Estados Unidos

La Casa Blanca dio precisiones sobre el problema eléctrico del avión de Trump que lo obligó a regresar a Washington

El presidente tuvo que cambiar de avión tras detectarse una falla en el Air Force One cuando estaba rumbo a Davos. Reinició su viaje al Foro Económico Mundial en otra aeronave

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One para viajar al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 20 de enero de 2026. El avión tuvo que regresar poco después por un problema eléctrico y Trump continuó su viaje en otra aeronave. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Air Force One, regresó a la Base Andrews aproximadamente una hora después de haber despegado con rumbo a Suiza el martes por la noche.

La decisión de regresar se tomó después del despegue, cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó “un problema eléctrico menor” y como medida preventiva decidió dar la vuelta, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Un reportero a bordo relató que las luces en la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente después del despegue, pero de momento no se dio a conocer una explicación. Aproximadamente media hora después del despegue se le informó a los reporteros que el avión daría la vuelta.

Personal de la Casa Blanca
Personal de la Casa Blanca espera dentro del avión de reemplazo en la Base Andrews, Maryland, el 20 de enero de 2026, tras el regreso no programado del Air Force One por un problema eléctrico detectado en pleno vuelo rumbo a Davos, Suiza. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump subió a otra aeronave, un Air Force C-32, un Boeing 757 modificado que es el que utiliza habitualmente para viajes nacionales a aeropuertos más pequeños, y continuó con su viaje rumbo al Foro Económico Mundial en Davos poco después de la medianoche.

Los dos aviones que se utilizan actualmente como Air Force One han estado en servicio durante casi cuatro décadas. Boeing ha estado trabajando en sus reemplazos, pero el programa ha enfrentado una serie de retrasos. Los aviones cuentan con una larga serie de modificaciones, con capacidades de supervivencia para una variedad de contingencias, incluido blindaje contra radiación y tecnología antimisiles. También incluyen una variedad de sistemas de comunicación para permitir que el presidente permanezca en contacto con el Ejército y emita órdenes desde cualquier lugar del mundo.

Periodistas aguardan el descenso del
Periodistas aguardan el descenso del presidente Donald Trump del Air Force One tras el regreso a la Base Conjunta Andrews por un problema eléctrico detectado en pleno vuelo rumbo a Davos, Suiza. Maryland, Estados Unidos, 20 de enero de 2026. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La familia gobernante de Qatar le regaló a Trump el año pasado un lujoso avión Boeing 747-8 jumbo para que fuera añadido a la flota del Air Force One, una medida que generó un gran escrutinio. La aeronave está siendo adaptada para cumplir con los requisitos de seguridad.

Leavitt bromeó con los reporteros a bordo del Air Force One la noche del martes, diciendo que un jet qatarí sonaba “mucho mejor” en este momento.

En febrero pasado, un avión de la Fuerza Aérea que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio en un viaje rumbo a Alemania tuvo que regresar a Washington debido a un problema mecánico. En octubre, una aeronave militar en la que viajaba el secretario de Defensa Pete Hegseth tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Donald TrumpAir Force OneForo de DavosForo Económico MundialEstados UnidosUltimas noticias américa

Últimas Noticias

JD Vance y su esposa anunciaron que están esperando su cuarto hijo: “Estamos muy emocionados”

Un anuncio compartido destacó que tanto la madre como el futuro bebé se encuentran en buen estado. Los usuarios en las redes sociales llenaron a la pareja de mensajes de felicitaciones

JD Vance y su esposa

Estados Unidos incautó un séptimo buque petrolero cerca de las costas de Venezuela

De acuerdo con el Comando Sur, la embarcación “Sagitta” operaba en desafío a las restricciones impuestas por Washington a navíos vinculados al comercio ilegal de crudo venezolano

Estados Unidos incautó un séptimo

Wall Street cerró con fuertes pérdidas

Las acciones europeas registraron una caída significativa, alcanzando su nivel más bajo en casi dos semanas

Wall Street cerró con fuertes

Un estado del sur de EEUU enfrenta riesgo de cortes de energía por una tormenta invernal

La llegada de aire ártico entre viernes y lunes podría provocar nevadas, hielo y una fuerte suba en la demanda eléctrica, mientras las autoridades activan planes de contingencia

Un estado del sur de

Millones de trabajadores en Estados Unidos reciben aumentos salariales tras ajustes al salario mínimo en 19 estados

El ajuste fue impulsado por normativas locales ante la falta de cambios en la legislación nacional y busca reforzar el poder adquisitivo de amplios segmentos de la fuerza laboral

Millones de trabajadores en Estados
DEPORTES
Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

Rechazos, depresión y una promesa materna: el recorrido de Igor Thiago desde una infancia humilde en Brasil a la cima de la Premier League

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

Colapinto ya salió a pista: los detalles exclusivos de los primeros test y el particular lugar donde se presentará su nuevo auto de F1

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

TELESHOW
Pampita apostó por una bikini

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó junto a una amiga las playas de Punta del Este

Luciano Cáceres, desde Madrid: “Hice una prueba de audición en un hotel y a las horas me llamaron”

El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos cuatro muertos en

Al menos cuatro muertos en Ucrania tras los ataques nocturnos rusos contra la capital y la ciudad natal de Zelensky

Japón reiniciará este miércoles la planta nuclear más grande del mundo tras el accidente de Fukushima en 2011

Trump respaldó al presidente sirio y la ofensiva del Ejército en el norte del país contra las milicias kurdas

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación de Trump para integrar el Consejo de la Paz

Condenaron a cadena perpetua al asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe