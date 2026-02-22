Qué corresponde hacer si un vuelo fue cancelado por la llegada de las tormentas al noreste estadounidense

Más de 3.000 vuelos cancelados en Estados Unidos debido a una tormenta invernal afecta a pasajeros en los principales aeropuertos del noreste (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Miles de vuelos quedaron cancelados este domingo por una intensa tormenta invernal que avanza sobre el noreste de Estados Unidos, lo que obligó a las aerolíneas a emitir facilidades para reprogramar viajes y a advertir que las demoras y cancelaciones podrían extenderse aun después de que pase el fenómeno.

Las autoridades estiman que el nor’easter (tormenta que se forma en la cosa este) podría dejar hasta 50 centímetros de nieve en algunas áreas, mientras el sector aéreo se esfuerza por mantener las operaciones y asistir a los pasajeros afectados.

Según datos de FlightAware, plataforma de seguimiento de vuelos citada por USA Today, hasta las 10:00 ya se habían cancelado casi 3.000 vuelos y más de 700 demoras se registraban en aeropuertos.

La magnitud de la tormenta y su impacto sobre los principales aeropuertos podrían generar una acumulación de aviones y tripulaciones fuera de posición, dificultando la normalización de los servicios incluso cuando mejoren las condiciones meteorológicas.

Aerolíneas emiten facilidades para reprogramar viajes y eximen de penalidades por cambios debido al impacto de la tormenta (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La situación llevó a las líneas aéreas a ofrecer opciones para que los usuarios realicen cambios de itinerario sin penalidad. John Laughter, director de operaciones de Delta Air Lines, explicó que el enfoque inmediato está puesto en mantener las pistas limpias y los recursos alineados, con pilotos, tripulación y aeronaves, para que los pasajeros lleguen a sus destinos tan pronto como sea posible.

Katy Nastro, especialista de la firma Going, especializada en alertas de viajes, recomendó actuar con rapidez si se requiere viajar: “La velocidad va a ser clave. Queremos que quienes van a volar hagan planes alternativos cuanto antes para garantizarse la reprogramación que mejor les convenga”.

Además advirtió: “No habrá asientos ilimitados para reubicar a todos los pasajeros... no hay mejor momento que el presente para asegurarse una reubicación decente”.

Recomendaciones para pasajeros y reprogramación de vuelos

Ante cancelaciones y demoras, la principal recomendación es monitorear las notificaciones de cada aerolínea y utilizar los canales de autogestión para evitar largas filas o demoras telefónicas al momento de tramitar cambios.

Contar con rutas alternativas vistas con anticipación y revisar las políticas de cambio que cada compañía anuncia en sus sitios web permite una mayor agilidad de respuesta.

Además, expertos como Matas Cenys, responsable de producto en la empresa eSim Saily, aconsejan llevar provisiones adicionales, mudas de ropa, medicación suficiente en caso de quedar varado más tiempo del esperado, cargadores y otros insumos indispensables.

Las recomendaciones de expertos resaltan la importancia de monitorear notificaciones, usar autogestión y prever rutas alternativas al viajar (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La mayoría de los permisos extraordinarios vigentes por la tormenta facilitan la reprogramación sin coste adicional o bien acreditar el valor del pasaje si el viaje ya no fuera posible. Cada transportista publica en su portal web los aeropuertos y fechas afectados.

Si una cancelación ocurre, el sistema suele ubicar automáticamente a los clientes en el siguiente vuelo disponible, por lo general en la misma compañía; no obstante, hay ocasiones en las que, según la razón de la cancelación y acuerdos entre aerolíneas, el traslado puede realizarse en un socio.

Derechos y compensaciones según la causa de la cancelación

El reglamento del Departamento de Transporte de Estados Unidos establece que, si se decide no viajar tras una cancelación (sea cual sea la causa), la compañía debe ofrecer el derecho a reembolso, sin importar el tipo de boleto.

En casos donde la interrupción responde a cuestiones internas bajo control de la aerolínea, como problemas operativos o de mantenimiento, el pasajero tiene derecho a un refrigerio si su espera supera las 3 horas y, si debe pasar la noche, a hospedaje y transporte terrestre provistos por la empresa.

Por demoras o cancelaciones debido al clima, las aerolíneas no están obligadas a ofrecer comidas ni alojamiento, aunque pueden otorgar beneficios opcionales como vouchers o millas (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La situación es distinta cuando el origen es climático. Sucediendo por tormenta, las compañías no están obligadas a costear comidas ni alojamiento ante pernoctes, aunque pueden otorgar vouchers u otros beneficios de modo excepcional.

Asimismo, las normas federales no exigen pagos adicionales por las demoras, pero cada agente puede decidir ofrecer créditos de millas o compensaciones menores según el caso.

La información vigente con detalles por empresa y aeropuerto se encuentra disponible en el panel de atención al cliente del Departamento de Transporte de Estados Unidos, donde los usuarios pueden consultar sus derechos y opciones frente a este tipo de contingencias.