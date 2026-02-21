La justicia de Texas acusa a un histórico entrenador de patinaje de Dallas por abuso sexual

Captura de pantalla de un informe de noticias mostrando la foto policial de Benjamin Shroats, un entrenador de patinaje arrestado por cargos de delitos sexuales contra menores. (FOX 4 Dallas-Forth Worth)

Las acusaciones contra Benjamin Shroats en Texas sacudieron al mundo del deporte sobre hielo en Estados Unidos. El entrenador de patinaje artístico, antiguo mentor de la medallista olímpica Amber Glenn, fue imputado por las autoridades por indecencia con un menor y asalto sexual, luego de una investigación iniciada en febrero de este año.

Los hechos involucran a dos atletas, una de ellas menor de edad al inicio de la relación, según confirmó la policía de Allen.

Restricciones judiciales y reacción comunitaria

La justicia de Texas dictó condiciones estrictas para la libertad bajo fianza de Shroats. El entrenador no podrá ejercer funciones de enseñanza ni mantener contacto con las presuntas víctimas ni sus familias. Además, no podrá acercarse a ninguna pista de patinaje ni involucrarse en actividades relacionadas con menores, mientras se resuelve su situación legal.

El monto de la fianza quedó fijado en USD 200.000, de acuerdo con registros del tribunal de Collin County. El canal local Fox 4 News informó que también se le prohíbe participar en cualquier actividad deportiva donde haya menores presentes.

La comunidad de patinaje artístico en Dallas-Fort Worth expresó consternación tras conocerse la noticia. Mary Pottenger, presidenta del Dallas Figure Skating Club, señaló en una comunicación dirigida a las familias: “La seguridad de los niños es nuestra mayor prioridad”.

Pottenger explicó que el club no contrata ni supervisa a los entrenadores, ya que cada profesional trabaja de manera independiente junto a los deportistas y sus padres. Instó a quienes posean información relevante a colaborar con la policía local.

Trayectoria y vínculo de Shroats con Amber Glenn

Durante tres décadas, Benjamin Shroats se consolidó como uno de los entrenadores más reconocidos del área metropolitana de Dallas. Su trabajo en el Allen Community Rink y la colaboración con diversos talentos emergentes lo posicionaron como una figura destacada en el ambiente deportivo. Amber Glenn, oriunda de Plano, lo describió en 2014 como “mi papá de la pista o hermano mayor”, al recordar los años de formación bajo su tutela.

Glenn, quien se consagró recientemente con la medalla de oro en la competencia por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, había entrenado junto a Shroats desde los nueve hasta los catorce años.

Amber Glenn, medallista olímpica, entrenó con Benjamin Shroats entre los nueve y los catorce años, destacando su influencia técnica y personal. (FOX 4 Dallas-Forth Worth)

Según comentó a Figure Skaters Online, la deportista subrayó el rol de Shroats en el desarrollo de su destreza técnica, especialmente en saltos complejos como el doble axel. “

Podía confiar plenamente en él para que todo estuviera organizado y consistente”, rememoró Glenn. En la actualidad, la patinadora es dirigida por Damon Allen y Tammy Gambill.

Defensa y proceso judicial en curso

El abogado Scott Edgett declaró ante NBC News y otros medios que su cliente “niega categóricamente las acusaciones”. Edgett recalcó que se trata solo de cargos formales y que estos no constituyen pruebas de culpabilidad. “Por respeto al proceso judicial y a los posibles jurados futuros, no litigaremos este asunto en los medios”, manifestó el representante legal.

Shroats continúa detenido en el centro de reclusión del condado de Collin County. El proceso judicial sigue bajo estrictas medidas para proteger la privacidad de las presuntas víctimas y evitar la exposición de datos sensibles.

Ann Brumbaugh, colega y entrenadora junto a Shroats durante casi dos décadas, manifestó su sorpresa ante CBS Texas: “Le tenía tanta confianza que habría dejado a mis propios hijos a su cargo”. La entrenadora reconoció el profundo impacto de la noticia entre patinadores y familias de la región.

Impacto en el patinaje artístico estadounidense

El caso de Benjamin Shroats enfrenta a la comunidad deportiva con el debate sobre la seguridad y transparencia en disciplinas de alto rendimiento juvenil. Las autoridades del Dallas Figure Skating Club reiteraron que su función se limita a facilitar espacios y eventos, sin ejercer control directo sobre los entrenadores privados.

Medios como Huffpost y otros remarcaron que la investigación continúa y que cualquier persona con información relevante puede contactar a la policía de Allen.

Las repercusiones trascienden el ámbito judicial. Amber Glenn, quien afrontó críticas en redes sociales por expresar públicamente su apoyo a los derechos y la visibilidad de personas LGBTQ+ —lo que generó comentarios tanto de respaldo como de rechazo en la comunidad—, no ha emitido declaraciones recientes sobre la situación de su antiguo mentor.

La relación de confianza entre entrenadores y atletas, en especial en deportes que implican acompañamiento desde edades tempranas, estará bajo la lupa de familias y organismos deportivos.

La evolución del caso judicial definirá el destino de Shroats y el debate sobre los mecanismos de control en la formación de jóvenes atletas en Estados Unidos.