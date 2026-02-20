Las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump: USD 175 mil millones en un limbo legal

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Más de 175 mil millones de dólares en recaudación por aranceles en Estados Unidos podrían estar sujetos a reembolso tras la decisión de la Corte Suprema de anular amplios gravámenes de emergencia implementados por Donald Trump, según estimaciones de la Penn-Wharton Budget Model citadas por Reuters. El fallo, con seis votos contra tres, determinó que el expresidente excedió su autoridad al aplicar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer tarifas a productos importados, y remitió el caso a la Corte de Comercio Internacional para definir los pasos siguientes, lo que anticipa una avalancha de solicitudes de reembolso por parte de empresas.

El economista Lysle Boller, del Penn-Wharton Budget Model (PWBM), explicó que la proyección se basa en un modelo que cruza tarifas por producto y país, incorporando datos de la Oficina del Censo sobre más de 11.000 categorías de importación y códigos arancelarios de 233 países, con ajustes para cambios abruptos en los gravámenes durante el mandato de Trump. Según Kent Smetters, director del PWBM, la sentencia no menciona explícitamente la suma de 175 mil millones de dólares susceptibles de devolución, pero sí habilita la vía legal para reclamaciones, las cuales “saldrán directamente del Tesoro estadounidense”.

The Wall Street Journal informó que hasta mediados de diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había recaudado aproximadamente 133,5 mil millones de dólares en tarifas bajo la IEEPA, lo que representó el 67% de los aranceles colectados durante el año fiscal 2025. El total de ingresos aduaneros en ese periodo ascendió a 202 mil millones de dólares, multiplicando por 2,4 la cifra del año previo.

La administración Trump defendió la utilidad de los aranceles, señalando que los ingresos podrían destinarse a reducir la deuda pública, financiar devoluciones impositivas o cubrir ayudas a agricultores afectados. Trump incluso aseguró que lo recaudado sustituiría la necesidad de impuestos sobre la renta. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó ingresos anuales por aranceles de aproximadamente 300 mil millones de dólares para la próxima década. El monto potencial de reembolsos superaría el gasto combinado previsto para los Departamentos de Transporte y Justicia en el ejercicio 2025.

El modelo del PWBM estima una recaudación diaria cercana a 500 millones de dólares por tarifas impuestas bajo la IEEPA desde febrero de 2025. Dicho modelo también integró reducciones arancelarias pactadas en acuerdos comerciales, como la baja del 25% al 15% para importaciones de Corea del Sur. Asimismo, registró sanciones específicas, como el arancel del 40% aplicado a Brasil en agosto, y su posterior eliminación para productos como café, carne y cacao en noviembre.

Cranes stand over stacked shipping containers at the Conley Container Terminal, as the U.S. Supreme Court is set to consider the legality of U.S. President Donald Trump's global tariffs, in Boston, Massachusetts, U.S., November 4, 2025. REUTERS/Brian Snyder

El proceso de devolución aún depende de resoluciones judiciales posteriores, ya que la Corte Suprema no especificó los mecanismos ni el alcance de los reembolsos. No obstante, cientos de empresas han iniciado demandas para asegurar la recuperación de fondos. El presidente había decretado en abril tarifas generales del 10% a todas las importaciones, incrementando los porcentajes para determinados países, con el objetivo de equiparar el trato a productos estadounidenses. En el caso de China, Trump impuso aranceles del 125% y un adicional del 20% por presunta implicación en el tráfico de fentanilo, aunque ambos gravámenes se redujeron posteriormente a 10% tras un acuerdo comercial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el país dispone de reservas suficientes para afrontar los posibles reembolsos, con previsiones de mantener saldos en efectivo de 850 mil millones de dólares al cierre de marzo y 900 mil millones a finales de junio. La recaudación por derechos aduaneros se incrementó en los últimos meses, sumando cerca de 20 mil millones de dólares mensuales sobre los niveles previos a la imposición de los aranceles.

The border wall is shown in a background as a semi-truck carrying Toyota trucks crosses a bridge after clearing U.S. Customs while entering the United States from Mexico along the border in San Diego, California, U.S., March 4, 2025. REUTERS/Mike Blake

Frente al revés judicial, funcionarios de la administración Trump indicaron que buscarán alternativas legales para restablecer los gravámenes, empleando otras facultades arancelarias disponibles.

(Con información de Reuters)