Retiran más de 160.000 camionetas por un fallo que puede dejar inutilizada la cámara trasera

Toyota retira 162.000 Tundra y Tundra Hybrid en Estados Unidos por falla en la cámara trasera del sistema multimedia. (REUTERS/Anushree Fadnavis/ARCHIVO)

Toyota Motor Corporation anunció el 23 de enero de 2026 el retiro de aproximadamente 162.000 vehículos Tundra y Tundra Hybrid en Estados Unidos después de identificar un fallo en los sistemas multimedia que puede impedir la visualización de la cámara trasera mientras el vehículo retrocede, un defecto que podría no cumplir con las normas federales de seguridad vial. La acción afecta a modelos de los años 2024 y 2025 y fue confirmada por la automotriz japonesa en un comunicado difundido desde su sede en Plano, Texas.

De acuerdo con la información oficial publicada en el sitio de Toyota y replicada por agencias como AP News y ABC News, la falla detectada puede provocar que la pantalla multimedia quede congelada mostrando una imagen de cámara estática o permanezca completamente en negro. Como resultado, los conductores podrían perder el acceso a la visualización trasera requerida cuando el vehículo está en reversa. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), el retiro tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa sobre visibilidad trasera en vehículos motorizados.

El retiro se produce en un contexto donde los fabricantes de automóviles enfrentan una fiscalización creciente sobre los sistemas electrónicos de asistencia al conductor, luego de antecedentes recientes de retiros vinculados a cámaras y sensores. En informes recogidos por AP News, la NHTSA ha reforzado los controles sobre el cumplimiento de la regulación FMVSS No. 111, que exige la funcionalidad de cámaras de retroceso en todos los vehículos ligeros nuevos vendidos en Estados Unidos.

¿A qué modelos y años afecta el retiro de Toyota?

La medida abarca a las camionetas Toyota Tundra y Toyota Tundra Hybrid correspondientes a los años modelo 2024 y 2025, comercializadas en el mercado estadounidense. Según el anuncio oficial de la empresa, la cifra estimada de vehículos involucrados asciende a 162.000 unidades. El fabricante indicó que la actualización del software se realizará exclusivamente en estos modelos, sin que existan reportes de otros vehículos afectados por el mismo defecto.

Toyota precisó en su comunicado: “Bajo ciertas circunstancias, la pantalla multimedia puede quedar fija en una vista de cámara o mostrar una imagen negra en los vehículos afectados. Si esto ocurre, la imagen de la cámara trasera puede no visualizarse al reversar, lo que incrementa el riesgo de accidente con una persona ubicada detrás del vehículo”.

La falla detectada en los modelos 2024 y 2025 puede impedir la visualización adecuada de la cámara trasera al reversar vehículos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

¿En qué consiste el defecto y cómo impacta la seguridad?

De acuerdo con la documentación oficial presentada ante la NHTSA, la anomalía se produce cuando el sistema multimedia falla al cambiar entre diferentes vistas de cámara o pierde la señal de video, lo que puede dejar al conductor sin información visual sobre el área posterior al retroceder. Esta condición puede derivar en el incumplimiento de la regulación federal de seguridad FMVSS No. 111, que requiere que las imágenes de la cámara trasera estén disponibles y visibles durante toda la maniobra de retroceso.

AP News reportó que la compañía advirtió sobre el potencial riesgo de accidente, ya que la ausencia de imagen puede dificultar la detección de peatones, objetos o vehículos detrás de la camioneta. La actualización de software busca eliminar el riesgo de que la pantalla permanezca en negro o bloqueada.

¿Cómo y cuándo serán notificados los propietarios?

Según la información publicada por Toyota, los propietarios de los vehículos afectados recibirán notificaciones oficiales antes de finales de marzo de 2026. Las comunicaciones incluirán instrucciones para agendar una cita en los concesionarios autorizados, donde los técnicos actualizarán sin costo el software de la unidad de control de asistencia de estacionamiento (Parking Assist ECU).

La automotriz destacó que la campaña de retiro se ajusta a la regulación estadounidense sobre notificaciones y que la información sobre los modelos implicados podría modificarse si se identifican más unidades con el defecto. Los clientes pueden consultar si su vehículo está incluido en la campaña ingresando el número de identificación (VIN) o matrícula en el portal toyota.com/recall o en el sitio de la NHTSA.

Toyota también habilitó la línea de atención 1-800-331-4331 para consultas específicas relacionadas con el retiro.

El retiro se enfoca en garantizar el cumplimiento de la normativa federal de seguridad vial sobre visibilidad trasera en vehículos. (Eric Thayer/Bloomb)

¿Qué deben hacer los propietarios afectados?

Las acciones recomendadas por el fabricante incluyen:

Consultar el estado del vehículo en los portales oficiales ingresando el VIN o la matrícula.

Esperar la notificación formal, que llegará antes de marzo de 2026.

Agendar una cita en un concesionario autorizado para la actualización gratuita del software correspondiente.

Contactar al Toyota Brand Engagement Center si tienen preguntas adicionales.

La NHTSA enfatizó en sus informes que los retiros por defectos en sistemas de cámaras se consideran prioritarios debido al potencial impacto en la seguridad de peatones y usuarios vulnerables en la vía pública.

¿Se han reportado incidentes o lesiones por este defecto?

Hasta la fecha de divulgación del retiro, AP News y ABC News confirmaron que Toyota no reportó accidentes ni lesiones vinculados directamente a esta falla en los modelos Tundra y Tundra Hybrid. La empresa subrayó que la medida se adopta como precaución para asegurar el cumplimiento normativo y reducir riesgos asociados a la falta de visibilidad en maniobras de reversa.

Toyota realizará una actualización de software en los vehículos afectados para corregir el defecto del sistema multimedia. (REUTERS/Pierre Albouy/ARCHIVO)

¿Qué otras medidas o antecedentes existen sobre fallas similares?

El retiro de las Toyota Tundra y Tundra Hybrid se suma a una serie de campañas recientes de diferentes fabricantes por defectos en sistemas de imagen y sensores. Según la NHTSA, en los últimos cinco años las notificaciones por problemas en cámaras de retroceso han aumentado en Estados Unidos, lo que refleja un escrutinio mayor sobre la fiabilidad de los sistemas de asistencia al conductor.

ABC News destacó que la industria automotriz enfrenta desafíos crecientes para garantizar la compatibilidad y actualización continua de los sistemas electrónicos, especialmente en modelos que incorporan funciones de asistencia avanzada al conductor.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

La actualización de software ofrecida por Toyota Motor Corporation busca eliminar el riesgo de que la pantalla multimedia falle durante las maniobras de reversa. Los propietarios de vehículos afectados podrán acceder a la reparación sin costo y cuentan con canales de consulta habilitados. La NHTSA mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo de la campaña y la posible extensión si se identifican nuevos casos.

El impacto inmediato para los usuarios radica en la necesidad de verificar si sus vehículos están incluidos en el retiro y coordinar la actualización en los plazos establecidos. El sector automotor continuará bajo la supervisión de las autoridades federales para asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad en materia de visibilidad y asistencia al conductor.