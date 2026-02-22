Estados Unidos

Qué corresponde hacer si un vuelo fue cancelado por la llegada de las tormentas al noreste estadounidense

Las aerolíneas pusieron en marcha políticas de cambio de itinerario sin penalidad ante la acumulación de nieve en la región y el riesgo de que las alteraciones continúen durante los próximos días, según autoridades y expertos

Guardar
Más de 3.000 vuelos cancelados
Más de 3.000 vuelos cancelados en Estados Unidos debido a una tormenta invernal afecta a pasajeros en los principales aeropuertos del noreste (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Miles de vuelos quedaron cancelados este domingo por una intensa tormenta invernal que avanza sobre el noreste de Estados Unidos, lo que obligó a las aerolíneas a emitir facilidades para reprogramar viajes y a advertir que las demoras y cancelaciones podrían extenderse aun después de que pase el fenómeno.

Las autoridades estiman que el nor’easter (tormenta que se forma en la cosa este) podría dejar hasta 50 centímetros de nieve en algunas áreas, mientras el sector aéreo se esfuerza por mantener las operaciones y asistir a los pasajeros afectados.

Según datos de FlightAware, plataforma de seguimiento de vuelos citada por USA Today, hasta las 10:00 ya se habían cancelado casi 3.000 vuelos y más de 700 demoras se registraban en aeropuertos.

La magnitud de la tormenta y su impacto sobre los principales aeropuertos podrían generar una acumulación de aviones y tripulaciones fuera de posición, dificultando la normalización de los servicios incluso cuando mejoren las condiciones meteorológicas.

Aerolíneas emiten facilidades para reprogramar
Aerolíneas emiten facilidades para reprogramar viajes y eximen de penalidades por cambios debido al impacto de la tormenta (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La situación llevó a las líneas aéreas a ofrecer opciones para que los usuarios realicen cambios de itinerario sin penalidad. John Laughter, director de operaciones de Delta Air Lines, explicó que el enfoque inmediato está puesto en mantener las pistas limpias y los recursos alineados, con pilotos, tripulación y aeronaves, para que los pasajeros lleguen a sus destinos tan pronto como sea posible.

Katy Nastro, especialista de la firma Going, especializada en alertas de viajes, recomendó actuar con rapidez si se requiere viajar: “La velocidad va a ser clave. Queremos que quienes van a volar hagan planes alternativos cuanto antes para garantizarse la reprogramación que mejor les convenga”.

Además advirtió: “No habrá asientos ilimitados para reubicar a todos los pasajeros... no hay mejor momento que el presente para asegurarse una reubicación decente”.

Recomendaciones para pasajeros y reprogramación de vuelos

Ante cancelaciones y demoras, la principal recomendación es monitorear las notificaciones de cada aerolínea y utilizar los canales de autogestión para evitar largas filas o demoras telefónicas al momento de tramitar cambios.

Contar con rutas alternativas vistas con anticipación y revisar las políticas de cambio que cada compañía anuncia en sus sitios web permite una mayor agilidad de respuesta.

Además, expertos como Matas Cenys, responsable de producto en la empresa eSim Saily, aconsejan llevar provisiones adicionales, mudas de ropa, medicación suficiente en caso de quedar varado más tiempo del esperado, cargadores y otros insumos indispensables.

Las recomendaciones de expertos resaltan
Las recomendaciones de expertos resaltan la importancia de monitorear notificaciones, usar autogestión y prever rutas alternativas al viajar (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La mayoría de los permisos extraordinarios vigentes por la tormenta facilitan la reprogramación sin coste adicional o bien acreditar el valor del pasaje si el viaje ya no fuera posible. Cada transportista publica en su portal web los aeropuertos y fechas afectados.

Si una cancelación ocurre, el sistema suele ubicar automáticamente a los clientes en el siguiente vuelo disponible, por lo general en la misma compañía; no obstante, hay ocasiones en las que, según la razón de la cancelación y acuerdos entre aerolíneas, el traslado puede realizarse en un socio.

Derechos y compensaciones según la causa de la cancelación

El reglamento del Departamento de Transporte de Estados Unidos establece que, si se decide no viajar tras una cancelación (sea cual sea la causa), la compañía debe ofrecer el derecho a reembolso, sin importar el tipo de boleto.

