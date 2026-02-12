Estados Unidos

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que el embargo al petróleo venezolano “esencialmente terminó”

“Ahora estamos sacando crudo, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes”, explicó Chris Wright tras una reunión en Caracas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó el miércoles que el embargo al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, tras una reunión en Caracas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un nuevo capítulo de la relación bilateral entre ambos países.

“La cuarentena al petróleo, obviamente ya esencialmente terminó”, declaró Wright en una reunión con periodistas. “Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes”, explicó desde un hotel en Caracas.

El embargo al petróleo venezolano rige desde 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump. Desde entonces, Venezuela recurrió al mercado negro para comercializar su crudo.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero. A partir de ese momento, su gobierno de trancisión modificó la relación con Estados Unidos, que permanecía rota desde 2019.

Wright celebró los avances en la relación bilateral, aunque aclaró que no existe un “cronograma” para poner fin a las sanciones. “Obviamente depende de los avances (…) No todo se hace en un día, no todo se hace en cinco semanas”, señaló.

Tras una reunión celebrada más temprano en el palacio presidencial de Miraflores, Rodríguez expresó que espera una “asociación productiva a largo plazo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral, una agenda que sea beneficiosa para ambos países y que pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos” con Estados Unidos.

“Estados Unidos y Venezuela han tenido relación energética durante un siglo y medio, y esa relación energética ha estado acompañada por altos y bajos en nuestras relaciones políticas. Estoy segura de que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias”, afirmó Rodríguez.

El encuentro incluyó una agenda orientada a impulsar un “aumento dramático” de la producción petrolera en el país caribeño. También abordó proyectos en los sectores minero, eléctrico y gasífero.

Nuestro objetivo es abrir globalmente el petróleo, el gas, la electricidad y otros sectores de la economía”, afirmó Wright. El funcionario estadounidense consideró la nueva etapa como un “punto de inflexión” para Venezuela. “Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación”, expresó.

El gobierno de Rodríguez aprobó una reforma petrolera que abre el sector a la inversión extranjera y ofrece condiciones atractivas para empresas estadounidenses, que según el gobierno de Trump están dispuestas a invertir en Venezuela.

Wright precisó que no solo participarán compañías de Estados Unidos. “Son empresas estadounidenses, son empresas europeas (…) Creo que también tendremos una cantidad significativa de empresas sudamericanas”, indicó.

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con la reforma a la ley petrolera. En 2025 alcanzó una producción de 1,2 millones de barriles diarios, un nivel superior a los mínimos históricos de alrededor de 360.000 barriles en 2020, aunque aún por debajo de los 3 millones que extraía a inicios del siglo.

El país cuenta con las mayores reservas probadas de hidrocarburos del planeta, estimadas en unos 303.000 millones de barriles.

(Con información de AFP)

