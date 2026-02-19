Agencias

(Crónica) Ning sorprende a Stolz en patinaje de velocidad y Alysa Liu amarga a Japón en artístico

La decimosexta jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 ha vivido sorpresas este jueves con el oro del chino Zhongyan Ning por delante del estadounidense Jordan Stolz, en los 1.500 metros del patinaje de velocidad sobre hielo, y con el equipo de Alemania quedándose sin medalla en combinada nórdica por un accidente.

En la prueba del esprint por equipos de esa combinada nórdica, una disciplina de esquí de fondo que ha sido criticada en estos JJ.OO. por tener solo competición masculina, hubo sorpresa cuando el alemán Vinzenz Geiger se cayó dos veces; en una de ellas, incluso chocó con el japonés Ryota Yamamoto y eso lastró a ambos equipos de cara a la tabla final.

No en vano, en el corazón de Val di Fiemme ganó Noruega (41:18.0) con Andreas Skoglund y Jens Luraas Oftebro, éste último sumando así su tercer metal de oro en estos JJ.OO; la medalla de plata fue para los finlandeses Ilkka Herola y Eero Hirvonen (41:18.5) y el bronce fue para los austriacos Stefan Rettenegger y Johannes Lamparter (41:40.3).

En las instalaciones de Rho, Zhongyan Ning batió el récord olímpico de los 1.500 metros del patinaje de velocidad; su 1:41.98 le valió para atrapar el oro e imponerse al favorito Jordan Stolz, quien acabó segundo (1:42.75) por delante del laureado neerlandés Kjeld Nuis (1:42.82), cuyo palmarés ya lucía dos oros de Pyeongchang 2018 y otro oro de Pekín 2022.

En el hockey sobre hielo femenino, la selección de Suiza derrotó a la de Suecia por 2-1 en la final de consolación, gracias a un tanto de Sinja Leemann y a un gol de oro de Alina Müller cerca de terminar la prórroga; de esta manera, Müller protagonizó un 'déjà vu' de lo ocurrido en la edición de Sochi 2014 y volvió a dar el bronce a su país.

Sobre la pista del mismo Unipol Dome, horas más tarde hubo un similar desenlace en la final por el título entre Estados Unidos y Canadá. Marcó Kristin O'Neill para las canadienses en el 20:54, pero empató Hilary Knight en el 57:56 y luego Megan Keller fue la heroína estadounidense en la prórroga con su 2-1, gol de oro y que además valió el metal dorado.

Por último, y con la extenista rusa Maria Sharapova en las gradas del Unipol Forum en Assago, Alysa Liu brilló en el programa libre de la prueba individual femenina del patinaje artístico. Sus 150,20 puntos de esta rutina se sumaron a los 76,59 del programa corto, para un total de 226,79 que le brindó el oro y además amargó a las competidoras de Japón.

Así, Kaori Sakamoto se colgó la plata con 224,90 puntos totales, su jovencísima compatriota Ami Nakai ganó el bronce con 219,16 y la también japonesa Mone Chiba acabó en la cuarta posición con 217,88; eso empañó a la estadounidense Amber Glenn, cuyos 147,52 puntos obtenido en este programa libre valió una remontada de quinto puesto (214,91 en total).

EuropaPress

