El vórtice polar se extiende y amenaza a Estados Unidos con tormentas de nieve e intensas heladas

Una potente irrupción de aire frío procedente del Ártico impactará en millones de personas a finales de la semana, provocando caídas de temperatura, acumulaciones de hielo y cortes de energía en buena parte del territorio estadounidense

Vehículos circulan en condiciones de
Vehículos circulan en condiciones de nieve blanca por Lake Michigan Drive durante una alerta de tormenta invernal en el condado de Ottawa, Michigan, el lunes 19 de enero de 2026. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP)

Las cálidas aguas del Ártico y la fría tierra continental se están combinando para estirar el temido vórtice polar de una manera que enviará a gran parte de Estados Unidos una devastadora dosis de clima invernal a finales de esta semana, con franjas de dolorosas temperaturas bajo cero, fuertes nevadas y hielo que derriba las líneas eléctricas

Los meteorólogos afirmaron que los dos tercios orientales del país se ven amenazados por una tormenta invernal que podría causar daños comparables a los de un gran huracán y que tiene su origen en el calentamiento del Ártico debido al cambio climático. Advierten que es probable que el clima gélido se prolongue durante el resto de enero y principios de febrero, lo que significa que la nieve y el hielo acumulados tardarán mucho en derretirse.

Se pronostica que la tormenta, que se espera que azote a partir del viernes, se extenderá desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra y por todo el sur de Estados Unidos. Alrededor de 230 millones de personas se enfrentarán a temperaturas de 20 grados (-7 grados Celsius) o más frías, y es probable que alrededor de 150 millones se vean afectadas por la nieve y el hielo, y muchos estadounidenses sufrirán ambas condiciones, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Una gran ola del lago Michigan lanza bolas de hielo al aire al estrellarse contra el faro exterior South Pierhead en el parque estatal Grand Haven, Michigan, el lunes 19 de enero de 2026. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP)

“Creo que la gente está subestimando lo malo que será”, dijo el ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Ryan Maue, ahora meteorólogo privado.

El vórtice polar, una masa de aire gélido que a menudo permanece estancada en el norte de Canadá y Alaska, se está alargando debido a una ola en la atmósfera superior que se remonta a una zona relativamente libre de hielo del Ártico y a Siberia, sepultada por la nieve. A medida que las gélidas temperaturas azotan Estados Unidos, se encontrarán con la humedad proveniente de California y el Golfo de México, creando una capa de hielo y nieve devastadora en muchas zonas.

Orígenes del sistema en un Ártico en calentamiento

Los orígenes del sistema comienzan en el Ártico, donde temperaturas relativamente más cálidas añaden energía al vórtice polar y ayudan a empujar su aire frío hacia el sur.

100 vehículos chocaron en un accidente en Michigan debido a las intensas nevadas.

“La atmósfera está perfectamente alineada, de modo que el patrón se mantiene en este continente ártico cálido y frío”, dijo Maue. “Y no solo aquí en Norteamérica, sino también en toda la masa continental desde Europa del Este hasta Siberia, es excepcionalmente fría. Todo el hemisferio se ha congelado profundamente”.

Ya en octubre de 2025, los cambios en el Ártico y el bajo hielo marino propiciaban el tipo de vórtice polar alargado que trae consigo un invierno severo a Estados Unidos, según Judah Cohen, experto en meteorología invernal e investigador del MIT. Las fuertes nevadas en Siberia contribuyeron a la fluctuación del clima que deforma la forma del patrón de aire, normalmente mayormente circular. Estas condiciones influyeron un poco en el estiramiento del vórtice polar, añadió.

Cohen fue coautor de un estudio de julio de 2025 que halló eventos de vórtices polares más extendidos vinculados a fuertes ráfagas de frío invernal en el centro y este de Estados Unidos durante la última década. Cohen explicó que parte de la razón se debe a que la bajada drástica del hielo marino en los mares de Barents y Kara, en el Ártico, contribuye a la formación de un patrón de olas que acaban causando ráfagas de frío en Estados Unidos. Un Ártico más cálido está provocando que el hielo marino en esa región se reduzca más rápido que en otros lugares, según estudios.

Las nubes de tormenta que habían traído breves nevadas comienzan a despejarse el martes 20 de enero de 2026 sobre Portland, Maine. (Foto AP/Robert F. Bukaty)

El hielo marino del Ártico se encuentra en su extensión más baja récord para esta época del año, según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo.

Dónde golpeará la ráfaga invernal

El centro del vórtice polar extendido se ubicará en algún lugar sobre Duluth, Minnesota, el viernes por la mañana, anunciando un frío intenso y prolongado, según Maue. Las temperaturas en el norte y el medio oeste descenderán al máximo, incluso hasta -25 o -30 grados Fahrenheit (-32 a -34 grados Celsius), añadió Maue. La temperatura mínima promedio en los 48 estados continentales oscilará entre -11 y -12 grados Celsius (-12 a -11 grados Celsius) el sábado, domingo y lunes, añadió Maue.

Dos Grandes Lagos, Erie y Ontario, podrían congelarse, lo que al menos reduciría un poco el famoso efecto lago de la nieve, dijo Maue.

Se forma hielo a lo largo de la orilla del lago Michigan mientras la gente pasea a sus perros por la playa, el martes 20 de enero de 2026, en Chicago. (Foto AP/Kiichiro Sato)

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Zack Taylor, del Centro Nacional de Predicciones Meteorológicas, indicó que la mayoría de las zonas al este de las Montañas Rocosas se verán afectadas por el intenso frío, la nieve o el hielo. Las peligrosas lluvias heladas podrían extenderse desde las llanuras del sur, pasando por el centro del sur, hasta las Carolinas, añadió.

“Estamos considerando la posibilidad de una acumulación de hielo de gran impacto. Es decir, el tipo de acumulación de hielo que podría causar cortes de energía significativos o generalizados, o daños potencialmente significativos a los árboles”, dijo.

Y si no hay hielo, podría haber otra franja significativa de nieve intensa, dijo Taylor. Añadió que es demasiado pronto para predecir cuántos centímetros caerán, pero que podrían producirse importantes acumulaciones de nieve en la región de los Ozarks, los valles de Tennessee y Ohio, los Apalaches centrales, y luego en el Atlántico medio, y quizás en partes del noreste.

La nieve cae sobre la bahía de Manhasset mientras los patos nadan en la ciudad de Port Washington, en Long Island, Nueva York, EE. UU., el 18 de enero de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

Maue dijo que en el Atlántico medio alrededor de la capital del país, existe la posibilidad de que “se produzcan dos tormentas de nieve una encima de la otra en los próximos 14 días”.

(con información de AP)

