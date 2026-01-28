Ola de frío extremo provoca “terremotos de hielo” y alarma en varios estados de EEUU

La ola de frío extremo en Estados Unidos provocó terremotos de hielo, con vibraciones y estallidos en el suelo de Kentucky, Indiana, Illinois y Tennessee. (AP Photo/Seth Wenig)

Una ola de frío extremo provocó en Estados Unidos una serie de fenómenos denominados “terremotos de hielo” o criosismos, que generaron intensas vibraciones y estallidos en el suelo de varios estados entre el 25 y el 28 de enero, afectando a millones de residentes y movilizando a las autoridades meteorológicas. El fenómeno se manifestó con fuerza en Kentucky, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó numerosas llamadas de ciudadanos alarmados por ruidos y movimientos inusuales en la tierra.

De acuerdo con la agencia EFE, que citó fuentes oficiales del NWS, estos terremotos de hielo se producen cuando el suelo, saturado por lluvias o lluvias gélidas, experimenta un descenso abrupto de la temperatura, lo que provoca la congelación y expansión repentina del agua subterránea. Esta reacción genera fracturas en el terreno acompañadas de sonidos comparables a explosiones o disparos, así como vibraciones perceptibles en viviendas y estructuras.

El fenómeno se desarrolla en el contexto de una ola polar vinculada al desplazamiento del vórtice polar, que llevó aire ártico a zonas poco habituales del país, como Kentucky y Tennessee. Según el NWS, la tormenta invernal dejó temperaturas entre 15 y 20 grados Celsius por debajo del promedio estacional, nevadas intensas, cortes de energía y al menos 34 víctimas mortales, de acuerdo con los balances recogidos por EFE.

¿Qué son los terremotos de hielo y por qué ocurren?

Los terremotos de hielo o criosismos son fenómenos sísmicos superficiales provocados por la congelación súbita del agua contenida en suelos saturados. El NWS explicó que estos eventos requieren condiciones específicas: lluvias o lluvias gélidas que saturan el terreno, seguidas de un descenso rápido de temperatura que congela la humedad interna. La expansión brusca del agua al solidificarse genera grietas y fracturas, lo que provoca sonidos intensos y vibraciones.

En declaraciones recogidas por EFE, Evan Webb, meteorólogo del NWS en Kentucky, señaló: “Cuando el suelo se satura debido a la lluvia o a la lluvia gélida, la cual logra penetrar en el suelo no congelado, puede producirse este evento si las temperaturas descienden de manera abrupta. Toda esa humedad se congela y se expande muy rápido al convertirse en hielo. Esto causa pequeñas grietas o fracturas y es lo que genera esos estruendos fuertes o ‘estallidos’ que la gente ha estado escuchando recientemente”.

El fenómeno de criosismos surge por la congelación súbita del agua subterránea en suelos saturados tras lluvias intensas y descensos bruscos de temperatura. (AP Photo/Charles Krupa)

¿En qué estados se reportaron terremotos de hielo y cómo reaccionó el NWS?

La mayoría de los reportes de terremotos de hielo se concentraron en Kentucky, aunque también se recibieron avisos en Indiana, Illinois y sectores limítrofes de Tennessee. La oficina regional del NWS en Louisville utilizó su cuenta de X para tranquilizar a la comunidad: “Esos fuertes estallidos no son paranormales, ¡son criosismos (terremotos de hielo)!”, mientras las temperaturas mínimas alcanzaban los -10°C (14°F) en la región.

El NWS confirmó la recepción de numerosas llamadas de residentes sorprendidos por los ruidos y vibraciones, especialmente durante la noche. De acuerdo con la agencia EFE, los terremotos de hielo no están relacionados con actividad sísmica tectónica y, en general, no causan daños estructurales significativos, aunque pueden provocar la caída de ramas o árboles debilitados por el hielo.

