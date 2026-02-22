Un estudiante de secundaria en Pensilvania enfrenta más de 300 cargos por una red de sextorsión a menores

Acusado un estudiante de Pensilvania de liderar una red de sextorsión que involucró a menores contactados por internet (WPXI)

Un estudiante de último año de secundaria en Pensilvania enfrenta más de 300 cargos graves tras ser identificado como presunto líder de una red criminal dedicada a la sextorsión y al uso de identidades falsas para contactar a menores, un delito que las autoridades califican como una de las operaciones más extensas de este tipo en la región.

La corte determinó su permanencia bajo custodia sin derecho a fianza, aduciendo que representa un riesgo tanto de fuga como para la seguridad de la comunidad. La investigación, que involucró entrevistas a 30 menores e identificó al menos 21 víctimas, reveló un esquema de engaños a través de redes sociales.

Según consta en el expediente judicial consignado por el medio estadounidense Fox News Digital, Zachariah Abraham Meyers, de 18 años y residente en McMurray, a unos 24 kilómetros al suroeste de Pittsburgh, fue detenido el viernes.

Se le imputa tráfico de menores, extorsión sexual, contacto ilegal con menores y distribución de material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.

La investigación permitió identificar numerosas víctimas tras entrevistas realizadas a jóvenes afectados por el esquema (WTAE-TV Pittsburgh)

Las pruebas recopiladas durante la investigación vinculan directamente a Meyers con los hechos denunciados. Entre ellas figuran imágenes y conversaciones extraídas de su celular, según la información publicada por el canal local WPXI.

El modus operandi consistía en crear perfiles falsos en plataformas como TikTok y Snapchat, utilizando incluso fotografías de terceras personas, incluida una actriz de cine para adultos de otro país, con el objetivo de contactar y engañar a menores de edad.

El distrito escolar de Peters Township reconoció en un comunicado remitido a WTAE que la policía mantuvo informado al organismo a lo largo del proceso de investigación.

Aunque las autoridades policiales comunicaron que no existe una amenaza inmediata para los colegios, el distrito subrayó que continuará colaborando activamente con las investigaciones y remarcó que la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo prioritaria.

Las autoridades escolares de la localidad aseguraron la continuidad de las clases y la colaboración activa con la policía (WTAE-TV Pittsburgh)

Dinámica del caso y hallazgos de la investigación

Meyers, alumno de Peters Township High School, habría utilizado identidades ficticias para establecer contacto con los menores, obteniendo así material comprometedor de las víctimas a través de una combinación de engaño y coacción.

Las autoridades detallaron: “Logró engañar y coaccionar a varones menores de edad para que le enviaran imágenes y videos pornográficos explícitos de sí mismos”.

La gravedad del caso llevó a los investigadores a entrevistar a decenas de menores, logrando identificar a más de 20 víctimas. Los cargos reflejan la magnitud de la operación: la lista supera los 300 hechos imputados.

El proceso de recolección de pruebas incluyó la revisión del teléfono del acusado, lo que permitió rastrear sus actividades digitales y reforzar la acusación formada por la policía y el ministerio público.

El acusado utilizó identidades falsas en redes sociales para obtener material íntimo de menores, empleando engaños y amenazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacción institucional y medidas adoptadas

Tras conocerse la detención, el distrito escolar de Peters Township emitió un pronunciamiento en el que agradeció la labor de la policía local y reiteró su “compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y las familias”, agregando que cualquier novedad sería comunicada en tiempo y forma.

El hecho de que Meyers permanezca encarcelado sin derecho a fianza en la Prisión del Condado de Washington obedece al riesgo de que pueda fugarse o reincidir, como consta en la resolución judicial revelada por Fox News Digital.