Benjamin Netanyahu se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca para tratar las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán (REUTERS)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca con el objetivo de impulsar una postura más dura frente a Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear, en un encuentro organizado con rapidez a medida que avanzan los contactos entre Washington y Teherán.

La reunión está prevista para las 11:00 (hora local). En la antesala, Trump afirmó que evalúa enviar una segunda “armada” estadounidense a Medio Oriente para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear. “O alcanzamos un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez”, dijo el mandatario en una entrevista con Axios. También agregó: “Tenemos una armada que se dirige hacia allí y otra podría estar en camino”.

Netanyahu viajó a Washington en su sexta visita a Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025. El líder israelí busca endurecer la posición estadounidense tanto en el plano nuclear como frente al programa de misiles balísticos iraníes, considerado una amenaza directa por el gobierno de Israel.

Teherán retomó la semana pasada las conversaciones con Washington en Omán. El lunes, autoridades iraníes advirtieron sobre “influencias destructivas” en la diplomacia antes de la visita del primer ministro israelí a la capital estadounidense. Netanyahu tenía previsto viajar el 19 de febrero para participar en una reunión del llamado “Consejo de Paz” sobre Gaza, pero adelantó su agenda a medida que avanzaron los contactos entre Estados Unidos e Irán.

Netanyahu viajó a Washington en su sexta visita a Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025

El martes por la noche, ya en Washington, Netanyahu mantuvo un encuentro con los enviados de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner. Según un comunicado publicado en la cuenta oficial del primer ministro en la red X, los representantes “discutieron cuestiones regionales y brindaron una actualización sobre la primera ronda de negociaciones que mantuvieron con Irán el viernes pasado”.

Trump expresó expectativas sobre la posibilidad de un acuerdo nuclear, aunque advirtió que cualquier entendimiento deberá incluir límites claros. En declaraciones a Fox Business, sostuvo que el pacto tendría que implicar “sin armas nucleares, sin misiles”. También indicó que los líderes iraníes “quieren llegar a un acuerdo”, pero remarcó que “tiene que ser un buen acuerdo”, y afirmó que Teherán había sido “muy deshonesto con nosotros a lo largo de los años”.

Netanyahu señaló antes de su partida que el tema central de la reunión será Irán. “Presentaré al presidente nuestras posiciones sobre los principios para las negociaciones”, expresó en un mensaje en video. Su oficina informó que destacará el arsenal de misiles iraníes como uno de los principales puntos de preocupación.

Las tensiones entre Israel e Irán alcanzaron un punto crítico durante la guerra del año pasado, cuando Irán lanzó oleadas de misiles balísticos y otros proyectiles contra territorio israelí, con impactos en zonas militares y civiles. Washington busca incluir en las conversaciones el programa de misiles y el respaldo iraní a grupos armados regionales, mientras Teherán rechaza ampliar el alcance de las negociaciones más allá del tema nuclear.

El martes por la noche, ya en Washington, Netanyahu mantuvo un encuentro con los enviados de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner (EP)

El presidente israelí, Isaac Herzog, también se refirió al proceso diplomático durante una visita a Australia y expresó su expectativa de que las conversaciones contribuyan a enfrentar lo que describió como el “imperio del mal” de Irán.

El encuentro entre Trump y Netanyahu también se produce en medio de críticas internacionales por medidas israelíes destinadas a reforzar el control sobre Cisjordania ocupada. El gabinete de seguridad israelí aprobó permitir que colonos compren tierras de forma directa a propietarios palestinos antes del viaje del primer ministro a Washington.

Un funcionario estadounidense, consultado por AFP, señaló el lunes que Trump “no apoya que Israel anexe Cisjordania” y que busca estabilidad, aunque evitó una crítica directa a las decisiones del gobierno israelí.