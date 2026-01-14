Donald Trump aseguró que su gobierno trabaja para recuperar a Venezuela: “Haremos que ese país vuelva a ser muy grande”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes su respaldo a la transición política y reconstrucción de Venezuela durante un acto político realizado en el hotel Motor City Casino de Detroit.

A diez días de la operación militar que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense señaló que su administración está “recuperando a Venezuela” y sumó: “Vamos a ser grandiosos para Venezuela, grandiosos para nuestro país”.

“Estamos recibiendo, como dije, millones y millones de barriles de petróleo. Y ahora están llegando inicialmente a diario, 50 millones y con un valor de más de 5 mil millones de dólares, eso en un solo día”, detalló tras su diálogo de la semana pasada con líderes del sector petrolero y las autoridades de transición del régimen chavista, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

En ese sentido, señaló: “Bajaremos aún más los precios del petróleo. Estamos en su nivel más bajo en seis o siete años, pero vamos a lograrlo". Trump aseguró que Estados Unidos va a “colaborar con Venezuela” en los próximos meses y sumó: “Haremos que ese país vuelva a ser muy fuerte”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso en el Detroit Economic Club en Detroit, Michigan, el 13 de enero de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein(

Luego del discurso presidencial de Trump, la administración del presidente informó que Venezuela liberó a varios ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en el país sudamericano.

Un responsable del Departamento de Estado calificó la liberación de los detenidos como “un importante paso en la dirección correcta” y expresó: “Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela”.

Las autoridades estadounidenses no precisaron la cantidad exacta de liberados ni ofrecieron detalles sobre sus identidades o los motivos de las detenciones. Medios estadounidenses reportaron que al menos cuatro ciudadanos norteamericanos fueron excarcelados.

“Venezuela ha empezado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que EEUU llegara y e hiciera lo que tenía que hacerse”, expresó Trump el sábado pasado en Truth Social.

El Foro Penal ratificó que solo 17 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela: 803 siguen detenidos al 11 de enero (X)

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del régimen, Jorge Rodríguez, declaró que ya se excarcelaron 116 personas y, desde diciembre, el número total de liberaciones asciende a 400. “La decisión de liberar a algunos presos, no presos políticos sino políticos que violaron la Constitución, fue concedida para promover la paz”, sostuvo.

La versión del régimen contrasta con los datos de la ONG Foro Penal. En contraposición a Rodríguez, la organización, con más de 23 años de experiencia en la defensa de víctimas de represión política, respondió con un comunicado en el que rechaza las acusaciones de Rodríguez sobre supuestos cobros a familiares y denunció graves irregularidades en el manejo de la información.

“No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos”, afirmó la ONG, al tiempo que subrayó que su labor siempre fue gratuita y reconocida por quienes recibieron su apoyo.

“Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que están utilizando”, agregó la ONG.