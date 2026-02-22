La costa este de EEUU se prepara para nueva tormenta invernal este domingo: prevén inundaciones e intensas nevadas

A child plays in the snow in front of Brooklyn Bridge and the Manhattan skyline in the Brooklyn Borough of New York City, U.S., February 16, 2026. REUTERS/Adam Gray

Una nueva tormenta de nieve amenaza la costa este de Estados Unidos, con previsiones de más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas, incluido Nueva York, a partir de este domingo, según reportes de las autoridades meteorológicas.

Tras la fuerte tormenta invernal de finales de enero, ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington se preparan para enfrentar nuevas nevadas acompañadas de potentes vientos.El

Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que en Boston podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve, lo que dificultaría gravemente los desplazamientos y aumentaría el riesgo de cortes de electricidad. Entre otros estados que prevén inundaciones se encuentran Delaware y Nueva Jersey.

En Nueva York, tanto las autoridades como los residentes se preparaban este sábado para la llegada de la tormenta. El alcalde Zohran Mamdani informó que se esperan entre 33 y 43 centímetros de nieve, aunque advirtió que las acumulaciones podrían llegar a 50 centímetros o más.

Mamdani pidió a los neoyorquinos permanecer en sus casas y evitar los desplazamientos, subrayando que los viajes el lunes por la mañana serían “extremadamente peligrosos”. La región ya sufrió el impacto de una fuerte tormenta invernal a finales de enero, que dejó más de 100 víctimas mortales.

Los peatones caminan por una calle cubierta de nieve tras una gran tormenta invernal que se extiendó por una gran franja de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

Las condiciones meteorológicas previstas para la costa este de Estados Unidos generarán viajes peligrosos y la posibilidad de cierres de carreteras, cancelaciones de vuelos y suspensión de clases, especialmente desde Delaware hasta Massachusetts. Se anticipan intensas franjas de nieve entre la noche del domingo y el lunes, con acumulaciones que dificultarán la movilidad y la limpieza de calles.

La nieve pesada y húmeda ejercerá presión sobre árboles y cables eléctricos, aumentando el riesgo de cortes de electricidad. En Washington D. C., aunque la tormenta será más severa en áreas aledañas, se espera que se acumulen varios centímetros de nieve pesada desde el domingo hasta las primeras horas del lunes.

En Filadelfia, el pronóstico indica que la nieve aumentará en intensidad la noche del domingo, alcanzando su punto máximo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con tasas de caída entre 2,5 y 7,6 centímetros por hora en algunos momentos.

La costa de Jersey estará expuesta a condiciones similares a ventiscas y riesgo de inundaciones costeras, con tasas de nieve de 5 a 7,5 centímetros por hora el domingo por la noche. El Servicio Meteorológico Nacional en Mount Holly, Nueva Jersey, advirtió sobre “inundaciones costeras de menores a moderadas” durante el ciclo de mareas altas del domingo por la noche.

En Providence, Rhode Island, la tormenta llegará la noche del domingo y se prolongará hasta el lunes. Se prevén tasas de nieve de 2 a 3 pulgadas por hora (aproximadamente 5 a 7,5 cm) en medio de ráfagas de viento de 50 a 60 mph, lo que creará condiciones de viaje potencialmente mortales. Al finalizar la tormenta el lunes por la noche, la acumulación de nieve podría oscilar entre 10 y 20 pulgadas (25 a 50 centímetros).

Mapa de frentes y precipitación del Servicio Meteorológico Nacional que muestra las condiciones climáticas en Estados Unidos para el 21 y 22 de febrero de 2026, con áreas de lluvia, nieve y precipitaciones mixtas. (Weather Prediction Center)

Todo Connecticut se verá fuertemente afectado por la tormenta invernal, con especial énfasis en las zonas costeras, incluida Nueva London, donde rige una advertencia de tormenta de nieve. La nieve se intensificará desde la noche del domingo y persistirá hasta el lunes, con acumulaciones previstas de 10 a 20 pulgadas (25 a 50 centímetros). El viento, con ráfagas de 40 a 50 mph, arrastrará la nieve formando montones de 3 a 4 pies (aproximadamente 1 a 1,2 metros).

La mayor parte de Massachusetts se verá afectada por la tormenta invernal, con especial énfasis en la zona este del estado, incluida Boston. La tormenta llegará el domingo por la noche y se espera que continúe hasta el lunes, dificultando o imposibilitando casi cualquier desplazamiento. Se prevén ráfagas de viento de hasta 80 km/h, lo que generará ventiscas ocasionales.

En Boston, se esperan acumulaciones de nieve de 25 a 50 centímetros para el lunes por la noche. En el sureste, en Cape Cod, las previsiones apuntan a acumulaciones de 30 a 60 centímetros, con áreas donde la nieve podría llegar a 90 o incluso 150 centímetros.