Al menos un fallecido y 14 heridos deja un incendio en un edificio de 17 pisos en Nueva York

Una explosión de gas provocó un incendio mortal en el complejo Boston Secor Houses del Bronx, obligando a evacuar 150 viviendas. (X/@FDNY)

En la madrugada del 24 de enero de 2026, un incendio provocado por una explosión de gas en los pisos más altos de un edificio de 17 plantas en el Bronx, Nueva York, dejó una persona fallecida, 14 heridas y forzó la evacuación de unas 150 viviendas. El siniestro movilizó a más de 200 integrantes del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), cuyas labores de rescate y control del fuego se desarrollaron bajo temperaturas cercanas a -12 °C (9 °F) y frente a riesgos estructurales elevados. El incidente, que afectó al complejo de vivienda pública Boston Secor Houses, ocurrió mientras la ciudad se preparaba para la llegada de una tormenta invernal.

Según información de ABC News, las autoridades respondieron a un aviso de olor a gas poco después de la medianoche. De acuerdo con The New York Times, la detonación se produjo cuando los bomberos ya se encontraban dentro del inmueble, lo que aceleró la propagación de las llamas y complicó la evacuación de residentes en los pisos 16 y 17. Europa Press confirmó que el fuego se atribuye inicialmente a una explosión de gas y que la investigación para determinar el origen exacto sigue abierta.

El Bronx ha sido escenario de emergencias similares vinculadas a la infraestructura de servicios públicos. El complejo Boston Secor Houses, construido en 1969 y actualmente en proceso de remodelación, alberga a cerca de 1.180 personas en 538 apartamentos, de acuerdo con datos recogidos por The New York Times. El edificio había completado recientemente trabajos en las instalaciones de gas, según fuentes municipales.

¿Cómo ocurrió la explosión y el incendio en el Bronx?

La emergencia comenzó tras un reporte de olor a gas en el edificio, de acuerdo con la cronología difundida por ABC News. Bomberos y personal de emergencia acudieron al Boston Secor Houses y, durante la inspección, se produjo una explosión que desencadenó un incendio de cuatro alarmas. The New York Times precisó que la detonación ocurrió mientras los equipos ya estaban en el lugar, lo que llevó a la rápida propagación de las llamas en los pisos superiores y dificultó el acceso a las zonas afectadas.

El jefe del FDNY, John Esposito, citado por The New York Times, describió la intervención como una operación de “muy alto riesgo” por las condiciones estructurales y la necesidad de buscar personas atrapadas. “Tuvimos equipos que quedaron momentáneamente atrapados en un ascensor, pero lograron salir y continuar con las tareas de rescate”, detalló.

El siniestro en el Bronx dejó una persona fallecida, 14 heridas y múltiples familias desplazadas en plena tormenta invernal. (@FDNY)

¿Cuántas personas resultaron afectadas y en qué condiciones se encuentran?

Las cifras oficiales, recogidas por The New York Times y Europa Press, reportan una persona fallecida y 14 heridas como consecuencia directa del incendio. Entre los heridos, cinco permanecen en estado grave y uno en condición crítica bajo atención médica. Un bombero resultó lesionado, aunque sin riesgo vital. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Unas 150 viviendas debieron ser evacuadas, desplazando a decenas de familias en medio de temperaturas bajo cero. Las autoridades proyectaron imágenes donde se observan llamas y humo saliendo de las ventanas superiores del edificio.

¿Cómo fue la respuesta de los servicios de emergencia?

Más de 200 efectivos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York participaron en la operación, que incluyó la evacuación de residentes, rescate de personas atrapadas y control del incendio. ABC News informó que la labor se extendió durante varias horas hasta lograr la extinción completa de las llamas en los pisos 16 y 17.

La vicealcaldesa para vivienda y planificación, Leila Bozorg, explicó a The New York Times que el edificio había completado recientemente trabajos en las instalaciones de gas, bajo supervisión de las autoridades. “Nuestra comprensión es que los trabajos de gas fueron concluidos y aprobados, pero todavía debemos determinar con exactitud la causa del escape y la explosión”, puntualizó.

Más de 200 bomberos de Nueva York contuvieron el incendio en condiciones extremas de frío y riesgos estructurales elevados. (@FDNY)

¿Qué asistencia se ofreció a los desplazados por el incendio?

Las autoridades municipales habilitaron un centro de emergencia en la Cornerstone Academy para alojar temporalmente a los residentes desplazados. The New York Times señaló que organizaciones como la Cruz Roja Americana y otros grupos colaboraron en la provisión de refugio, alimentos y abrigo a los afectados. El operativo de asistencia continuará mientras se evalúan los daños y se determina la habitabilidad de las viviendas.

El Departamento de Bomberos y la policía pidieron a los residentes informar cualquier anomalía en las instalaciones de gas o energía y recordaron la importancia de mantener los protocolos de seguridad en complejos de vivienda pública.

¿Qué se sabe sobre las condiciones del Boston Secor Houses y la seguridad en viviendas públicas?

El edificio Boston Secor Houses, ubicado en la calle Bivona, forma parte del sistema de vivienda pública de Nueva York y se compone de cuatro torres residenciales. Según datos de The New York Times, el complejo fue construido hace más de cinco décadas y está en proceso de renovación, con recientes intervenciones en los sistemas de gas y energía.

Las autoridades confirmaron que los trabajos de gas habían sido finalizados y aprobados por los reguladores antes del incidente. Sin embargo, la investigación sigue en curso para determinar si existieron fallos en las instalaciones o en los procedimientos de inspección. La vicealcaldesa Bozorg indicó que se recabará más información antes de emitir conclusiones sobre el origen del siniestro.

La explosión se produjo mientras los bomberos ya inspeccionaban el edificio tras un aviso de olor a gas. (@FDNY)

¿Cómo impacta este incendio a los residentes y qué medidas se esperan?

El incendio representa un desafío adicional para los servicios de emergencia y vivienda en Nueva York, especialmente durante un periodo de condiciones climáticas extremas. Las familias desplazadas enfrentan la pérdida temporal de su hogar y la incertidumbre sobre la seguridad de las instalaciones en otros complejos residenciales.

Las autoridades municipales y estatales mantienen activo el operativo de emergencia, mientras continúan la investigación técnica y la revisión de protocolos de seguridad. El Departamento de Bomberos y la policía colaboran en la recopilación de testimonios y pruebas para esclarecer las causas del incidente y prevenir futuros accidentes.

El suceso ocurre en un contexto de bajas temperaturas y tormentas invernales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los residentes afectados. El operativo de apoyo seguirá en marcha hasta que se reubique a las familias y se garantice la seguridad en las viviendas.