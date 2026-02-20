Estados Unidos

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

El mandatario estadounidense no precisó si los documentos clasificados se harán públicos en su totalidad, pero señaló que los mismos deberían incluir “toda la demás información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a agencias federales comenzar a “identificar y liberar” archivos gubernamentales relacionados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados y vida extraterrestre.

“Debido al enorme interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario no precisó si los documentos clasificados se harán públicos en su totalidad, pero señaló que los archivos deberían incluir “toda la demás información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

El anuncio llegó después de que Trump acusó públicamente a su antecesor, Barack Obama, de divulgar información clasificada al hablar sobre la posible existencia de extraterrestres. La imputación surgió durante un encuentro con periodistas a bordo del avión presidencial, cuando sostuvo que Obama incurrió en una infracción al referirse a vida fuera de la Tierra. “Tomó información clasificada, no debería estar haciendo eso”, afirmó Trump.

La controversia comenzó tras una entrevista que Obama concedió al presentador Brian Tyler Cohen, en la que fue consultado de manera directa sobre la existencia de extraterrestres. El ex mandatario respondió: “Son reales, pero no los he visto, y no están siendo guardados en el Área 51. No existe una instalación subterránea secreta, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

Trump reiteró su crítica durante el intercambio con la prensa y sostuvo que Obama “cometió un gran error” al referirse a un tema que, a su juicio, debería mantenerse bajo secreto oficial. “No se supone que debería hacer eso”, agregó.

Posteriormente, Obama matizó sus palabras en una publicación en Instagram. Explicó que su postura sobre la posibilidad de vida extraterrestre se basa en probabilidades estadísticas y no en información confidencial obtenida durante su mandato. “El universo es tan grande que las probabilidades de que haya vida son altas, pero las posibilidades de que nos hayan visitado son bajas. No vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que hayan hecho contacto con nosotros. Realmente”, escribió.

El debate sobre la existencia de vida fuera de la Tierra y la transparencia gubernamental respecto de fenómenos aéreos no identificados aparece de forma recurrente en la política estadounidense. La base militar conocida como Área 51, ubicada en Nevada, concentra numerosas teorías sobre supuestos experimentos con tecnología alienígena o restos de naves extraterrestres.

Sin embargo, archivos desclasificados en 2013 por la Agencia Central de Inteligencia indicaron que la instalación funcionó como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría y no aportaron evidencia sobre vida extraterrestre.

Consultado nuevamente sobre el tema, Trump afirmó que no tiene una postura definida acerca de la existencia de seres no humanos y negó haber visto pruebas concluyentes durante su administración. “No sé si son reales o no”, declaró.

El interés oficial por estos fenómenos aumentó en los últimos años a partir de investigaciones impulsadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Un informe publicado en 2024 concluyó que los análisis realizados desde el final de la Segunda Guerra Mundial no encontraron evidencia de tecnología extraterrestre. El documento sostuvo que la mayoría de los avistamientos correspondió a fenómenos naturales o a artefactos convencionales mal interpretados.

La eventual publicación de estos archivos podría constituir una de las mayores aperturas de información gubernamental sobre ovnis en la historia de Estados Unidos, un tema que durante décadas alimentó especulaciones públicas, investigaciones oficiales y teorías de conspiración.

(Con información de AFP y Reuters)

