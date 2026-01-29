Estados Unidos

Estados Unidos aseguró que el régimen cubano se está “tambaleando” y afirmó que “es hora” de un cambio en la isla

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, transmitió su deseo de que los ciudadanos de la isla puedan acceder a derechos civiles y manifestó que mantendrá la vigilancia sobre la situación política de Cuba

Christopher Landau habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (AUC), Mahamoud Ali Youssouf, en la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía, el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Tiksa Negeri)

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, expresó el miércoles que Washington espera que los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales” en 2026, al hacer mención sobre la posibilidad de un cambio de régimen en la isla.

Las declaraciones fueron realizadas en un videomensaje proyectado en la residencia del embajador estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante la inauguración de las actividades por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El diplomático citó al presidente Donald Trump y aseguró que “el régimen castrocomunista se está tambaleando, no va a durar mucho más“. “Después de 67 años de una revolución fracasada que ha traicionado al pueblo cubano, ya es hora para el cambio al que aspira la gente en la isla”.

Landau agregó en su mensaje que Washington “seguirá de cerca todos los acontecimientos en la isla”.

Esperamos que en 2026 los cubanos por fin puedan ejercer sus libertades fundamentales”, afirmó Landau, quien añadió que la administración del mandatario republicano está comprometida a “apoyar al cubano de a pie” e insistir en que se respeten los derechos humanos y se libere a todos los presos políticos en la isla.

El dictador cubano Miguel Diaz-Canel (Adalberto Roque/REUTERS/Archivo)

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, abrió su discurso en la recepción denunciando que “múltiples invitados cubanos” no pudieron asistir al evento porque las fuerzas de seguridad les impidieron el acceso.

Organizaciones no gubernamentales y disidentes cubanos reportaron una serie de operativos policiales para evitar que al menos diez opositores y periodistas independientes acudieran al encuentro: algunos fueron detenidos y otros interceptados y devueltos a sus casas.

Entre los afectados se encontraban figuras como Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC); Berta Soler, líder de las Damas de Blanco; Yoani Sánchez, directora del medio independiente 14yMedio; y Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia.

Varios activistas y opositores reportaron un incremento de la presión represiva en la isla, fenómeno que asocian a la inquietud del régimen cubano tras la captura de su principal aliado, el ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

Mike Hammer, encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Por su parte, el presidente estadounidense afirmó el martes que Cuba “está a punto de caer” tras haber dejado de recibir petróleo de Venezuela luego de la salida del poder de Maduro. Trump aseguró que el régimen cubano se encuentra “muy cerca del colapso”, al depender históricamente de los recursos y el crudo venezolanos. “Obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”, señaló el mandatario antes de un mitin en Iowa.

En paralelo, Cuba enfrentó el miércoles apagones simultáneos en todo el país, con afectaciones que alcanzaron hasta el 58% del territorio nacional durante las horas de mayor demanda eléctrica, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La isla atraviesa una crisis energética profunda desde mediados de 2024, que el régimen atribuye a la escasez de divisas para importar petróleo y a las constantes averías en las centrales térmicas, muchas de ellas con décadas de uso.

La situación se agravó tras el corte en el suministro de crudo venezolano luego de la caída de Maduro el 3 de enero, así como por la presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano.

(Con información de EFE)