Videos compartidos en redes sociales documentan los sonidos generados por estos fenómenos, comparándolos con el estallido de una roca o el disparo de un arma. El NWS recomendó a la población mantener la calma y evitar acercarse a áreas donde se detecten fracturas visibles en el terreno.

¿Por qué la ola de frío fue tan severa? El papel del vórtice polar

El origen de la ola de frío reside en el desplazamiento del vórtice polar, un fenómeno atmosférico que, según EFE y el NWS, permitió el avance del aire ártico hasta latitudes poco habituales. El vórtice polar suele permanecer sobre el Polo Norte, pero un calentamiento súbito de la atmósfera superior debilitó la barrera de vientos, permitiendo que el aire frío llegara hasta regiones como Kentucky y Tennessee.

De acuerdo con el NWS, la tormenta invernal provocó temperaturas entre 15 y 20°C por debajo de la media histórica, nevadas superiores a los 30 centímetros (12 pulgadas) y cortes de energía que afectaron a más de medio millón de hogares. EFE informó que, hasta el 27 de enero, el temporal había ocasionado al menos 34 muertes en Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó llamadas masivas de ciudadanos alarmados por ruidos y movimientos durante la ola polar vinculada al vórtice polar. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Cómo afectó la tormenta invernal a la vida cotidiana?

La ola de frío obligó a cancelar miles de vuelos en las principales ciudades del este y centro del país, marcando el mayor nivel de suspensiones desde la pandemia de COVID-19, según datos oficiales citados por EFE. El sistema eléctrico registró cortes masivos y temperaturas máximas alrededor de los -5°C (23°F) en diversas regiones.

El NWS y los organismos de emergencia recomendaron a la población restringir las actividades al aire libre y resguardar a personas vulnerables y mascotas. En Louisville, la situación llevó a la emisión de avisos explicativos para evitar pánico por los ruidos nocturnos.

¿Cómo se manifiestan los terremotos de hielo y qué riesgos implican?

Los terremotos de hielo pueden presentarse como vibraciones, estruendos o crujidos intensos, sobre todo durante la noche, cuando el descenso térmico es más notorio. Según EFE y el NWS, los sonidos generados pueden generar alarma, aunque en la mayoría de los casos no representan riesgos estructurales.

El NWS enfatizó que “estos eventos no tienen relación con sismos tectónicos y, salvo caídas de ramas o árboles debilitados, no constituyen un peligro directo”. La institución aconsejó evitar áreas afectadas y reportar cualquier daño relevante a las autoridades.

La tormenta invernal ocasionó más de 34 muertes, cortes masivos de energía y nevadas superiores a los 30 centímetros en diversos puntos de Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Hay antecedentes de terremotos de hielo en Estados Unidos?

Según datos de EFE, el último episodio relevante de terremotos de hielo se produjo en enero de 2024, durante otra ola de frío intenso que afectó principalmente al sur del país. En esa ocasión, se contabilizaron al menos 40 muertes por causas vinculadas al frío y se establecieron récords de temperaturas mínimas en estados como Texas y Luisiana.

Aunque los terremotos de hielo no son exclusivos de Norteamérica, su frecuencia aumenta en regiones donde la saturación del suelo coincide con descensos térmicos bruscos.

¿Qué recomiendan las autoridades para los próximos días?

El NWS mantiene activas las alertas meteorológicas por bajas temperaturas y aconseja permanecer en interiores, vigilar la integridad de techos y árboles, y reportar cualquier incidencia relevante. Las autoridades de emergencia trabajan en el restablecimiento del suministro eléctrico y la vigilancia de daños derivados de la ola polar.

En Florida, donde el frío invernal es poco común, se prevé para el fin de semana la temperatura más baja en 15 años, con valores por debajo de los 0°C (32°F) en ciudades como Miami, según el NWS y datos recogidos por EFE.

La vigilancia meteorológica continúa ante posibles nuevas oscilaciones térmicas, mientras el NWS anticipa una mejora gradual de las condiciones hacia la próxima semana. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos asociados al frío extremo y los terremotos de hielo.