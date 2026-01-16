Donald Trump anunció la creación de la Junta de Paz para supervisar el futuro gobierno tecnocrático de Gaza (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de la Junta de Paz, el órgano encargado de supervisar la transición política y la reconstrucción de Gaza tras dos años de conflicto entre Israel y Hamas.

“Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar”, expresó Trump a través de su red Truth Social, sin adelantar los nombres de los integrantes.

La confirmación de Trump llega en un momento clave, cuando Washington avanza hacia la segunda fase del plan de alto al fuego para Gaza. Esta etapa, según la Casa Blanca, implica la instauración de un gobierno tecnocrático temporal, la desmilitarización del enclave y la reconstrucción de infraestructuras esenciales. El enviado presidencial, Steve Witkoff, detalló que la Junta de Paz será responsable de supervisar el proceso, garantizar la retirada de armas ilegales y facilitar la normalización de la vida civil en Gaza.

Según Witkoff, el plan estadounidense —implementado en octubre bajo un acuerdo de 20 puntos— ha permitido hasta ahora la liberación de casi todos los rehenes que Hamas mantenía en su poder, a cambio de la excarcelación de cientos de palestinos presos en Israel.

“La Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), y comienza la desmilitarización y la reconstrucción total del enclave, principalmente el desarme de todo personal no autorizado”, señaló Witkoff en un mensaje en la red social X.

El diplomático estadounidense subrayó que la cooperación internacional ha sido crucial para el avance del plan.

“Agradecemos a Egipto, Turquía y Qatar por su mediación indispensable”, afirmó.

El anuncio oficial también llega después de que Egipto confirmara que las principales facciones palestinas, entre ellas Hamas y la Yihad Islámica, respaldaron la creación de un comité nacional de transición para la administración de Gaza.

El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), con sede en Ramala, expresó su apoyo al proceso. Hussein Al Sheikh, vicepresidente de la ANP, valoró positivamente los esfuerzos de Trump y los países mediadores.

“Agradecemos los esfuerzos para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”, declaró.

El enviado presidencial, Steve Witkoff, detalló que la Junta de Paz será responsable de supervisar el proceso, garantizar la retirada de armas ilegales y facilitar la normalización de la vida civil en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, valoró el lanzamiento de la segunda fase del plan estadounidense como “un paso importante” para el futuro de la Franja de Gaza, aunque insistió en la necesidad de que cualquier iniciativa esté enmarcada en las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional.

En un comunicado difundido por su portavoz adjunto, Guterres subrayó: “El anuncio, el 14 de enero, del lanzamiento de la fase II del plan de 20 puntos del presidente Trump —que incluye el establecimiento de una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza y del Comité Nacional para la Administración de Gaza— constituye un paso importante”.

El líder de la ONU recalcó que los esfuerzos deben guiarse por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que contempla el despliegue de una fuerza internacional de paz, y recordó la importancia de facilitar ayuda humanitaria y avanzar hacia una solución de dos Estados.

La Junta de Paz desempeñará funciones de supervisión sobre el futuro gobierno tecnocrático en Gaza, evaluando los progresos en materia de gobernanza y reconstrucción. La fase actual del plan estadounidense exige a Hamás el cumplimiento estricto de sus compromisos, incluyendo la entrega del último rehén fallecido y el desarme efectivo de sus fuerzas. Washington ha advertido sobre consecuencias graves en caso de incumplimiento.

