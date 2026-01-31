Estados Unidos

EEUU endurece las sanciones de tránsito con multas de hasta USD 1.500 y penas de cárcel

La normativa federal vigente desde octubre de 2025 fija un piso común de castigos en todo el país, con sanciones agravadas por velocidad extrema, alcohol al volante y distracciones tecnológicas

Estados Unidos endurece desde octubre
Estados Unidos endurece desde octubre de 2025 sus sanciones de tránsito, estableciendo multas de hasta 1.500 dólares y penas de cárcel para infracciones graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos aplica desde octubre de 2025 las sanciones más rigurosas en materia de tránsito a conductores de todo el país, con multas elevadas y penas de cárcel por infracciones agravadas. Las nuevas disposiciones afectan tanto a ciudadanos como a visitantes, al establecer un marco legal más estricto en temas como exceso de velocidad, consumo de alcohol al volante, uso de celulares y obligatoriedad del cinturón de seguridad, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

De acuerdo con la NHTSA y el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la ley federal unificó y elevó las sanciones desde octubre de 2025, abarcando infracciones como el uso de dispositivos electrónicos mientras se maneja, el exceso grave de velocidad o la omisión de señales en zonas escolares o ante autobuses. El endurecimiento de estas medidas fue confirmado por la cobertura de USA TODAY, que detalló la implementación de multas de hasta 1.500 dólares y penas de privación de libertad en situaciones específicas.

El refuerzo legal responde a un contexto de incremento en la siniestralidad vial. Según datos oficiales, en 2023 fallecieron 23.959 ocupantes de vehículos en rutas estadounidenses, de los cuales 44% no utilizaba cinturón de seguridad. La administración federal y los gobiernos estatales han priorizado la fiscalización y la actualización normativa para reducir los índices de mortalidad y lesiones graves, tal como lo documentó la agencia Reuters.

¿Cuáles son las infracciones de tránsito con las sanciones más severas en Estados Unidos?

El marco sancionatorio endurecido afecta especialmente a las siguientes conductas, según la NHTSA y el Departamento de Transporte:

  • Exceso de velocidad grave, como sobrepasar en 32 kilómetros por hora (20 mph) el límite o circular a más de 137 km/h (85 mph), que en Virginia constituye un delito menor clase 1, con posibilidad de encarcelamiento y multas considerables. El Código de Virginia § 46.2-862 establece el carácter penal de esta infracción.
  • Conducción bajo influencia de alcohol con niveles elevados. En Utah, desde 2018 el límite legal de alcohol en sangre es de 0,05%. A partir de 2026, se permite a jueces prohibir temporalmente la adquisición de bebidas alcohólicas a infractores con más de 0,16% de alcohol, incluyendo anotación en el documento de identidad, según el Código de Utah 41-6a-502.
  • Uso de dispositivos electrónicos en la conducción. En Louisiana, la ley de manos libres vigente desde 2026 prohíbe manipular celulares en zonas escolares (infracción primaria, multa de 250 dólares) y en otras áreas (infracción secundaria, 100 dólares), según la Comisión de Seguridad Vial de Louisiana.
  • En Oregón, la primera infracción por uso de celular puede alcanzar los 1.000 dólares, duplicándose para reincidentes en un periodo de diez años.
  • En Alaska, enviar mensajes de texto al conducir constituye un delito menor clase A, sancionado con hasta un año de prisión y multas de hasta 10.000 dólares si el hecho causa lesiones o muertes, de acuerdo con el estatuto estatal § 28.35.161.
La ley federal de sanciones
La ley federal de sanciones unificadas afecta tanto a ciudadanos como a visitantes, reforzando el control sobre el exceso de velocidad, consumo de alcohol y uso del celular al conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los límites de velocidad más altos y más bajos en Estados Unidos?

Las velocidades máximas varían según la entidad federativa. Texas cuenta con el límite más alto, permitiendo circular a 137 km/h (85 mph) en el tramo autorizado de la carretera estatal 130, según el Departamento de Transporte de Texas y la NHTSA. En contraste, algunos estados mantienen límites más bajos debido a condiciones climáticas, densidad poblacional o geografía local.

El control del exceso de velocidad se apoya en tecnología automatizada. Más de 300 comunidades emplean cámaras de velocidad y de semáforo para detectar infracciones. Veintiséis estados y el Distrito de Columbia utilizan este sistema, con multas entre 40 y 425 dólares, según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS).

¿Qué sanciones existen por conducir bajo los efectos del alcohol?

