La temporada de huracanes en el Atlántico estará definida por El Niño y la temperatura del agua

A cien días del inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico 2026, The Weather Channel, el canal meteorológico estadounidense, advierte que factores como El Niño y las temperaturas del agua determinarán la actividad ciclónica este año. Los especialistas sugieren que podría tratarse de una temporada de intensidad promedio; la incertidumbre se mantiene alta y la preparación debe comenzar ya.

La experiencia de años recientes muestra que los ciclones tropicales pueden desarrollarse incluso antes del 1 de junio, por lo que la vigilancia temprana es fundamental para las regiones vulnerables.

Entre los indicadores más relevantes, el desarrollo de El Niño en los próximos meses traería consigo una moderación en la frecuencia de huracanes. Según los registros históricos, este fenómeno suele reducir la cantidad y potencia de ciclones en el Atlántico.

No obstante, la persistencia de temperaturas oceánicas por encima del promedio en gran parte de la cuenca continúa favoreciendo las condiciones para la formación de tormentas. Aunque el agua este año se encuentra levemente más fría que a la misma altura de 2025, sigue superando el umbral crítico para la actividad tropical.

El Golfo de México llama especialmente la atención debido a que parte de su superficie muestra varios grados por encima de la media para esta época, salvo la península de Florida, que ha sido enfriada por frentes invernales.

Que este “bolsillo cálido” persista o no dependerá de los próximos frentes fríos de primavera; si se mantiene, podría promover el desarrollo de sistemas tropicales más temprano de lo habitual.

No es conveniente confiar en las fechas del calendario. La experiencia reciente lo respalda: en 2023, un ciclón subtropical no nombrado se formó en enero, seguido recién en junio por la tormenta tropical Arlene. Ana (2021), Arthur (2020) y Bertha (2020) ya habían llevado intensas lluvias al sureste estadounidense antes del inicio oficial de la temporada.

Un caso emblemático, el huracán Alex de 2016 en el Atlántico oriental, se convirtió en el segundo huracán atlántico registrado en enero y llegó a impactar las Azores como tormenta tropical.

Factores climáticos y preparación anticipada

La expectativa de un ciclo dominado por El Niño plantea la posibilidad de una temporada menos activa, aunque no elimina el riesgo para las áreas habitualmente expuestas. Las regiones del Caribe, el Golfo de México y el Atlántico occidental se consolidan cada año como zonas de vigilancia temprana por ser las primeras en alcanzar los 27,5 ℃ (80 ℉) requeridos para la formación de ciclones.

Esta tendencia exige que la prevención y la respuesta social formen parte de la rutina antes de junio. Los meteorólogos de recuerdan que parte del Golfo de México ya muestra anomalías térmicas superiores, condición que podría cambiar rápido si avanzan frentes fríos desde el norte y alteran el equilibrio térmico de la cuenca.

Lecciones de tormentas fuera de temporada

Las estadísticas muestran que el “fuera de temporada” ya es casi una norma. En 2012, la tormenta tropical Beryl estuvo cerca de alcanzar nivel de huracán antes de tocar tierra en el noreste de Florida durante el fin de semana del Memorial Day. Dos años antes, la tormenta tropical Bonnie dejó intensas lluvias en la costa de las Carolinas a fines de mayo.

En 2018, Alberto descargó precipitaciones desde Florida hasta el oeste de Carolina del Norte y, de forma inusual, llevó lluvias hasta Míchigan, lejos de la costa. Esta evolución refleja la creciente amenaza de inundaciones lejos de las regiones costeras habitualmente asociadas a los ciclones.

Medidas clave para enfrentar la temporada

Ante la proximidad de la temporada, los expertos de The Weather Channel recomiendan iniciar la preparación individual y familiar. Contratar seguro de inundaciones es esencial, especialmente para quienes habitan áreas inundables, no solo en el litoral sino también en regiones del interior como los Apalaches, el valle de Ohio o el noreste de Estados Unidos. Las pólizas de propietarios no suelen cubrir estos daños y suelen requerir más de un mes para entrar en vigor.

Contar con un fondo de emergencia es otro consejo de los especialistas. No se requiere disponer de grandes sumas: incluso pequeñas transferencias semanales pueden consolidar una reserva útil para reparaciones o insumos tras el paso de un huracán. Con el tiempo, esta previsión permite añadir mejoras al “kit de huracanes”, como baterías o linternas extras.

Zonas de mayor riesgo y precauciones en vacaciones

La recomendación de los meteorólogos se extiende a las decisiones de viaje. Planificar vacaciones en el Caribe o Riviera Mexicana entre agosto y octubre implica exponerse al periodo de mayor actividad ciclónica, con la consiguiente posibilidad de contratiempos y alteraciones del itinerario.

Revisar y practicar los planes de evacuación familiares, identificar la ubicación del equipo de emergencia y conocer las rutas asignadas son pasos fundamentales. Una simulación a tiempo puede reducir la incertidumbre y los errores cuando llegue la alerta real.

Según The Weather Channel, la comprensión y anticipación de estos factores podría marcar la diferencia en la seguridad de millones de personas a lo largo del Atlántico, el Caribe y la costa estadounidense.