación
Meyers, alumno de Peters Township High School, habría utilizado identidades ficticias para establecer contacto con los menores, obteniendo así material comprometedor de las víctimas a través de una combinación de engaño y coacción.
Las autoridades detallaron: “Logró engañar y coaccionar a varones menores de edad para que le enviaran imágenes y videos pornográficos explícitos de sí mismos”.
La gravedad del caso llevó a los investigadores a entrevistar a decenas de menores, logrando identificar a más de 20 víctimas. Los cargos reflejan la magnitud de la operación: la lista supera los 300 hechos imputados.
El proceso de recolección de pruebas incluyó la revisión del teléfono del acusado, lo que permitió rastrear sus actividades digitales y reforzar la acusación formada por la policía y el ministerio público.
Reacción institucional y medidas adoptadas
Tras conocerse la detención, el distrito escolar de Peters Township emitió un pronunciamiento en el que agradeció la labor de la policía local y reiteró su “compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y las familias”, agregando que cualquier novedad sería comunicada en tiempo y forma.
El hecho de que Meyers permanezca encarcelado sin derecho a fianza en la Prisión del Condado de Washington obedece al riesgo de que pueda fugarse o reincidir, como consta en la resolución judicial revelada por Fox News Digital.