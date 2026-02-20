Estados Unidos

El calendario de festivales, espectáculos y agenda deportiva de Miami en marzo

La ciudad apuesta por una programación diversa, con opciones que van desde música electrónica y teatro hasta competencias y experiencias culinarias, para disfrutar en familia o con amigos

Guardar
Marzo en Miami presenta una
Marzo en Miami presenta una agenda cultural con festivales, espectáculos y eventos deportivos para todas las edades y gustos (Freepik)

Miami recibe la primavera con una agenda única en marzo de 2026, transformándose en un epicentro de cultura que ofrece festivales internacionales, propuestas locales creativas y actividades para todos los públicos.

Programación cultural de marzo

La reconocida compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a la ciudad con su elogiada producción LUZIA. Este espectáculo homenajea la riqueza cultural de México a través de acrobacias impresionantes, escenografías que integran efectos de agua y una paleta visual inspirada en la luz y la lluvia. Presentado solo por tiempo limitado, conjuga la tradición del circo contemporáneo con lo último en tecnología, y ha recibido elogios en las principales capitales del mundo.

Deporte y gastronomía en el Miami Open

El Miami Open 2026 reúne
El Miami Open 2026 reúne a figuras internacionales del tenis y ofrece experiencias gastronómicas, familiares y temáticas únicas (REUTERS)

En el plano deportivo, el Miami Open vuelve a captar la atención entre el 15 y el 29 de marzo. Este torneo, presentado por Itaú, reúne a figuras destacadas del tenis internacional en un entorno que une la competencia de primer nivel con experiencias gastronómicas y propuestas familiares. Entre los principales atractivos sobresalen el programa culinario Ace the Taste durante la jornada inaugural, el Día del Empoderamiento de la Mujer y la segunda edición de la competición de tenis en silla de ruedas. El recinto contará con más de veinte puestos de comida, experiencias temáticas y espacios inmersivos que amplían significativamente la oferta del evento.

Arte inmersivo y museos

Para quienes disfrutan del arte contemporáneo, el centro de arte experiencial de vanguardia Superblue Miami se consolida como uno de los polos artísticos más dinámicos de la ciudad. El espacio propone instalaciones inmersivas que desafían los límites de la percepción: atravesar espejos reflectantes, caminar por nubes artificiales o interactuar con entornos que responden al pulso humano. Durante marzo, el museo suma nuevas propuestas y colaboraciones con artistas internacionales, colocándose a la cabeza de la experiencia artística innovadora.

Festivales de música y novedades tecnológicas

El Cirque du Soleil presenta
El Cirque du Soleil presenta 'LUZIA' en Miami, un espectáculo de acrobacias y efectos visuales inspirados en la cultura mexicana (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La música electrónica toma fuerza con el regreso del festival de música electrónica de referencia global, el Ultra Music Festival, en Bayfront Park del 27 al 29 de marzo. Más de 100 artistas y miles de asistentes provenientes de todos los continentes participarán en su vigésima sexta edición, que promete cartelera diversa y experiencias visuales de avanzada.

Entre las novedades tecnológicas sobresale el DroneArt Show: Harry Potter™, presentado en el Miramar Regional Park, el parque regional del condado. A lo largo de tres noches exclusivas, mil doscientos drones sincronizados formarán figuras y escenarios inspirados en la saga, acompañados por su reconocida banda sonora.

Celebraciones familiares

La tradicional Feria Juvenil del Condado de Miami-Dade, que inicia el 12 de marzo y se extiende durante tres semanas, propone una programación que abarca desde montañas rusas y exhibiciones de animales de granja hasta espectáculos en vivo y zonas gastronómicas.

El Paradox Museum en Wynwood suma un recorrido por ilusiones ópticas y escenarios interactivos que desafían la lógica y la gravedad. Reconocido por sus salas de camuflaje y entornos surrealistas, el museo atrae a grupos y familias en busca de fotografías inolvidables.

Gastronomía, historia y mujeres

Marzo es también el Mes de la Historia de la Mujer, y Miami lo conmemora visibilizando el talento de sus emprendedoras gastronómicas. La ciudad ostenta una amplia selección de restaurantes liderados por mujeres, con propuestas que abarcan desde la cocina tradicional caribeña hasta la alta gastronomía internacional. Recorrer estos espacios permite rendir homenaje a quienes impulsan la escena local.