Utah es el estado con el límite de alcohol más bajo, fijado en 0,05% desde 2018. Desde 2026, los jueces pueden restringir la compra de alcohol a quienes superen el 0,16% en controles, además de otras sanciones administrativas. Esta medida fue validada por la NHTSA y detallada por la agencia Reuters.

En Arizona, la ley permite sancionar a conductores con menos de 0,08% de alcohol si los agentes determinan afectación, según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona. El endurecimiento de las sanciones responde a la alta incidencia de siniestros relacionados con el consumo de alcohol.

El exceso de velocidad grave
El exceso de velocidad grave constituye delito menor en Virginia, con posibilidad de prisión y fuertes multas según el Código estatal de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos al conducir?

El uso de celulares sin sistema manos libres se encuentra prohibido en casi tres decenas de estados y en Washington D.C.. En la mayoría, se considera infracción primaria, lo que permite a la policía detener a los conductores ante la sola sospecha de manipulación del dispositivo, según la Governors Highway Safety Association.

Louisiana aplicó desde 2026 una ley estricta: la manipulación de celulares en zonas escolares es sancionada con 250 dólares, mientras que en otras áreas la multa asciende a 100 dólares. En Oregón, una primera infracción puede representar 1.000 dólares de multa y, para reincidentes, el doble, conforme a la legislación local. Alaska impone hasta un año de cárcel y 10.000 dólares de multa en casos graves de mensajería instantánea relacionada con accidentes.

¿Qué estados tienen las leyes más estrictas sobre el uso del cinturón de seguridad?

La obligatoriedad del cinturón varía por estado y tipo de ocupante. En 35 estados y en Washington D.C., el uso en asientos delanteros es infracción primaria, mientras que en 42 estados también se exige en los asientos traseros, según el IIHS. Las multas por infringir esta normativa oscilan entre 10 y 200 dólares. En Oregón, la sanción por una primera infracción es de 115 dólares, en Washington de 124 dólares y en Texas de 200 dólares.

New Hampshire es el único estado donde el uso del cinturón no es obligatorio para adultos, aunque sí para menores de 18 años, según el Departamento de Seguridad de New Hampshire.

La NHTSA reportó que en 2023 casi la mitad de las víctimas fatales no utilizaba cinturón de seguridad. El organismo sostiene que la presencia de leyes de cumplimiento primario eleva los niveles de uso y reduce la mortalidad.

En Louisiana y Oregón, las
En Louisiana y Oregón, las multas por uso indebido del celular al volante pueden alcanzar los 1.000 dólares, y en Alaska la infracción puede implicar cárcel y multas de hasta 10.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tecnologías de fiscalización se usan para controlar el tránsito?

La fiscalización automatizada gana terreno ante la escasez de recursos policiales. Según el IIHS, más de 300 comunidades utilizan cámaras para detectar excesos de velocidad y cruces indebidos en semáforos. Estos sistemas operan en 26 estados y en Washington D.C., con multas que varían según la jurisdicción y la gravedad de la falta.

En Maryland, la estructura de multas para infracciones captadas por cámaras va de 40 a 425 dólares, conforme a la legislación estatal.

¿Qué cambia con la ley federal de sanciones uniformes desde 2025?

La ley federal vigente desde octubre de 2025 establece un piso común de sanciones en todo el territorio. Las multas por uso indebido del celular, exceso grave de velocidad o desobediencia a señales escolares ascienden hasta 1.500 dólares. En casos agravados, la normativa contempla penas de cárcel. Las disposiciones fueron confirmadas por la NHTSA y el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

La armonización busca clarificar el panorama legal para conductores que circulan por diferentes estados, así como elevar los estándares de seguridad en carretera. Las autoridades anticipan campañas informativas para dar a conocer los cambios y promover el cumplimiento de la legislación.

¿Cómo afecta la nueva normativa a los conductores y qué se espera de las autoridades?

El endurecimiento legislativo impacta en la conducta de conductores locales y visitantes. Se prevé un aumento de la fiscalización, tanto presencial como automatizada. Las autoridades federales y estatales remarcan la importancia de respetar las nuevas reglas para mitigar la siniestralidad. Según proyecciones de la NHTSA, la aplicación de estas medidas contribuirá a la reducción de víctimas fatales y lesionados en accidentes de tránsito.

Las entidades federales y estatales han anunciado campañas de sensibilización y difusión sobre las nuevas sanciones, a fin de evitar desconocimiento y facilitar la adaptación de la población conductora a la normativa reforzada.

