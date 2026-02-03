Estados Unidos

Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso Epstein

La pareja acordó comparecer tras intensas negociaciones con legisladores republicanos, mientras la Comisión de Supervisión mantenía la presión con amenazas de cargos de desacato en medio de disputas sobre los términos del testimonio

Los Clinton aceptaron testificar ante
Los Clinton aceptaron testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso Epstein (REUTERS/ARCHIVO)

El ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton aceptaron el lunes testificar en una investigación de la Cámara de Representantes relacionada con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, aunque el republicano encargado de la pesquisa aseguró que aún no se había finalizado un acuerdo.

El representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, seguía con su presión para que se presentaran cargos de desacato al Congreso contra los dos Clinton por ignorar una citación del Congreso cuando los abogados de los Clinton enviaron un correo electrónico al personal del panel diciendo que la pareja aceptaría las demandas de Comer y “comparecerá para declaraciones en fechas mutuamente acordadas”.

“No tenemos nada por escrito”, declaró Comer a los periodistas, agregando que estaba dispuesto a aceptar la oferta de los Clinton, pero “depende de lo que digan”.

Republicanos insisten en la implicación
Republicanos insisten en la implicación de Bill Clinton por su relación con Epstein, pese a que no enfrenta cargos vinculados al caso (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las negociaciones de último minuto se produjeron mientras los líderes republicanos avanzaban con la resolución de desacato a través de la Comisión de Reglas de la Cámara, un último obstáculo antes de llegar al pleno de la Cámara para su votación. Se trata de un momento delicado para el Congreso, la primera vez que podría declarar a un ex presidente en desacato y avanzar con la amenaza de tiempo en prisión.

Mientras Comer y los Clinton negociaban sobre los términos de las declaraciones, la Comisión de Reglas de la Cámara aplazó el avance de las resoluciones de desacato al Congreso.

Comer rechazó el lunes una oferta de los abogados de los Clinton para que Bill Clinton realizara una entrevista transcrita y Hillary Clinton presentara una declaración jurada. Insistió en que ambos Clinton se presentaran para hacer declaraciones juradas ante la comisión y cumplir con las citaciones del panel.

El presidente del Comité de
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (republicano por Kentucky) (REUTERS/ARCHIVO)

Una carta de la comisión a los abogados de los Clinton indica que habían ofrecido que Bill Clinton realizara una entrevista transcrita de cuatro horas sobre “asuntos relacionados con las investigaciones y enjuiciamientos de Jeffrey Epstein” y que Hillary Clinton presentara una declaración jurada.

“Los Clinton no pueden dictar los términos de las citaciones legales”, dijo Comer.

El ex presidente y la ex secretaria de Estado se habían negado durante meses a cumplir con las citaciones para obtener su testimonio con relación a la investigación en torno a Epstein y sus allegados. Sus abogados habían intentado argumentar la validez de la citación.

Pero una vez que Comer amenazó con dar inicio a los procedimientos de desacato al Congreso, los Clinton comenzaron a negociar. La Comisión de Supervisión avanzó con los cargos de desacato criminal al Congreso el mes pasado. Nueve de los 21 demócratas del panel se sumaron al apoyo republicano al exigir transparencia total en la investigación de Epstein. Tres demócratas también votaron a favor de avanzar con los cargos contra Hillary Clinton.

Las ofertas de los Clinton
Las ofertas de los Clinton incluían una entrevista transcrita de Bill Clinton sobre los vínculos con Jeffrey Epstein y una declaración jurada de Hillary Clinton (AP/ARCHIVO)

Republicanos impulsan la implicación de Bill ClintonLa relación de Bill Clinton con Epstein ha resurgido como un punto focal para los republicanos en medio del impulso por un ajuste de cuentas con relación a Epstein, quien se quitó la vida en 2019 dentro de una celda de la cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual.

Clinton, al igual que varios otros hombres poderosos, tuvo una relación bien documentada con Epstein a finales de la década de 1990 y principios de los 2000. No ha sido acusado por sus interacciones con el difunto financiero.

Los Clinton han criticado ampliamente la decisión de Comer, diciendo que estaba politizando la investigación al tiempo que no responsabilizaba al gobierno federal de los retrasos en la difusión de los registros del caso por parte del Departamento de Justicia.

“Ellos negociaron en buena fe. Usted no”, dijo un portavoz de los Clinton, Angel Ureña, en respuesta a las amenazas de Comer. “Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa”.

Los Clinton enfrentarán el Congreso
Los Clinton enfrentarán el Congreso por caso Epstein

Aun así, la perspectiva de una votación aumentó la probabilidad de que el Congreso empleara por primera vez uno de sus peores castigos contra un expresidente. Históricamente, el Congreso ha dado deferencia a los expresidentes. Ninguno ha sido obligado a testificar, aunque algunos lo han hecho voluntariamente.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo el lunes que su bancada discutirá esta semana sobre las resoluciones de desacato, pero no se comprometió a reunir votos en contra de ellas.

“No quieren una entrevista seria, quieren una farsa”, dijo Jeffries.

(AP)