En casos donde la interrupción responde a cuestiones internas bajo control de la aerolínea, como problemas operativos o de mantenimiento, el pasajero tiene derecho a un refrigerio si su espera supera las 3 horas y, si debe pasar la noche, a hospedaje y transporte terrestre provistos por la empresa.

Por demoras o cancelaciones debido
Por demoras o cancelaciones debido al clima, las aerolíneas no están obligadas a ofrecer comidas ni alojamiento, aunque pueden otorgar beneficios opcionales como vouchers o millas (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La situación es distinta cuando el origen es climático. Sucediendo por tormenta, las compañías no están obligadas a costear comidas ni alojamiento ante pernoctes, aunque pueden otorgar vouchers u otros beneficios de modo excepcional.

Asimismo, las normas federales no exigen pagos adicionales por las demoras, pero cada agente puede decidir ofrecer créditos de millas o compensaciones menores según el caso.

La información vigente con detalles por empresa y aeropuerto se encuentra disponible en el panel de atención al cliente del Departamento de Transporte de Estados Unidos, donde los usuarios pueden consultar sus derechos y opciones frente a este tipo de contingencias.

Temas Relacionados

Departamento de TransporteCancelaciones de VuelosTormenta InvernalVuelos en Estados UnidosEstados UnidosFlightAwareDelta Air LinesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

El mayor portaaviones del mundo cruzó el viernes el estrecho de Gibraltar y se sumó al Abraham Lincoln en aguas mediterráneas, en el mayor despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en Oriente Medio desde 2003

El superportaaviones USS Gerald R.

El aumento de nevadas intensas eleva el riesgo de más avalanchas en la Sierra Nevada

Las investigaciones recientes advirtieron sobre la acumulación rápida de nieve húmeda en cumbres elevadas, una tendencia vinculada al cambio climático que amenaza tanto a visitantes como a la fauna local en California

El aumento de nevadas intensas

Un hombre armado fue abatido al intentar ingresar a Mar-a-Lago mientras Trump estaba en Washington

Agentes del Servicio Secreto y un ayudante del alguacil del condado de Palm Beach dispararon contra el intruso, que fue visto en la entrada norte de la residencia del presidente en Florida portando lo que parecía una escopeta y un bidón de combustible

Un hombre armado fue abatido

Las bajas de acciones tecnológicas en Wall Street genera debate entre analistas e inversionistas: qué recomiendan hacer

Mediante la disrupción que propone la inteligencia artificial se produjeron caídas acentuadas en las cotizaciones. Aunque algunos expertos consideran que podría tratarse de un momento propicio para adquirir posiciones en líderes del sector

Las bajas de acciones tecnológicas

Las autoridades de Pensilvania reportan 11 casos de sarampión en medio de preocupación por propagación

La confirmación de varios casos de sarampión en residentes sin inmunización en Montgomery y otros condados revela la importancia de la vacunación para evitar complicaciones graves y nuevos contagios

Las autoridades de Pensilvania reportan

TECNO

Cuáles son las mejores canciones

Cuáles son las mejores canciones de Willie Colón, según la IA

Therian: por qué algunos adolescentes se identifican como animales y cuándo preocuparse

Criptomonedas en tiempo real: cotizaciones hoy, domingo 22 de febrero de 2026

Top 10 de funciones de Excel que todo profesional debe saber, según Harvard

Steam regala Paragnosia, un juego de terror y anomalías: así puedes añadirlo gratis a tu biblioteca

ENTRETENIMIENTO

Se reveló la foto policial

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

Las inesperadas confesiones de Leighton Meester y Penn Badgley que cambian la visión sobre “Gossip Girl”

Daniel Radcliffe confiesa cómo las escenas bajo el agua de “Harry Potter” casi lo llevan al límite

Una canción de Metallica alcanza un récord histórico en plataformas digitales

MUNDO

La Unión Europea pidió a

La Unión Europea pidió a EEUU que respete el acuerdo comercial alcanzado el año pasado tras la subida de aranceles de Trump

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

Las maniobras ocultas del régimen iraní ante una posible guerra con EEUU y sus planes de supervivencia

El papa León XIV dijo que “la paz en Ucrania no puede posponerse” y volvió a pedir un alto el fuego inmediato

Tensión en Irán: estudiantes universitarios protagonizaron una nueva jornada de protestas contra el régimen