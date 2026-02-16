Melissa Gilbert envía un emotivo mensaje a sus seguidores tras alejarse por la situación legal de Timothy Busfield

Melissa Gilbert regresó a las redes sociales tras la liberación de Timothy Busfield.(Instagram/Melissa Gilbert)

Melissa Gilbert retomó sus funciones en su compañía Modern Prairie en medio del proceso judicial que enfrenta su esposo, Timothy Busfield, en Nuevo México.

El actor, de 68 años, fue acusado el 13 de enero de dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y un cargo de abuso infantil.

Posteriormente, el 6 de febrero, una acusación formal emitida por un gran jurado en Nuevo México incluyó cuatro cargos de contacto sexual delictivo con un menor, todos relacionados con hechos presuntamente ocurridos en octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Tras conocerse los primeros cargos, la actriz de 61 años se apartó temporalmente de la marca de estilo de vida que fundó.

Melissa Gilbert tomó una pausa de las redes sociales tras el arresto de Timothy Busfield por supuesto abuso sexual. (Instagram)

En una publicación en redes sociales explicó que regresaría a sus actividades laborales “de manera reflexiva y con cuidado”.

El lunes 16 de febrero, diez días después de la acusación del gran jurado, reapareció en las cuentas oficiales de Modern Prairie con un mensaje en video dirigido a sus seguidores.

“Quería tomarme un momento para hablarles directamente. Como muchos de ustedes saben, me alejé por un tiempo para enfocarme en mi familia. Era el tiempo que necesitaba — tiempo para estar presente, para atender lo que más importa y para reunir fuerzas en una temporada que no ha sido fácil”, dijo.

Asimismo, la famosa aseveró que la familia lo es todo para ella y, durante este tiempo ”increíblemente difícil", se apoyó completamente en esa idea. Sin embargo, destacó que el apoyo que recibió de sus fans también la hicieron resistir la situación.

Melissa Gilbert aseguró que los mensajes de apoyo de sus seguidores la ayudaron a sobrellevar la situación. (Instagarm)

“Esta extraordinaria comunidad en Modern Prairie me envolvió en amor. Incluso cuando estuve en silencio, sentí sus oraciones, sentí su aliento, sentí su presencia constante”, expresó.

Melissa Gilbert agradeció además a los artesanos y al equipo de la empresa, así como “a las mujeres en esta comunidad que se presentan cada día no solo por mí sino unas por otras”.

“Eso es Modern Prairie: mujeres apoyando a mujeres, no solo cuando es fácil, y especialmente cuando es difícil. Volver al trabajo no cambia mi compromiso ni mi determinación con el camino que le espera a mi familia — eso permanece firme, eso sigue siendo mi corazón".

Aunque la estrella de La familia Ingalls aclaró que seguirá pendiente de su esposo e hijos, no descuidará su trabajo. “Fortalece mi mentalidad, me da propósito, me recuerda quién soy más allá de los días difíciles”, señaló.

Melissa Gilbert señaló que es muy importante para ella no descuidar a Modern Prairie. (Instagram)

Al concluir, expresó que su “tiempo fuera” le recordó “por qué construimos este espacio en primer lugar” y afirmó que su empresa no es solo una marca que ofrece productis para el hogar, sino “es un salvavidas, es una conexión, es fuerza compartida a través de cocinas y salas de estar”.

“Es dignidad, es compasión, es determinación. Estoy muy orgullosa de seguir adelante con ustedes, así que volvamos a ello juntas”, concluyó.

El texto que acompañó la publicación indicó que, al retomar su rol como directora creativa, la empresa mantiene su propósito de “construir una plataforma de estilo de vida arraigada en la conexión, la creatividad, la dignidad y la fortaleza”.

Añadió que Modern Prairie “siempre ha sido más que una persona” y que su trabajo continúa enfocado en crear productos y espacios de encuentro para su comunidad.

Melissa Gilbert destacó que Modern Praire es más que una empresa. (Instagram)

En paralelo, el proceso judicial contra Timothy Busfield continúa. Tras recuperar la libertad el 20 de enero, su abogado civil, Stanton “Larry” Stein, afirmó que la liberación fue posible gracias al respaldo recibido.

El 6 de febrero, Stein señaló que la acusación formal “no fue inesperada” y sostuvo que el caso “es fundamentalmente insostenible y no puede probarse en juicio”. También indicó que Busfield “luchará contra estos cargos en cada etapa” y que espera que el caso sea evaluado en audiencia pública.