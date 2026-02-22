Estados Unidos

El frente frío llega a Miami la próxima semana y provoca un abrupto descenso de temperatura

Las condiciones cálidas de estos días dejarán paso a registros inusualmente bajos para la región, debido a una masa de aire procedente del norte que reducirá el termómetro casi 17 grados en menos de 24 horas

Miami experimentará un cambio brusco de temperatura en los primeros días de la próxima semana. Mientras la región aprovecha máximas cercanas a los 30 °C (86 °F) y una humedad característica que podrían rozar posibles récords de calor, se prevé la llegada de un frente frío que traerá consigo un marcado descenso, con mínimas que bajarán hasta los 7 °C (44,6 °F) en algunas zonas, de acuerdo con los informes meteorológicos locales.

La abrupta transición comenzará la noche del domingo, cuando se espera que el sur de Florida reciba lluvias breves asociadas al avance del sistema frontal. Según la meteoróloga Madison Torres, citada por el canal hispano estadounidense Univision 23 Miami, la llegada del frente irá acompañada de vientos del norte que arrastrarán aire más frío desde latitudes superiores, generando un descenso térmico en pocas horas.

Playa de Miami (Freepik)
El lunes amanecerá con temperaturas que oscilarán entre 10 y 13 °C (50 a 55,4 °F). No obstante, el mayor impacto se sentirá el martes al registrar el valor mínimo de toda la semana: zonas interiores podrían alcanzar los 7 °C (44,6 °F), mientras que en áreas más urbanas el termómetro marcará en torno a los 5 °C por debajo del promedio habitual para la época. Este nuevo escenario obliga a los residentes a prepararse, después de días que evocan el clima estival.

Se anticipa que el domingo por la tarde marque el último umbral de calor, con máximas que pueden superar los 31 °C (87,8 °F) antes del ingreso de la masa de aire frío. La mínima posibilidad de precipitaciones favorece que las actividades planificadas para el fin de semana, como el festival South Beach Wine & Food, transcurran con normalidad. Tras el cambio abrupto, las máximas diurnas del lunes no rebasarán los 16 °C (60,8 °F) y las temperaturas seguirán bajando hasta el amanecer del martes.

Pronóstico detallado y consecuencias del frente frío

La meteoróloga Madison Torres, en diálogo con el canal hispano estadounidense Univision 23 Miami, detalló que el cambio de condiciones será drástico: “Pasaremos de posible récord de calor durante el domingo en la tarde, con máximas entre los 29,4 y 30 °C (85 y 86 °F), a una madrugada de lunes entre los 11,1 y 13,3 °C (52 a 56 °F)”.

Esta bajada rápida y pronunciada, que podría alcanzar casi 17 °C en menos de 24 horas, responde a la irrupción de vientos del norte que modificarán el patrón térmico del sur de Florida. Previo a la llegada del frente, la humedad junto con las elevadas temperaturas habían hecho de la región un destino propicio para el disfrute playero, favoreciendo a los visitantes y residentes durante los últimos días de febrero.

Además, la madrugada del martes 25 será la más fría de este episodio, con temperaturas en algunas zonas que descenderán hasta los 5 °C por debajo de la media para la estación. De acuerdo con los reportes del sitio digital Secret Miami y el canal hispano estadounidense Univision 23 Miami, los valores mínimos oscilarán entre los 5 y 7 °C (41 a 44,6 °F) en sectores interiores, aunque en la costa podrían ser ligeramente superiores.

Se prevé que la ola fría tenga corta duración. El miércoles, las condiciones retornarán a los parámetros habituales del invierno subtropical local, con máximas de 24 °C (75,2 °F). Este fenómeno no supone riesgo para los cultivos ni para la infraestructura, pero sí requiere de las habituales precauciones para la población más sensible, especialmente durante las primeras horas de la mañana del lunes y martes.

Impacto en la vida cotidiana y expectativas para el clima

A diferencia de anteriores descensos, este episodio se caracteriza por la rapidez con la que las temperaturas migrarán de un extremo a otro. El marcado contraste entre el calor extremo y el frío matinal ha movilizado recomendaciones tanto para el abrigo de niños y personas mayores como para la adaptación de actividades deportivas y eventos al aire libre.

La tendencia general señala que, tras el breve pulso frío, el termómetro irá recuperando valores estacionales a mitad de semana. De este modo, los residentes del condado de Miami-Dade pueden esperar que las jornadas calurosas regresen apenas transcurra el miércoles, retomando así el patrón habitual de inviernos suaves.

En cuanto a precipitaciones, no se reportan lluvias persistentes con la llegada del aire frío, lo que permite anticipar que los festejos y actividades previstas para el fin de semana mantendrán su desarrollo sin mayores contratiempos.

