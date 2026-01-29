Un hombre se hizo pasar por agente del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione de prisión

La policía trabaja afuera del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn (MDC Brooklyn) de Nueva York, EEUU, el 5 de enero de 2026 REUTERS/Angelina Katsanis

Mark Anderson, un trabajador de pizzería de 36 años procedente de Mankato, Minnesota, se presentó el miércoles por la noche en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn afirmando ser agente del FBI y portando una supuesta orden judicial para liberar a Luigi Mangione, según confirmaron este jueves las autoridades federales.

Anderson fue arrestado y acusado de hacerse pasar por agente federal en lo que representa uno de los episodios más extraños vinculados al caso de asesinato que ha polarizado a Estados Unidos desde diciembre de 2024.

Según la denuncia penal presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, Anderson llegó al área de admisión de la cárcel alrededor de las 18:50 horas del miércoles y dijo a los oficiales uniformados del Buró de Prisiones que tenía documentación firmada por un juez autorizando la liberación de un recluso específico.

Aunque la denuncia no identifica al interno por nombre, un funcionario policial con conocimiento del caso confirmó a condición de anonimato que se trataba de Mangione.

Cuando los guardias solicitaron sus credenciales federales, Anderson mostró una licencia de conducir de Minnesota, arrojó numerosos documentos a los oficiales y afirmó estar armado, según indica la denuncia.

FOTO DE ARCHIVO: Luigi Mangione asiste a una audiencia probatoria en el caso de asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la Corte Suprema de Manhattan en Nueva York, EEUU, el 18 de diciembre de 2025 (REUTERS/Shannon Stapleton/Pool/File Photo)

Al registrar su mochila, los agentes encontraron un tenedor largo para barbacoa y una cuchilla circular de acero que se asemejaba a un cortador de pizza. Los documentos que llevaba consigo parecían estar relacionados con demandas presentadas contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Anderson había viajado a Nueva York desde Mankato, una ciudad ubicada a unos 107 kilómetros al suroeste de Minneapolis, tras una oportunidad laboral que no prosperó. Según las autoridades, trabajaba en una pizzería en el momento de su intento de liberación.

Se desconocen sus motivaciones precisas, aunque el caso Mangione ha generado un movimiento de apoyo inusual entre sectores de la población estadounidense descontentos con la industria de seguros de salud.

El intento de rescate ocurrió en un momento crítico para los procesos judiciales de Mangione. Apenas horas antes del arresto de Anderson, la Fiscalía de Manhattan envió una carta al juez Gregory Carro solicitando que se fije el 1 de julio como fecha de inicio del juicio estatal.

Este viernes, Mangione comparecerá ante el tribunal federal para una conferencia en su causa federal, donde la jueza Margaret Garnett debe decidir próximamente si los fiscales pueden solicitar la pena de muerte y qué pruebas podrán utilizar en su contra.

Un partidario de Luigi Mangione sostiene una pancarta afuera del Tribunal Federal de Manhattan, donde Mangione debe comparecer por cargos de asesinato por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 9 de enero de 2026 (REUTERS/Angelina Katsanis)

El calendario judicial se ha complejizado en las últimas semanas. La semana pasada, la jueza Garnett programó la selección del jurado para el caso federal el 8 de septiembre, con el juicio principal previsto para octubre o enero de 2026, dependiendo de si se autoriza buscar la pena capital.

En septiembre de 2025, el juez Carro desestimó dos de los cargos más graves contra Mangione relacionados con terrorismo, aunque todavía enfrenta nueve cargos en el caso estatal y cuatro federales. Mangione se ha declarado inocente en ambos procesos.

Luigi Mangione, graduado de la Universidad de Pensilvania procedente de una familia adinerada de Maryland, está acusado de asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, el 4 de diciembre de 2024 en una calle de Manhattan. Thompson, de 50 años, caminaba hacia un hotel del centro de la ciudad para asistir a la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group cuando fue abatido a tiros por la espalda. Las imágenes de vigilancia capturaron a un hombre enmascarado disparando contra él.

Según la policía, las palabras “delay” (retrasar), “deny” (negar) y “depose” (deponer) estaban escritas en las municiones utilizadas, en aparente referencia a las tácticas que las aseguradoras emplean para evitar pagar reclamaciones médicas.

Mangione fue arrestado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, aproximadamente 370 kilómetros al oeste de Manhattan, portando una pistola impresa en 3D y un cuaderno con anotaciones críticas hacia la industria de seguros de salud.

Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparece ante el Tribunal Supremo de Manhattan en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 16 de septiembre de 2025 (Steven Hirsch/Pool vía REUTERS)

El caso ha generado un fenómeno mediático sin precedentes. Mangione ha atraído legiones de simpatizantes que asisten regularmente a sus comparecencias judiciales, algunos vistiendo ropa verde en referencia al personaje de videojuegos Mario Bros, y portando carteles con lemas como “Liberen a Luigi” y “No a la pena de muerte para Luigi Mangione”.

Una campaña de recaudación de fondos en GiveSendGo ha reunido más de 1,3 millones de dólares para su defensa legal, según datos de octubre de 2025.

El Metropolitan Detention Center donde permanece detenido Mangione tiene una reputación notoria. El único centro de detención federal que opera en la ciudad de Nueva York ha sido descrito por jueces federales como un lugar de condiciones “bárbaras” e “inhumanas”.

La instalación alberga actualmente a aproximadamente 1.300 reclusos, entre ellos al ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos de narcotráfico, así como otras figuras de alto perfil.

Anderson compareció este jueves ante el tribunal federal de Brooklyn. Los registros judiciales en línea no contenían información sobre un abogado que pudiera hablar en su nombre.