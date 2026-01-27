Caos invernal en Estados Unidos: nevadas históricas y frío ártico mantienen en emergencia a 15 estados

Un hombre desentierra un auto en Beacon Hill tras la tormenta que dejó más de 30 cm de nieve en Boston. La tormenta causó al menos 30 muertes en todo el país. (AP Photo/Charles Krupa)

Cuando una enorme tormenta invernal azotó el noreste y partes del sur durante el fin de semana, Lisa Patterson planeó quedarse en la casa de su familia en Nashville.

Pero después de que ella y su esposo se quedaron sin electricidad, los árboles cayeron sobre su entrada y su estufa de leña no pudo hacer frente a las gélidas temperaturas, la pareja y su perro tuvieron que ser rescatados y llevados a un refugio para calentarse.

“He estado aislada por la nieve durante casi tres semanas sin poder salir de mi casa debido a la nieve. Estoy preparada para eso. Pero esto no tenía precedentes”, dijo Patterson.

La familia fue una de las muchas de Tennessee y otras partes del sur que huyeron a refugios cálidos mientras las cuadrillas trabajaban para restablecer la electricidad en cientos de miles de hogares ante la llegada de una nueva masa de aire ártico que se espera que provoque temperaturas bajo cero el martes en lugares ya cubiertos de nieve y hielo.

Un técnico trabaja para restaurar la electricidad en Oxford, Mississippi. Autoridades advierten que podrían pasar días antes de recuperar el servicio tras la peor tormenta de hielo desde 1994. (AP Photo/Bruce Newman)

Se han registrado al menos 30 muertes en los estados afectados por el frío extremo, entre ellas dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes mortales de trineo que causaron la muerte de adolescentes en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve en Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades dijeron que ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el gélido fin de semana.

La tormenta dejó más de 30 centímetros de nieve en una franja de 2.100 kilómetros, desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, lo que provocó la interrupción del tráfico, la cancelación de miles de vuelos y el cierre de numerosas escuelas el lunes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las zonas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve y enfrentaron temperaturas de hasta -31 grados Celsius entre la noche del lunes y el martes.

Carrie Hampton cruza una intersección nevada en Nueva York, que vivió su día más nevado en años con hasta 38 cm de nieve, forzando el cierre de escuelas. (AP Photo/Seth Wenig)

Se pronosticaron temperaturas frías récord más generalizadas para el martes, con alertas de frío extremo desde el este de Texas hasta el oeste de Pensilvania, según el Servicio Meteorológico Nacional. En Kentucky, el gobernador Andy Beshear advirtió que las temperaturas podrían ser tan gélidas que tan solo 10 minutos al aire libre “podrían provocar congelación o hipotermia”.

Además, los meteorólogos indicaron que es posible que otra tormenta invernal azote partes de la costa este este fin de semana.

Una persona pasea a su perro tras la tormenta en Portsmouth. Más de 550,000 hogares permanecen sin electricidad, principalmente en el sur del país. (AP Photo/Caleb Jones)

Según poweroutage.com, el lunes por la noche todavía había más de 550.000 cortes de electricidad en todo el país. La mayoría de ellos se produjeron en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana provocaron la rotura de ramas de árboles y cables eléctricos, lo que causó cortes de energía en el norte de Mississippi y partes de Tennessee. Las autoridades advirtieron que podrían pasar días hasta que se restableciera el suministro eléctrico.

En Mississippi, el gobernador Tate Reeves dijo el lunes que al menos 14 viviendas y 20 carreteras públicas habían sufrido daños importantes como consecuencia de la peor tormenta de hielo que ha azotado el estado desde 1994. La Universidad de Mississippi canceló las clases durante toda la semana, ya que su campus de Oxford seguía cubierto de hielo peligroso.

Nieve y hielo cubren árboles y calles en Oxford, Mississippi. La Universidad de Mississippi canceló clases por toda la semana debido al hielo. (Josh McCoy/City of Oxford, Miss. via AP)

La ciudad de Nueva York vivió el día más nevado en años, con barrios que registraron entre 20 y 38 centímetros de nieve, lo que obligó a cerrar el sistema de escuelas públicas más grande del país.

Mientras tanto, el frío intenso siguió a la estela de la tormenta. Las comunidades del Medio Oeste, el Sur y el Noreste despertaron el lunes con temperaturas bajo cero. Se pronosticó que los 48 estados continentales tendrían la temperatura mínima promedio más fría desde enero de 2014, con -12,3 ° C (9,8 °F).

Nathan Hoffner envió a su hijo de 4 años a quedarse con la madre de este después de que su casa de alquiler en Nashville se quedara sin electricidad el domingo al mediodía. Él y su compañero de cuarto se abrigaron con varias capas de ropa y mantas durante la noche, y a la mañana siguiente la temperatura dentro de la casa había bajado drásticamente.

“Veía mi aliento en la casa”, dijo Hoffner.

(Con información de AP)