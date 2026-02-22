Timothy Busfield se declaró no culpable de abuso sexual infantil y mantiene firme su inocencia

La acusación penal por abuso sexual infantil contra Timothy Busfield se presenta en tribunales de Nuevo México y genera fuerte repercusión (Sam Wasson/Pool vía REUTERS)

La acusación penal contra Timothy Busfield por abuso sexual infantil tomó relevancia en los tribunales de Nuevo México.

El actor, conocido por su trabajo en The West Wing y esposo de Melissa Gilbert, se declaró inocente ante los cargos y, en una decisión inusual, renunció a todas las comparecencias previas al juicio.

Las imputaciones formales incluyeron cuatro cargos de contacto sexual criminal contra un menor, todos tipificados como delitos graves de tercer grado.

Los hechos investigados por la fiscalía y el Departamento de Policía de Albuquerque corresponden a octubre de 2022 y septiembre de 2023, cuando dos niños, que entonces tenían siete u ocho años y ahora tienen once, participaron como actores en la serie de FOX The Cleaning Lady, dirigida por Busfield.

Desde el inicio del proceso, Busfield negó categóricamente las acusaciones.

El actor y esposo de Melissa Gilbert enfrenta cuatro cargos graves de contacto sexual criminal con menores (Instagram)

En un video difundido en sus redes sociales, la estrella aseguró: “No hice nada. Todo esto son mentiras y no le hice nada a esos pequeños, y voy a luchar. Voy a luchar con un gran equipo y voy a ser absuelto”, según una declaración replicada por diversos medios estadounidenses.

Tras su entrega voluntaria a las autoridades el 13 de enero, Busfield reiteró sentirse víctima de una injusticia.

Sus nuevas declaraciones evidenciaron la postura firme de inocencia que sostuvo desde el inicio del caso.

El abogado de Busfield, Larry Stein, confirmó la estrategia de la defensa en declaraciones a la prensa estadounidense.

En sus palabras, “la imputación no fue inesperada. Como dice el dicho, un gran jurado imputaría hasta a un sándwich de jamón”.

Los hechos investigados por la fiscalía y la policía de Albuquerque involucran a dos niños que actuaron en la serie "The Cleaning Lady" (Bernalillo County Metropolitan Detention Center/Handout via REUTERS)

Además, Stein expresó preocupación por la decisión de la fiscalía de avanzar con un caso que, según él, “es fundamentalmente inconsistente y que no puede probarse en un juicio”.

El defensor describió debilidades en las pruebas presentadas por las autoridades: “La audiencia de detención expuso debilidades fatales en las pruebas de la fiscalía, brechas que ninguna decisión de imputación puede subsanar”, observó Stein.

También sostuvo que los padres de los menores tendrían motivaciones ajenas a los hechos y afirmó que “esta acusación parece estar impulsada por algo distinto a los hechos o la ley”.

Y agregó: “El señor Busfield luchará contra estos cargos en cada etapa y espera poner a prueba el caso del Estado en un tribunal abierto, donde importan las pruebas, no a puertas cerradas”.

El entorno personal del actor estuvo presente durante el proceso judicial. Stein comunicó a People que Timothy Busfield “se sintió maravilloso” tras ser liberado en enero.

Busfield y su defensa niegan las acusaciones y aseguran que las pruebas presentadas por la fiscalía muestran debilidades sustanciales (Europa Press)

Su esposa, la actriz Melissa Gilbert, se mostró “muy, muy emocionada” al reunirse con él.

La fiscalía del condado de Bernalillo indicó en un comunicado que, como en todo procedimiento penal, el imputado “se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia”.

El fiscal Sam Bregman insistió en que “proteger a los niños sigue siendo una prioridad máxima para esta oficina”.

El caso se elevó a un gran jurado, que decidió imputar formalmente al artista. Tras la imputación, Busfield compareció y, el 10 de febrero, se declaró no culpable de los cuatro cargos.

Un día después, renunció a las comparecencias previas al juicio, decisión aceptada por el juez Joseph Montano.

Melissa Gilbert ha mostrado apoyo público tras la liberación del actor bajo condiciones judiciales (Instagram/Melissa Gilbert)

El próximo paso será la audiencia de programación, prevista para el 10 de marzo de 2025.

La defensa de Busfield asistirá en representación de Timothy Busfield, quien optó por no participar personalmente en las audiencias previas.

Busfield es una figura reconocida en la televisión de Estados Unidos, con una carrera que incluye papeles destacados en series de los 80 y 90.

La investigación sigue en curso y el proceso avanza hacia el juicio, mientras la defensa sostiene la inocencia del actor y la fiscalía mantiene la acusación formal.