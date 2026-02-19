Nueva York endurece las sanciones de tránsito con nuevas reglas y multas más altas

Nueva York aplica un sistema de sanciones de tránsito más estricto y baja el umbral para perder la licencia a diez puntos (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La ciudad de Nueva York aplica desde el 16 de febrero de 2026 la reforma más estricta en décadas en su sistema de puntos y multas de tránsito, una medida que afecta a todos los conductores y modifica el umbral para perder la licencia. De acuerdo con The New York Times, la nueva normativa impulsada por la gobernadora Kathy Hochul reduce a diez puntos el límite antes de que se suspenda el permiso de conducir, incrementa los valores de las multas y otorga mayor peso incluso a infracciones consideradas menores.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado implementa un sistema que baja el tope de puntos de once a diez y amplía el período de referencia de dieciocho a veinticuatro meses, según reportó The Washington Post. Esto significa que cualquier infracción se mantiene activa en el historial del conductor durante dos años completos. Las autoridades estatales informaron que la reforma busca reducir el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tránsito y aplicar sanciones más severas a quienes reinciden en las infracciones habituales.

Uno de los cambios centrales es la reasignación de puntos según la gravedad de la falta. Exceder el límite de velocidad en una zona de obras ahora suma ocho puntos, igual que adelantar a un autobús escolar detenido, que anteriormente sumaba cinco. La conducción temeraria pasa de cinco a ocho puntos, el uso del teléfono móvil o el envío de mensajes de texto mientras se conduce sube a seis puntos y no ceder el paso a los peatones aumenta a cinco puntos. Incluso superar el límite de velocidad entre 1 y 10 millas por hora (1,6 a 16 kilómetros por hora) implica ahora cuatro puntos, en vez de tres.

Las infracciones consideradas menores también experimentan cambios. Circular con luces rotas suma un punto y obstruir el tráfico, dos puntos. Estas faltas, que antes no tenían impacto o su penalización era menor, ahora pueden provocar la suspensión de la licencia y aumentar los costos para quienes reinciden, detalló Bloomberg.

El nuevo período de referencia para acumulación de puntos aumenta a veinticuatro meses, lo que prolonga el riesgo de suspensión de licencia en Nueva York (AP foto/Seth Wenig)

En el plano económico, los conductores que lleguen a seis puntos en dieciocho meses deberán abonar 100 dólares anuales durante tres años, con un total de 300 dólares. Por cada punto adicional, la cifra aumenta en 25 dólares anuales, lo que suma 75 dólares por cada punto extra en el mismo período. Esta estructura financiera incrementa la presión para evitar acumulaciones de puntos en poco tiempo.

La reforma hace foco en los conductores persistentes en conductas de riesgo. Con la extensión del período de referencia, el sistema permite identificar patrones de reincidencia y aplicar medidas preventivas antes de que ocurran accidentes graves. El mensaje institucional de las autoridades estatales subraya el fin de la tolerancia hacia la repetición de infracciones.

El nuevo esquema afecta tanto a particulares como a quienes trabajan en el transporte público o en servicios de mensajería. Para los conductores profesionales, la acumulación de puntos puede derivar en la suspensión de la licencia y, en consecuencia, en la imposibilidad de continuar prestando servicios.

Las autoridades estatales de Nueva York destacan que la prioridad es prevenir accidentes y transformar la cultura vial para proteger a peatones y ciclistas

La reforma responde al aumento de muertes y lesiones graves en las calles de Nueva York. La gobernadora Hochul impulsó el proyecto como parte de una estrategia integral para reducir los siniestros viales y proteger a usuarios vulnerables como peatones y ciclistas. El texto fue debatido y aprobado en 2024 tras una serie de demandas sociales para mejorar la seguridad en la vía pública.

Las reacciones ciudadanas son diversas. Algunos sectores consideran necesarias las nuevas reglas para fortalecer la cultura vial, mientras que otros advierten sobre el riesgo de sancionar por errores aislados. Las autoridades insisten en que la finalidad central es la prevención de accidentes.

Entre las recomendaciones para los conductores, las autoridades destacan la importancia de informarse sobre las normas vigentes, controlar el estado de la licencia y el puntaje acumulado, y extremar la precaución al conducir. Evitar el uso del teléfono móvil, respetar los límites de velocidad, ceder el paso a los peatones y mantener el vehículo en condiciones son acciones clave para conservar el derecho a conducir y evitar sanciones económicas.

La aplicación de las nuevas normas modifica el panorama de la circulación en la ciudad. El sistema de puntos más estricto, la ampliación del período de referencia y el aumento de las multas transforman los parámetros del tránsito y obligan a los conductores a ajustar sus hábitos para cumplir con las exigencias actuales.