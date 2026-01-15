Wall Street cerró con ganancias

Los operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU. REUTERS/Brendan McDermid

Los principales índices de Wall Street registraron un repunte el jueves, tras dos jornadas de retrocesos, impulsados por el desempeño positivo de empresas tecnológicas y financieras. Destacaron los sólidos resultados presentados por TSMC, líder mundial en la producción de chips avanzados para inteligencia artificial, y por los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley.

En el sector de gestión de activos, BlackRock reportó un incremento en el valor de sus acciones tras beneficiarse del repunte de los mercados, lo que elevó sus ingresos por comisiones y situó los activos bajo gestión en un nivel récord de 14,04 billones de dólares al cierre del cuarto trimestre.

Los datos preliminares de cierre indicaron que el S&P 500 sumó 18,37 puntos, o un 0,26%, para ubicarse en 6.944,57 unidades. El Nasdaq Composite agregó 58,27 puntos, equivalente a un 0,25%, alcanzando los 23.530,02 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 296,60 puntos, o un 0,60%, hasta los 49.446,23 puntos.

Según cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron a 198.000 en la semana finalizada el 5 de enero, por debajo de las 215.000 previstas por analistas consultados.

De acuerdo con LSEG, los operadores del mercado continúan anticipando al menos dos recortes en las tasas de interés antes de que finalice el año. En este contexto, Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, señaló a CNBC que la estabilidad en el mercado laboral permite que la política monetaria concentre sus esfuerzos en la reducción de la inflación, sin descartar la posibilidad de ajustes a la baja en las tasas en los próximos meses.

Acciones europeas prolongan la racha récord



Las acciones europeas cerraron el jueves en un nuevo máximo histórico, con el índice paneuropeo STOXX 600 alcanzando los 614,57 puntos, un avance del 0,5% impulsado por el desempeño de los sectores tecnológico y financiero. Los valores tecnológicos subieron un 2,3%, situándose en niveles no vistos desde el año 2000, mientras que los servicios financieros registraron un aumento del 2,2%.

Entre los protagonistas de la jornada, el fabricante de equipos para chips ASML experimentó un alza del 11,2% y superó por primera vez la barrera de los USD 500.000 millones de valor de mercado, tras la publicación de resultados positivos por parte de TSMC, principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial. El optimismo se extendió también a VAT Group, proveedor de semiconductores, cuyas acciones subieron un 14% tras comunicar resultados preliminares del cuarto trimestre por encima de las expectativas, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024.

Shaan Raithatha, economista sénior del Investment Strategy Group de Vanguard, declaró a la prensa que “Europa va por detrás en el gasto de capital cuando se trata de infraestructura de IA. Hay cuellos de botella de los que tenemos que ser conscientes, pero es casi seguro que la industria tecnológica europea puede desempeñar un papel más importante en lo que respecta a la IA”.

El sector financiero se benefició de las actualizaciones positivas de la gestora de fondos británica Schroders y la firma suiza de capital riesgo Partners Group. Las acciones de Schroders subieron un 9,8% después de anunciar que la mejora de sus comisiones permitirá que sus beneficios anuales superen las estimaciones, mientras que Partners Group aumentó un 7,6% al informar la captación de USD 30.000 millones en nuevos activos durante el último año.

El índice STOXX 600 acumula ganancias en siete de las diez últimas sesiones del año, sostenido por el buen rendimiento de los sectores de defensa y materias primas y por la moderación de las tensiones geopolíticas. El indicador europeo ha superado en lo que va de año al índice estadounidense S&P 500.

