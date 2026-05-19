Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos pidió “firmeza” contra el terrorismo iraní y el del Cártel de Sinaloa

La petición fue realizada durante la apertura de una conferencia en París, donde se convocó a una acción conjunta para combatir tanto la financiación de grupos extremistas como el papel de entidades fantasma y redes criminales

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, posa para una foto antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, posa para una foto antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió este martes “firmeza” a los socios de Washington para combatir diferentes tipos de terrorismo, desde el iraní hasta el del cártel de Sinaloa.

“Nuestros socios europeos han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, el cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados”, afirmó Bessent en París, en la apertura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar la financiación del terrorismo.

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“Nuestros socios en todo el mundo -agregó- tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbollah hasta el cártel de Sinaloa”.

El responsable estadounidense centró su discurso especialmente en Irán y lamentó que de la sensación de que su país se encuentre “solo” a la hora de luchar “con determinación” contra lo que denomina como “terrorismo iraní”.

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Estados Unidos designa a la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras organizaciones criminales transnacionales como grupos terroristas extranjeros
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“Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los carteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica”, instó.

Asimismo, abordó la política de sanciones económicas que practica Washington para castigar a ciertos gobiernos y aclaró que la misma “se ajusta cuidadosamente” a los “objetivos específicos” de EE.UU.

“Vimos esto con las acciones históricas del presidente con Siria, y lo estamos presenciando de nuevo a medida que los Estados Unidos guían a los venezolanos hacia la prosperidad tras décadas de represión”, explicó.

Bessent agregó que su país ayudará “a las instituciones financieras a centrarse en los esquemas más sofisticados de evasión de sanciones financieras terroristas”.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se dan la mano antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson
El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se dan la mano antes de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en París, Francia, el 18 de mayo de 2026. REUTERS/Tom Nicholson

“Las sanciones no deberían prolongarse tanto tiempo que sus efectos previstos acaben creando consecuencias imprevistas. Las acciones más eficaces son enérgicas, dirigidas y con plazos definidos para generar efectos específicos”, aseguró.

EEUU vs el cártel de Sinaloa

El gobierno norteamericano libra desde 2023 su ofensiva judicial más ambiciosa contra el Cártel de Sinaloa, la organización responsable del mayor flujo de fentanilo hacia su territorio.

Desde la designación del cártel como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, los tribunales federales acumulan procesos contra líderes, operadores, pilotos y exfuncionarios mexicanos que, según las acusaciones, sostuvieron durante años la red criminal más letal del continente.

La ofensiva tiene antecedentes precisos. En abril de 2023, el Departamento de Justicia desveló acusaciones en tres distritos federales simultáneos —el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Norte de Illinois y el Distrito de Columbia— contra los líderes y operadores de Los Chapitos. Desde ese momento, los expedientes no han dejado de crecer.

Ilustración de Mauro Alberto Núñez Ojeda junto a un expediente judicial de EE.UU., con la bandera estadounidense, una avioneta y los retratos de "Los Chapitos" al fondo.
Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", se encuentra ante un expediente judicial del Distrito de Columbia, con la bandera de EE.UU. y una avioneta de fondo, mientras detrás aparecen los rostros de "Los Chapitos", simbolizando su acuerdo con la justicia estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los próximos tres meses, al menos cuatro audiencias de sentencia definirán el destino de quienes ya están bajo custodia estadounidense, mientras dos de los principales líderes prófugos aguardan en la sombra el resultado de esos procesos antes de tomar una decisión sobre su propio futuro, según se ha reportado.

(con información de EFE)

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