Estados Unidos

Un estudiante de secundaria en Pensilvania enfrenta más de 300 cargos por una red de sextorsión a menores

Las autoridades señalan que un joven de 18 años habría utilizado identidades falsas en redes sociales para engañar y extorsionar a decenas de menores, mientras la comunidad de McMurray permanece en alerta ante la magnitud del caso

Guardar
Acusado un estudiante de Pensilvania
Acusado un estudiante de Pensilvania de liderar una red de sextorsión que involucró a menores contactados por internet (WPXI)

Un estudiante de último año de secundaria en Pensilvania enfrenta más de 300 cargos graves tras ser identificado como presunto líder de una red criminal dedicada a la sextorsión y al uso de identidades falsas para contactar a menores, un delito que las autoridades califican como una de las operaciones más extensas de este tipo en la región.

La corte determinó su permanencia bajo custodia sin derecho a fianza, aduciendo que representa un riesgo tanto de fuga como para la seguridad de la comunidad. La investigación, que involucró entrevistas a 30 menores e identificó al menos 21 víctimas, reveló un esquema de engaños a través de redes sociales.

Según consta en el expediente judicial consignado por el medio estadounidense Fox News Digital, Zachariah Abraham Meyers, de 18 años y residente en McMurray, a unos 24 kilómetros al suroeste de Pittsburgh, fue detenido el viernes.

Se le imputa tráfico de menores, extorsión sexual, contacto ilegal con menores y distribución de material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.

La investigación permitió identificar numerosas
La investigación permitió identificar numerosas víctimas tras entrevistas realizadas a jóvenes afectados por el esquema (WTAE-TV Pittsburgh)

Las pruebas recopiladas durante la investigación vinculan directamente a Meyers con los hechos denunciados. Entre ellas figuran imágenes y conversaciones extraídas de su celular, según la información publicada por el canal local WPXI.

El modus operandi consistía en crear perfiles falsos en plataformas como TikTok y Snapchat, utilizando incluso fotografías de terceras personas, incluida una actriz de cine para adultos de otro país, con el objetivo de contactar y engañar a menores de edad.

El distrito escolar de Peters Township reconoció en un comunicado remitido a WTAE que la policía mantuvo informado al organismo a lo largo del proceso de investigación.

Aunque las autoridades policiales comunicaron que no existe una amenaza inmediata para los colegios, el distrito subrayó que continuará colaborando activamente con las investigaciones y remarcó que la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo prioritaria.

Las autoridades escolares de la
Las autoridades escolares de la localidad aseguraron la continuidad de las clases y la colaboración activa con la policía (WTAE-TV Pittsburgh)

Dinámica del caso y hallazgos de la investigación

Meyers, alumno de Peters Township High School, habría utilizado identidades ficticias para establecer contacto con los menores, obteniendo así material comprometedor de las víctimas a través de una combinación de engaño y coacción.

Las autoridades detallaron: “Logró engañar y coaccionar a varones menores de edad para que le enviaran imágenes y videos pornográficos explícitos de sí mismos”.

La gravedad del caso llevó a los investigadores a entrevistar a decenas de menores, logrando identificar a más de 20 víctimas. Los cargos reflejan la magnitud de la operación: la lista supera los 300 hechos imputados.

El proceso de recolección de pruebas incluyó la revisión del teléfono del acusado, lo que permitió rastrear sus actividades digitales y reforzar la acusación formada por la policía y el ministerio público.

El acusado utilizó identidades falsas
El acusado utilizó identidades falsas en redes sociales para obtener material íntimo de menores, empleando engaños y amenazas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacción institucional y medidas adoptadas

Tras conocerse la detención, el distrito escolar de Peters Township emitió un pronunciamiento en el que agradeció la labor de la policía local y reiteró su “compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y las familias”, agregando que cualquier novedad sería comunicada en tiempo y forma.

El hecho de que Meyers permanezca encarcelado sin derecho a fianza en la Prisión del Condado de Washington obedece al riesgo de que pueda fugarse o reincidir, como consta en la resolución judicial revelada por Fox News Digital.

Temas Relacionados

Zachariah Abraham MeyersSextorsión DigitalDelitos Contra MenoresPensilvaniaMenoresIdentidad FalsaRedes SocialesSecundariaRed CriminalEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

El mayor portaaviones del mundo cruzó el viernes el estrecho de Gibraltar y se sumó al Abraham Lincoln en aguas mediterráneas, en el mayor despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en Oriente Medio desde 2003

El superportaaviones USS Gerald R.

El aumento de nevadas intensas eleva el riesgo de más avalanchas en la Sierra Nevada

Las investigaciones recientes advirtieron sobre la acumulación rápida de nieve húmeda en cumbres elevadas, una tendencia vinculada al cambio climático que amenaza tanto a visitantes como a la fauna local en California

El aumento de nevadas intensas

Un hombre armado fue abatido al intentar ingresar a Mar-a-Lago mientras Trump estaba en Washington

Agentes del Servicio Secreto y un ayudante del alguacil del condado de Palm Beach dispararon contra el intruso, que fue visto en la entrada norte de la residencia del presidente en Florida portando lo que parecía una escopeta y un bidón de combustible

Un hombre armado fue abatido

Las bajas de acciones tecnológicas en Wall Street genera debate entre analistas e inversionistas: qué recomiendan hacer

Mediante la disrupción que propone la inteligencia artificial se produjeron caídas acentuadas en las cotizaciones. Aunque algunos expertos consideran que podría tratarse de un momento propicio para adquirir posiciones en líderes del sector

Las bajas de acciones tecnológicas

Las autoridades de Pensilvania reportan 11 casos de sarampión en medio de preocupación por propagación

La confirmación de varios casos de sarampión en residentes sin inmunización en Montgomery y otros condados revela la importancia de la vacunación para evitar complicaciones graves y nuevos contagios

Las autoridades de Pensilvania reportan

TECNO

Cuáles son las mejores canciones

Cuáles son las mejores canciones de Willie Colón, según la IA

Therian: por qué algunos adolescentes se identifican como animales y cuándo preocuparse

Criptomonedas en tiempo real: cotizaciones hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Top 10 de funciones de Excel que todo profesional debe saber, según Harvard

Steam regala Paragnosia, un juego de terror y anomalías: así puedes añadirlo gratis a tu biblioteca

ENTRETENIMIENTO

Se reveló la foto policial

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

Las inesperadas confesiones de Leighton Meester y Penn Badgley que cambian la visión sobre “Gossip Girl”

Daniel Radcliffe confiesa cómo las escenas bajo el agua de “Harry Potter” casi lo llevan al límite

Una canción de Metallica alcanza un récord histórico en plataformas digitales

MUNDO

La Unión Europea pidió a

La Unión Europea pidió a EEUU que respete el acuerdo comercial alcanzado el año pasado tras la subida de aranceles de Trump

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

Las maniobras ocultas del régimen iraní ante una posible guerra con EEUU y sus planes de supervivencia

El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

Tensión en Irán: estudiantes universitarios protagonizaron una nueva jornada de protestas contra el régimen