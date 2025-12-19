Toyota planea comenzar a vender en Japón vehículos fabricados en Estados Unidos a partir de 2026

Toyota introducirá en el mercado japonés tres modelos producidos en Estados Unidos, el sedán Camry, el SUV Highlander y la camioneta Tundra, a partir de 2026.

"Con la venta de estos tres populares modelos estadounidenses en Japón, Toyota podrá satisfacer las diversas necesidades de una amplia gama de clientes, a la vez que contribuirá a mejorar las relaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos", ha afirmado.

El sedán Camry se ha mantenido como un éxito de ventas en Estados Unidos durante muchos años. El Highlander es un SUV de tres filas, popular entre las familias, con un interior espacioso y una capacidad todoterreno que lo hace capaz de afrontar cualquier situación, desde la conducción urbana hasta las actividades al aire libre.

La firma ha decidido reintroducir estos dos modelos, que se vendieron en el mercado japonés hasta 2023 y 2007, respectivamente.

Mientras tanto, la camioneta Tundra es "la personificación misma de la cultura estadounidense". "A medida que los estilos de vida se diversifican y la gente busca cada vez más aventuras en la naturaleza, Toyota cree que los clientes japoneses también apreciarán el atractivo único de la Tundra que la distingue de otros modelos", ha valorado Toyota.