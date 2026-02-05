Cómo el cambio climático está transformando el mercado automotriz en Estados Unidos

El cambio climático impulsa nuevas tendencias en la compra de automóviles en Estados Unidos y condiciona las preferencias del consumidor (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El cambio climático está alterando numerosos aspectos de la vida cotidiana en Estados Unidos, y el sector automotriz no quedó al margen de este fenómeno. Las alteraciones en los patrones ambientales, sumadas a una mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, impactan tanto en la fabricación como en la compra de vehículos.

Ante episodios como las recientes tormentas invernales, la preocupación por el medio ambiente se hace más evidente entre fabricantes y compradores, dado a que ajustan sus prioridades y estrategias.

Estas nuevas condiciones influyen en la manera en que los estadounidenses eligen, adquieren y utilizan sus vehículos, con el crecimiento de tecnologías eléctricas y normativas más estrictas como protagonistas.

Los vehículos eléctricos e híbridos representan actualmente más del 25% de las ventas de autos nuevos en el mercado estadounidense (REUTERS/Daniel Cole)

Definición y manifestaciones del cambio climático en el sector automotriz

El cambio climático se entiende como una transformación a largo plazo en los patrones meteorológicos promedio, según especialistas. Sus manifestaciones incluyen un aumento en la frecuencia y severidad de fenómenos extremos, como sequías, inundaciones, olas de calor y un incremento del nivel del mar. Estas alteraciones afectan directamente a los vehículos y a la forma en que los consumidores evalúan sus necesidades de transporte.

La industria automotriz se ve obligada a adaptarse frente a estos desafíos. Las preocupaciones por el rendimiento de los sistemas de climatización, la durabilidad de las baterías y la eficiencia de los componentes en condiciones extremas se han vuelto habituales entre los compradores.

Además, la elección de vehículos ahora está marcada por la búsqueda de alternativas que reduzcan el impacto ambiental, como los modelos eléctricos e híbridos, debido a la presión por disminuir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la eficiencia energética.

La preocupación por la eficiencia energética y la reducción de emisiones guía la demanda de modelos eléctricos e híbridos entre los compradores (Lauren Justice/The New York Times)

Cambios en la compra de vehículos por parte de clientes estadounidenses

La preocupación por el medioambiente y la eficiencia del combustible impulsó un cambio en las preferencias de los compradores. Actualmente, los vehículos eléctricos (EV) y los híbridos representan más de 25% de las ventas de autos nuevos en el país, una cifra que contrasta con el 2% registrado en 2020.

Los consumidores están cada vez más atentos a la reputación de las marcas en materia de responsabilidad social y transparencia, lo que influye en la confianza y la decisión de compra.

El interés en los híbridos supera incluso al de los eléctricos puros: 45% de los estadounidenses afirma que consideraría seriamente adquirir un vehículo híbrido en su próxima compra, frente a un 33% que expresa el mismo nivel de interés por los eléctricos.

Factores como el costo inicial, el ahorro potencial en combustible y mantenimiento, así como la autonomía y el desempeño, son evaluados cuidadosamente al momento de elegir.

El interés de los estadounidenses por los autos híbridos supera al de los eléctricos puros, con un 45% considerando adquirir uno (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)

Impacto en infraestructura y regulaciones

La expansión de la infraestructura de carga eléctrica y la presencia de normativas más estrictas en ciertas zonas urbanas y costeras han sido determinantes para el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

Además, la existencia de una red suficiente de cargadores públicos y la adaptación de las ciudades a una movilidad más sostenible influyen de manera decisiva en la elección de los consumidores, especialmente en áreas con regulaciones ambientales más exigentes.

Por su parte, organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) establecen estándares de emisiones cada vez más rigurosos, lo que obliga a los fabricantes a ofrecer modelos más limpios.

Esta presión regulatoria ha generado una mayor oferta de autos eléctricos, híbridos y de gasolina con alta eficiencia. Aunque el precio de compra suele ser más alto, las autoridades recalcan que los menores costos de operación y mantenimiento pueden equilibrar la inversión inicial a lo largo de la vida útil del vehículo.

Solo un tercio de los estadounidenses apoya la eliminación gradual de autos a gasolina para 2035, reflejando dudas sobre la viabilidad de la transición (David Paul Morris/Bloomberg)

Eliminación gradual de los vehículos a gasolina para 2035: opiniones y tendencias

En respuesta a los retos ambientales, varios estados han adoptado planes para prohibir la venta de autos nuevos a gasolina a partir de 2035. Sin embargo, la aceptación de esta medida entre la población es limitada: solo un tercio de los estadounidenses se muestra a favor de eliminar gradualmente estos vehículos, mientras que la mayoría se opone a la propuesta.

La proporción de quienes respaldan la eliminación ha disminuido en los últimos años, reflejando dudas y preocupaciones sobre la viabilidad de la transición, el desarrollo de la infraestructura y la asequibilidad de las nuevas tecnologías.

Pese a todo, la industria y las autoridades mantienen el objetivo de avanzar hacia una movilidad más limpia, adaptando su oferta y políticas a las demandas cambiantes de los consumidores y a los desafíos que plantea el cambio climático en el futuro cercano.