Opciones gratuitas y bajo costo

Para quienes priorizan lo accesible, Miami dispone de numerosas actividades gratuitas o de bajo costo: exposiciones de arte al aire libre, paseos por jardines botánicos, presentaciones musicales en parques y ciclos de cine bajo las estrellas figuran entre las posibilidades disponibles para residentes y visitantes.

Temas Relacionados

MiamiMiami-DadeCirque du SoleilUltra Music FestivalAgenda CulturalTurismo FamiliarEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Florida endurece límites para alumnos extranjeros: sólo el 5% podrá ingresar a universidades públicas de élite

La Cámara de Representantes de Florida aprobó una norma que modifica cupos y financiamiento en universidades de preeminencia; expertos advierten impacto en diversidad y recursos, a la espera de la decisión final del Senado antes del cierre de sesiones

Florida endurece límites para alumnos

MrBeast está incursionando en los servicios financieros y plantea una variedad de opciones para los jóvenes

La expansión de Beast Industries hacia productos bancarios y educación económica pone en el centro debates sobre regulación, impacto juvenil y estrategias de negocio replicadas en modelos tecnológicos similares

MrBeast está incursionando en los

Wall Street y las bolsas de Europa rebotan tras las palabras de Trump sobre el petróleo, pero Asia sufrió su peor jornada en años

El anuncio de que la Marina estadounidense escoltará buques petroleros por el estrecho de Ormuz moderó la suba del crudo y alivió los mercados occidentales, pero Seúl se desplomó más de un 12 por ciento en su peor caída en dos días desde la crisis de 2008

Wall Street y las bolsas

El Senado de California impulsa propuesta para evaluar regreso del oso grizzly tras 100 años de ausencia

La iniciativa busca que autoridades estatales desarrollen un plan científico participativo sobre la posible reintroducción del principal depredador de América del Norte, con consultas a comunidades locales y un financiamiento proyectado a diez años

El Senado de California impulsa

Una mujer de Carolina del Norte demandó a los Dodgers luego de sufrir una lesión en su hombro tras una bebida lanzada en el estadio

El incidente, ocurrido durante un partido en agosto de 2025, llevó a la demandante a iniciar acciones legales por considerar que la seguridad en el recinto fue insuficiente para prevenir daños por objetos arrojados desde zonas elevadas

Una mujer de Carolina del

TECNO

La casa de Messi ahora

La casa de Messi ahora tiene nuevo nombre gracias a un neobanco: Inter de Miami y Nu

Cómo evitar ser víctima de hackeos en WhatsApp y correo electrónico

iPhone 17e vs. iPhone 16e: cuáles son las principales diferencias entre los celulares baratos de Apple

Así funcionaría la asistencia automática de Xbox: la IA puede jugar por ti en secciones complicadas

Cuáles son las canciones de Las guerreras K-pop con más vistas en YouTube

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Liam Neeson

El hijo de Liam Neeson y Natasha Richardson reveló cómo enfrentó una cirugía cardíaca a corazón abierto

BTS reveló el tracklist de "Arirang" y pone fecha a su esperado regreso mundial

Megan Fox reapareció en Instagram con nuevas fotos subidas de tono: “Estoy viva”

Netflix apuesta fuerte por el cine argentino con El último gigante, protagonizada por Oscar Martínez y rodada en Misiones

Paul Bettany en la mira para ser el nuevo Voldemort en la serie de "Harry Potter"

MUNDO

El costo de la defensa

El costo de la defensa aérea en Medio Oriente: cada arma y su impacto económico en el conflicto

La amenaza de Irán redujo el tráfico en el estrecho de Ormuz en un 90%

¿Misiles sin destino? La OTAN desvió un proyectil iraní en Turquía y otro cayó en el norte de Siria

Wall Street y las bolsas de Europa rebotan tras las palabras de Trump sobre el petróleo, pero Asia sufrió su peor jornada en años

El momento del impacto del torpedo que hundió a la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico