El calendario de festivales, espectáculos y agenda deportiva de Miami en marzo

Marzo en Miami presenta una agenda cultural con festivales, espectáculos y eventos deportivos para todas las edades y gustos (Freepik)

Miami recibe la primavera con una agenda única en marzo de 2026, transformándose en un epicentro de cultura que ofrece festivales internacionales, propuestas locales creativas y actividades para todos los públicos.

Programación cultural de marzo

La reconocida compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a la ciudad con su elogiada producción LUZIA. Este espectáculo homenajea la riqueza cultural de México a través de acrobacias impresionantes, escenografías que integran efectos de agua y una paleta visual inspirada en la luz y la lluvia. Presentado solo por tiempo limitado, conjuga la tradición del circo contemporáneo con lo último en tecnología, y ha recibido elogios en las principales capitales del mundo.

Deporte y gastronomía en el Miami Open

El Miami Open 2026 reúne a figuras internacionales del tenis y ofrece experiencias gastronómicas, familiares y temáticas únicas (REUTERS)

En el plano deportivo, el Miami Open vuelve a captar la atención entre el 15 y el 29 de marzo. Este torneo, presentado por Itaú, reúne a figuras destacadas del tenis internacional en un entorno que une la competencia de primer nivel con experiencias gastronómicas y propuestas familiares. Entre los principales atractivos sobresalen el programa culinario Ace the Taste durante la jornada inaugural, el Día del Empoderamiento de la Mujer y la segunda edición de la competición de tenis en silla de ruedas. El recinto contará con más de veinte puestos de comida, experiencias temáticas y espacios inmersivos que amplían significativamente la oferta del evento.

Arte inmersivo y museos

Para quienes disfrutan del arte contemporáneo, el centro de arte experiencial de vanguardia Superblue Miami se consolida como uno de los polos artísticos más dinámicos de la ciudad. El espacio propone instalaciones inmersivas que desafían los límites de la percepción: atravesar espejos reflectantes, caminar por nubes artificiales o interactuar con entornos que responden al pulso humano. Durante marzo, el museo suma nuevas propuestas y colaboraciones con artistas internacionales, colocándose a la cabeza de la experiencia artística innovadora.

Festivales de música y novedades tecnológicas

El Cirque du Soleil presenta 'LUZIA' en Miami, un espectáculo de acrobacias y efectos visuales inspirados en la cultura mexicana (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La música electrónica toma fuerza con el regreso del festival de música electrónica de referencia global, el Ultra Music Festival, en Bayfront Park del 27 al 29 de marzo. Más de 100 artistas y miles de asistentes provenientes de todos los continentes participarán en su vigésima sexta edición, que promete cartelera diversa y experiencias visuales de avanzada.

Entre las novedades tecnológicas sobresale el DroneArt Show: Harry Potter™, presentado en el Miramar Regional Park, el parque regional del condado. A lo largo de tres noches exclusivas, mil doscientos drones sincronizados formarán figuras y escenarios inspirados en la saga, acompañados por su reconocida banda sonora.

Celebraciones familiares

La tradicional Feria Juvenil del Condado de Miami-Dade, que inicia el 12 de marzo y se extiende durante tres semanas, propone una programación que abarca desde montañas rusas y exhibiciones de animales de granja hasta espectáculos en vivo y zonas gastronómicas.

El Paradox Museum en Wynwood suma un recorrido por ilusiones ópticas y escenarios interactivos que desafían la lógica y la gravedad. Reconocido por sus salas de camuflaje y entornos surrealistas, el museo atrae a grupos y familias en busca de fotografías inolvidables.

Gastronomía, historia y mujeres

Marzo es también el Mes de la Historia de la Mujer, y Miami lo conmemora visibilizando el talento de sus emprendedoras gastronómicas. La ciudad ostenta una amplia selección de restaurantes liderados por mujeres, con propuestas que abarcan desde la cocina tradicional caribeña hasta la alta gastronomía internacional. Recorrer estos espacios permite rendir homenaje a quienes impulsan la escena local.

Opciones gratuitas y bajo costo

Para quienes priorizan lo accesible, Miami dispone de numerosas actividades gratuitas o de bajo costo: exposiciones de arte al aire libre, paseos por jardines botánicos, presentaciones musicales en parques y ciclos de cine bajo las estrellas figuran entre las posibilidades disponibles para residentes y visitantes.