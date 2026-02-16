Entretenimiento

Melissa Gilbert envía un emotivo mensaje a sus seguidores tras alejarse por la situación legal de Timothy Busfield

La actriz publicó un mensaje en redes sociales para anunciar su regreso a Modern Prairie mientras su esposo enfrenta cargos en Nuevo México

Guardar
Melissa Gilbert regresó a las
Melissa Gilbert regresó a las redes sociales tras la liberación de Timothy Busfield.(Instagram/Melissa Gilbert)

Melissa Gilbert retomó sus funciones en su compañía Modern Prairie en medio del proceso judicial que enfrenta su esposo, Timothy Busfield, en Nuevo México.

El actor, de 68 años, fue acusado el 13 de enero de dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y un cargo de abuso infantil.

Posteriormente, el 6 de febrero, una acusación formal emitida por un gran jurado en Nuevo México incluyó cuatro cargos de contacto sexual delictivo con un menor, todos relacionados con hechos presuntamente ocurridos en octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Tras conocerse los primeros cargos, la actriz de 61 años se apartó temporalmente de la marca de estilo de vida que fundó.

Melissa Gilbert tomó una pausa
Melissa Gilbert tomó una pausa de las redes sociales tras el arresto de Timothy Busfield por supuesto abuso sexual. (Instagram)

En una publicación en redes sociales explicó que regresaría a sus actividades laborales “de manera reflexiva y con cuidado”.

El lunes 16 de febrero, diez días después de la acusación del gran jurado, reapareció en las cuentas oficiales de Modern Prairie con un mensaje en video dirigido a sus seguidores.

“Quería tomarme un momento para hablarles directamente. Como muchos de ustedes saben, me alejé por un tiempo para enfocarme en mi familia. Era el tiempo que necesitaba — tiempo para estar presente, para atender lo que más importa y para reunir fuerzas en una temporada que no ha sido fácil”, dijo.

Asimismo, la famosa aseveró que la familia lo es todo para ella y, durante este tiempo ”increíblemente difícil", se apoyó completamente en esa idea. Sin embargo, destacó que el apoyo que recibió de sus fans también la hicieron resistir la situación.

Melissa Gilbert aseguró que los
Melissa Gilbert aseguró que los mensajes de apoyo de sus seguidores la ayudaron a sobrellevar la situación. (Instagarm)

“Esta extraordinaria comunidad en Modern Prairie me envolvió en amor. Incluso cuando estuve en silencio, sentí sus oraciones, sentí su aliento, sentí su presencia constante”, expresó.

Melissa Gilbert agradeció además a los artesanos y al equipo de la empresa, así como “a las mujeres en esta comunidad que se presentan cada día no solo por mí sino unas por otras”.

“Eso es Modern Prairie: mujeres apoyando a mujeres, no solo cuando es fácil, y especialmente cuando es difícil. Volver al trabajo no cambia mi compromiso ni mi determinación con el camino que le espera a mi familia — eso permanece firme, eso sigue siendo mi corazón".

Aunque la estrella de La familia Ingalls aclaró que seguirá pendiente de su esposo e hijos, no descuidará su trabajo. “Fortalece mi mentalidad, me da propósito, me recuerda quién soy más allá de los días difíciles”, señaló.

Melissa Gilbert señaló que es
Melissa Gilbert señaló que es muy importante para ella no descuidar a Modern Prairie. (Instagram)

Al concluir, expresó que su “tiempo fuera” le recordó “por qué construimos este espacio en primer lugar” y afirmó que su empresa no es solo una marca que ofrece productis para el hogar, sino “es un salvavidas, es una conexión, es fuerza compartida a través de cocinas y salas de estar”.

“Es dignidad, es compasión, es determinación. Estoy muy orgullosa de seguir adelante con ustedes, así que volvamos a ello juntas”, concluyó.

El texto que acompañó la publicación indicó que, al retomar su rol como directora creativa, la empresa mantiene su propósito de “construir una plataforma de estilo de vida arraigada en la conexión, la creatividad, la dignidad y la fortaleza”.

Añadió que Modern Prairie “siempre ha sido más que una persona” y que su trabajo continúa enfocado en crear productos y espacios de encuentro para su comunidad.

Melissa Gilbert destacó que Modern
Melissa Gilbert destacó que Modern Praire es más que una empresa. (Instagram)

En paralelo, el proceso judicial contra Timothy Busfield continúa. Tras recuperar la libertad el 20 de enero, su abogado civil, Stanton “Larry” Stein, afirmó que la liberación fue posible gracias al respaldo recibido.

El 6 de febrero, Stein señaló que la acusación formal “no fue inesperada” y sostuvo que el caso “es fundamentalmente insostenible y no puede probarse en juicio”. También indicó que Busfield “luchará contra estos cargos en cada etapa” y que espera que el caso sea evaluado en audiencia pública.

Temas Relacionados

Melissa GilbertTimothy BusfieldentretenimientoModern Prairie

Últimas Noticias

Shakira rompe todos los récords en San Salvador con la residencia más grande de Centroamérica

La artista reunió a 143,979 asistentes en las cinco fechas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital salvadoreña, con todas las localidades agotadas, según informó la Oficina de prensa de Shakira en Colombia

Shakira rompe todos los récords

Desde Adam Sandler hasta Viola Davis, Hollywod llora la muerte de Robert Duvall

La noticia de su fallecimiento fue comunicada por su esposa, Luciana Duvall, y generó mensajes de despedida colegas que lo conocieron dentro y fuera del set

Desde Adam Sandler hasta Viola

La razón por la que Robert Duvall juró nunca trabajar con Steven Spielberg

El episodio, originado tras una visita cultural a Cuba, derivó en un desacuerdo público y en la negativa del actor a trabajar con DreamWorks

La razón por la que

A sus 12 años, North West da el salto al mundo empresarial con su propia marca de moda y joyería

La hija de Kim Kardashian y Kanye West inicia su aventura como emprendedora con el lanzamiento de NOR11

A sus 12 años, North

Murió Robert Duvall, ganador del Oscar y estrella de ‘Apocalipsis Ahora’

Reconocido por su versatilidad y pasión en cada personaje, Robert Duvall deja tras de sí una trayectoria cargada de premios y escenas memorables que seguirán inspirando a generaciones futuras

Murió Robert Duvall, ganador del
DEPORTES
Una tenista anunció su retiro

Una tenista anunció su retiro a los 25 años con una cruda denuncia: “Racismo, misoginia y homofobia”

El gesto con el que Jutta Leerdam habría ganado USD 1.000.000 tras lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

El enorme elogio de una leyenda de la NBA para Emanuel Ginóbili: “Fue el mejor sexto hombre de la historia”

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

TELESHOW
Sabrina Rojas junto a sus

Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

La China Suárez habló de la polémica con Wanda Nara por la malla de su hija: “Otra mentira más”

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

Israel despliega miles de policías

Israel despliega miles de policías en Jerusalén ante un nuevo Ramadán marcado por las restricciones

Organismos denuncian la muerte del influencer Ali Rahbar tras ser detenido en las protestas en Irán

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente