Estados Unidos

TrumpRx incorpora más de 600 medicamentos genéricos y permite comparar precios

Con la ampliación del portal oficial de salud, los pacientes podrán consultar costos de recetas frecuentes, evaluar distintas opciones de compra y acceder a descuentos

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Primer plano de una mano sosteniendo un puñado de píldoras y cápsulas de diferentes colores y tamaños, con la bandera de Estados Unidos difuminada al fondo
La Casa Blanca anunció la expansión de TrumpRx.gov, un portal que permite comparar precios de más de 600 medicamentos genéricos en Estados Unidos (Reuters)

La administración de Donald Trump presentó una nueva etapa en su política sanitaria al anunciar la expansión del portal TrumpRx, que desde hoy permite consultar y comparar los precios de más de 600 medicamentos genéricos de uso diario en Estados Unidos.

La Casa Blanca y el mandatario informaron que los pacientes podrán consultar precios en efectivo de sus medicamentos y compararlos con los copagos del seguro, sin intermediarios. El sistema facilita elegir la opción más conveniente en farmacias locales o a domicilio, incluyendo descuentos de Amazon Pharmacy, Cost Plus Drugs y GoodRx.

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Qué es TrumpRx y cómo funciona

TrumpRx se constituye como una central digital que agrupa los precios de medicamentos genéricos más utilizados en el país. Los usuarios pueden buscar el precio en efectivo de cada fármaco y cotejarlo con el monto que pagarían a través de su seguro, todo desde una sola página.

Infografía de TrumpRx con un águila dorada y una tableta mostrando comparación de precios de medicamentos. Incluye secciones sobre su funcionamiento, beneficios y expertos.
Fuente: The White House, Reuters, The Guardian

El portal incluye medicinas comunes como la atorvastatina para el colesterol, clopidogrel como anticoagulante, lisinopril para la presión arterial y metformina para la diabetes.

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La plataforma excluye sustancias controladas, medicamentos sometidos a estrategias especiales de evaluación de riesgos y productos que no suelen ofrecerse directamente al consumidor, según especificó la Casa Blanca en el comunicado oficial.

Quiénes pueden beneficiarse y qué impacto tiene

El lanzamiento busca principalmente beneficiar a los pacientes que pagan sus tratamientos de su propio bolsillo y a quienes enfrentan dificultades para costear sus medicamentos recetados.

El portal permite comparar precios en diferentes farmacias locales y online, lo que, de acuerdo con Donald Trump, “ofrece una única fuente para garantizar que obtengan el precio más bajo posible en sus recetas”.

Entre los sectores que pueden verse beneficiados se encuentran:

  • Pacientes sin seguro médico, que afrontan el pago directo de sus tratamientos.
  • Personas con seguros cuyo copago resulta más elevado que el precio en efectivo publicado.
  • Usuarios que desean comparar precios entre farmacias locales y plataformas digitales.
  • Quienes buscan acceder a descuentos de empresas como Amazon Pharmacy, Cost Plus Drugs y GoodRx en un solo sitio.
  • Pacientes que requieren medicamentos genéricos incluidos en la lista de más de 600 medicamentos genéricos del portal.

Trump remarcó que “los medicamentos genéricos con descuento disponibles a través de TrumpRx podrían ofrecerse a un precio en efectivo incluso inferior al coste que supone el seguro médico”. El sistema integra herramientas de búsqueda para localizar la farmacia con los precios más bajos en el vecindario del paciente o recibir los medicamentos con descuento en su domicilio.

Cuándo y por qué se implementó la expansión

El anuncio de la ampliación de TrumpRx se realizó el 18 de mayo de 2026, en el marco de una política que la administración Trump ha impulsado desde 2025 para equiparar los precios de los medicamentos en Estados Unidos con los de otros países desarrollados.

El 12 de mayo de ese año, el mandatario firmó una orden ejecutiva para garantizar “precios de Nación Más Favorecida” y en julio envió cartas a los principales laboratorios para exigir ajustes en los precios.

Mujer de espaldas sacando un frasco de medicamento de un estante. Los estantes de la farmacia están llenos de cientos de frascos y cajas de medicinas
El portal TrumpRx excluye sustancias controladas y medicamentos sometidos a regulaciones especiales, priorizando la seguridad del consumidor (Reuters)

Hasta la fecha, el gobierno de Trump ha cerrado 17 acuerdos con fabricantes farmacéuticos para igualar el coste de los medicamentos con el que se paga en otras naciones desarrolladas.

Además, se han anunciado acuerdos bilaterales, como el firmado con el Reino Unido, que implica un aumento del 25 % en el precio neto de nuevos medicamentos en ese país para que asuman una mayor parte del costo de la innovación, según un documento oficial de la Casa Blanca.

Qué opinan los expertos sobre la medida

A pesar de los anuncios oficiales, especialistas en economía de la salud y política farmacéutica expresaron reservas sobre el alcance real de la plataforma.

Sean Sullivan, profesor de economía y política sanitaria en la Universidad de Washington, indicó al periódico británico The Guardian que es probable que los consumidores puedan conseguir una versión más barata de estos medicamentos a través de sus seguros y farmacias, o mediante servicios de pago en efectivo como Cost Plus Drugs, que con las ofertas que ofrece TrumpRx.

Por su parte, Rena Conti, profesora asociada en la Escuela de Negocios Questrom, advirtió que el sistema sanitario estadounidense ya es “muy complejo” y que la expansión de TrumpRx “ha aumentado la complejidad, en lugar de reducirla”, según declaraciones también recogidas por el periódico británico The Guardian.

Herramientas y opciones disponibles en el portal

TrumpRx cuenta con una función de comparación de precios que permite buscar medicamentos de marca y sus alternativas genéricas, según detalló Joe Gebbia, jefe de diseño de la campaña de Trump y cofundador de Airbnb.

El portal incluye una sección llamada Ofertas Presidenciales, donde se listan los medicamentos de marca más accesibles y se invita a los usuarios a comparar sus opciones con medicamentos genéricos.

Gebbia explicó que la herramienta de comparación permite visualizar y elegir la alternativa más conveniente de manera sencilla.

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