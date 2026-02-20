Estados Unidos

Las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump: USD 175 mil millones en un limbo legal

Tras la anulación de la medida impuesta por el mandatario, cientos de empresas preparan solicitudes de reembolso mientras la Corte de Comercio Internacional define el alcance de la decisión judicial

Guardar
El presidente Donald Trump anuncia
El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Más de 175 mil millones de dólares en recaudación por aranceles en Estados Unidos podrían estar sujetos a reembolso tras la decisión de la Corte Suprema de anular amplios gravámenes de emergencia implementados por Donald Trump, según estimaciones de la Penn-Wharton Budget Model citadas por Reuters. El fallo, con seis votos contra tres, determinó que el expresidente excedió su autoridad al aplicar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer tarifas a productos importados, y remitió el caso a la Corte de Comercio Internacional para definir los pasos siguientes, lo que anticipa una avalancha de solicitudes de reembolso por parte de empresas.

El economista Lysle Boller, del Penn-Wharton Budget Model (PWBM), explicó que la proyección se basa en un modelo que cruza tarifas por producto y país, incorporando datos de la Oficina del Censo sobre más de 11.000 categorías de importación y códigos arancelarios de 233 países, con ajustes para cambios abruptos en los gravámenes durante el mandato de Trump. Según Kent Smetters, director del PWBM, la sentencia no menciona explícitamente la suma de 175 mil millones de dólares susceptibles de devolución, pero sí habilita la vía legal para reclamaciones, las cuales “saldrán directamente del Tesoro estadounidense”.

The Wall Street Journal informó que hasta mediados de diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había recaudado aproximadamente 133,5 mil millones de dólares en tarifas bajo la IEEPA, lo que representó el 67% de los aranceles colectados durante el año fiscal 2025. El total de ingresos aduaneros en ese periodo ascendió a 202 mil millones de dólares, multiplicando por 2,4 la cifra del año previo.

La administración Trump defendió la utilidad de los aranceles, señalando que los ingresos podrían destinarse a reducir la deuda pública, financiar devoluciones impositivas o cubrir ayudas a agricultores afectados. Trump incluso aseguró que lo recaudado sustituiría la necesidad de impuestos sobre la renta. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó ingresos anuales por aranceles de aproximadamente 300 mil millones de dólares para la próxima década. El monto potencial de reembolsos superaría el gasto combinado previsto para los Departamentos de Transporte y Justicia en el ejercicio 2025.

El modelo del PWBM estima una recaudación diaria cercana a 500 millones de dólares por tarifas impuestas bajo la IEEPA desde febrero de 2025. Dicho modelo también integró reducciones arancelarias pactadas en acuerdos comerciales, como la baja del 25% al 15% para importaciones de Corea del Sur. Asimismo, registró sanciones específicas, como el arancel del 40% aplicado a Brasil en agosto, y su posterior eliminación para productos como café, carne y cacao en noviembre.

Cranes stand over stacked shipping
Cranes stand over stacked shipping containers at the Conley Container Terminal, as the U.S. Supreme Court is set to consider the legality of U.S. President Donald Trump's global tariffs, in Boston, Massachusetts, U.S., November 4, 2025. REUTERS/Brian Snyder

El proceso de devolución aún depende de resoluciones judiciales posteriores, ya que la Corte Suprema no especificó los mecanismos ni el alcance de los reembolsos. No obstante, cientos de empresas han iniciado demandas para asegurar la recuperación de fondos. El presidente había decretado en abril tarifas generales del 10% a todas las importaciones, incrementando los porcentajes para determinados países, con el objetivo de equiparar el trato a productos estadounidenses. En el caso de China, Trump impuso aranceles del 125% y un adicional del 20% por presunta implicación en el tráfico de fentanilo, aunque ambos gravámenes se redujeron posteriormente a 10% tras un acuerdo comercial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el país dispone de reservas suficientes para afrontar los posibles reembolsos, con previsiones de mantener saldos en efectivo de 850 mil millones de dólares al cierre de marzo y 900 mil millones a finales de junio. La recaudación por derechos aduaneros se incrementó en los últimos meses, sumando cerca de 20 mil millones de dólares mensuales sobre los niveles previos a la imposición de los aranceles.

The border wall is shown
The border wall is shown in a background as a semi-truck carrying Toyota trucks crosses a bridge after clearing U.S. Customs while entering the United States from Mexico along the border in San Diego, California, U.S., March 4, 2025. REUTERS/Mike Blake

Frente al revés judicial, funcionarios de la administración Trump indicaron que buscarán alternativas legales para restablecer los gravámenes, empleando otras facultades arancelarias disponibles.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

arancelesdonald trumpestados unidoscorte suprema

Últimas Noticias

El origen y el significado del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

La celebración, instaurada formalmente en 1988, busca reconocer el legado de millones de latinos y sus contribuciones al desarrollo cultural, social y económico del país

El origen y el significado

La inflación de EEUU fue de 0,4% y alcanza una anual de 2,9%

El indicador PCE mostró el mayor incremento mensual desde febrero de 2024, lo cual supera la meta fijada por la Reserva Federal

La inflación de EEUU fue

Donald Trump visitará China durante tres días desde el 31 de marzo para reunirse con Xi Jinping

El encuentro apunta a reabrir el diálogo y acordar pasos que disminuyan la tensión comercial y mejoren el equilibrio en el intercambio entre ambos países

Donald Trump visitará China durante

El calendario de festivales, espectáculos y agenda deportiva de Miami en marzo

La ciudad apuesta por una programación diversa, con opciones que van desde música electrónica y teatro hasta competencias y experiencias culinarias, para disfrutar en familia o con amigos

El calendario de festivales, espectáculos

Qué es y cómo funciona la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 que usará Trump para los aranceles

El presidente de los Estados Unidos señaló que su gobierno poseía “grandes alternativas” para imponer las tarifas a las importaciones luego del revés sufrido en la Corte Suprema de Justicia

Qué es y cómo funciona

TECNO

YouTube lanza su app oficial

YouTube lanza su app oficial para Apple Vision Pro: cómo descargarla y qué funciones incluye

Pasos clave para alertar sobre páginas ilegales de gestación subrogada en España

Bixby deja de ser un bot: la advertencia de Samsung sobre el nuevo asistente con IA real

Guía para eliminar archivos basura de WhatsApp y liberar espacio en tu celular

Cómo activar en WhatsApp el modo Caballo de Fuego por el Año Nuevo Chino

ENTRETENIMIENTO

El revelador look de Tokischa

El revelador look de Tokischa en Premio Lo Nuestro y un mensaje sin filtros: “No me voy a operar los senos”

La vez que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint por poco protagonizan un remake de ‘El Mago de Oz’: “Una mala idea”

La decepción de William Shatner al ver a Judy Garland en Nueva York: “Estaba borracha en el escenario”

Rebecca Gayheart narra los meses finales de Eric Dane tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

Las memorias de Liza Minelli: desde conseguir fármacos para su madre Judy Garland hasta la infidelidad de su esposo con otro hombre

MUNDO

Refugiados en Ucrania, perseguidos por

Refugiados en Ucrania, perseguidos por Pyongyang: el drama de los soldados norcoreanos que temen volver a casa

El Foro Penal presentará ante el Parlamento 232 casos para que presos políticos excluidos accedan a la Ley de Amnistía en Venezuela

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos