Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, ha sido formalmente imputado con cuatro cargos de abuso sexual infantil

Busfield negó las acusaciones en un video grabado antes de entregarse a la policía y aseguró que demostrará su inocencia. (Reuters)

El actor y director estadounidense Timothy Busfield (68) fue formalmente imputado este viernes 6 de febrero por un gran jurado de Nuevo México, que votó avanzar con cuatro cargos de contacto sexual criminal contra un menor. La decisión permite que el caso revelado a inicios de enero siga su curso hacia un eventual juicio. Hasta el momento, el actor ha insistido en su inocencia.

Según informó Reuters, el gran jurado votó imputar a Busfield luego de que la fiscalía presentara el caso vinculado a presuntos abusos sexuales contra dos niños identificados como hermanos gemelos. Los delitos se habrían cometido durante el rodaje de la serie de Fox The Cleaning Lady en Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México. En ese proyecto, Busfield se desempeñó como director de episodios y productor ejecutivo.

De acuerdo con la denuncia original presentada por la fiscalía, los hechos habrían ocurrido a lo largo de dos años de producción, cuando los niños tenían siete u ocho años. Actualmente, los menores tienen 11 años. Aunque la imputación del gran jurado aún no había sido hecha pública al cierre de la jornada del viernes, el contenido se corresponde con la acusación penal inicial presentada por el fiscal.

En términos legales, los cargos de los que se acusa al actor de The West Wing son delitos graves de tercer grado en Nuevo México.

Timothy Busfield decidió enfrentar los cargos por abuso sexual infantil. (ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

“Como ocurre con todos los procesos penales, el señor Busfield se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia”, señaló la fiscalía en un comunicado difundido el viernes. En ese mismo mensaje, el fiscal del condado, Sam Bregman, subrayó que “proteger a los niños sigue siendo una prioridad máxima para esta oficina”.

Cómo avanzó el proceso judicial

El caso contra Busfield se hizo público a comienzos de 2026, cuando se emitió una orden de arresto el 9 de enero, basada en una investigación del Departamento de Policía de Albuquerque. El actor se entregó voluntariamente a las autoridades el 13 de enero, unos días después de que se presentara la denuncia penal en su contra.

Una semana más tarde, el 20 de enero, se llevó a cabo una audiencia en la que la fiscalía solicitó que Busfield permaneciera detenido mientras avanzaba el proceso. Sin embargo, un juez rechazó ese pedido al considerar que no existían pruebas suficientes para justificar una detención preventiva, y ordenó su liberación.

Tal como adelantó la fiscalía en esa audiencia, el caso fue elevado a un gran jurado, que finalmente decidió imputar formalmente al actor. El próximo paso será la audiencia de lectura de cargos, en la que Busfield deberá comparecer ante la corte y declararse culpable o no culpable.

Un juez ordenó la liberación de Busfield el 20 de enero al rechazar la detención preventiva solicitada por la fiscalía (Sam Wasson/Pool via REUTERS)

La respuesta de Busfield y su defensa

Desde el inicio del proceso, Timothy Busfield ha negado categóricamente las acusaciones. Antes de entregarse a la policía el 13 de enero, el actor grabó un video difundido por sus redes sociales: “No hice nada. Todo esto son mentiras y no le hice nada a esos pequeños, y voy a luchar. Voy a luchar con un gran equipo y voy a ser absuelto”, expresó.

Tras conocerse la imputación del gran jurado, su abogado civil, Stanton “Larry” Stein, reiteró esa postura en declaraciones recogidas tanto por la prensa estadounidense.

“La imputación no fue inesperada. Como dice el dicho, un gran jurado imputaría hasta a un sándwich de jamón”, afirmó Stein. “Lo que es profundamente preocupante es que el fiscal del distrito esté eligiendo seguir adelante con un caso que es fundamentalmente inconsistente y que no puede probarse en un juicio”.

“La audiencia de detención expuso debilidades fatales en las pruebas de la fiscalía, brechas que ninguna decisión de imputación puede subsanar”, señaló.

La defensa del actor sostiene que las acusaciones carecen de sustento y que el caso no podrá probarse en juicio. (Reuters)

El abogado insistió en que la acusación contra Busfield podría estar motivada por una supuesta intención de venganza por parte de los padres. “Esta acusación parece estar impulsada por algo distinto a los hechos o la ley. El señor Busfield luchará contra estos cargos en cada etapa y espera poner a prueba el caso del Estado en un tribunal abierto, donde importan las pruebas, no a puertas cerradas”, dijo.

Busfield es una figura conocida de la televisión estadounidense, especialmente por su papel como periodista en The West Wing, emitida entre 1999 y 2006, y por su trabajo en la serie Thirtysomething durante los años 80. Está casado con la actriz Melissa Gilbert, estrella de la serie La familia Ingalls y ex presidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, quien lo acompañó en la audiencia de enero y fue una de las personas que presentaron cartas de apoyo ante el juez.