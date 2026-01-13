Retiran suplementos dietéticos vendidos en línea por contener fármacos y alérgenos no declarados

La FDA retiró suplementos dietéticos en Estados Unidos tras detectar fármacos no autorizados y alérgenos no declarados en productos distribuidos por internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de suplementos dietéticos comercializados en Estados Unidos fueron retirados del mercado tras detectarse la presencia de fármacos de prescripción y alérgenos no declarados, lo que representa un riesgo potencialmente grave para la salud de los consumidores, según anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el 9 de enero de 2026. La medida afecta a compradores de productos de las empresas 123Herbals LLC, HerbsForever LLC y Modern Warrior, que distribuyeron sus suplementos en todo el país mediante plataformas de venta en línea.

De acuerdo con la información publicada por la FDA y reproducida por Newsweek, los retiros ocurrieron después de inspecciones rutinarias y análisis de laboratorio que confirmaron la presencia de fármacos como meloxicam, sustancias no aprobadas para uso en suplementos dietéticos como tianeptina y 1,4-DMAA, así como la detección de trigo no declarado en productos de origen vegetal, lo que puede desencadenar reacciones alérgicas severas en personas sensibles.

Estos incidentes se producen en un contexto de vigilancia reforzada sobre el mercado de suplementos alimenticios en Estados Unidos. La FDA mantiene una base de datos pública sobre retiros y alertas para el consumidor, y ha intensificado controles sobre productos importados y comercializados a través de internet, donde la detección de ingredientes no autorizados o no declarados se ha vuelto más frecuente en los últimos años.

¿Qué suplementos fueron retirados y por qué motivos?

Según la FDA, los productos afectados corresponden a tres empresas distribuidoras de suplementos dietéticos, con lotes específicos identificados y retirados del mercado de manera voluntaria por sus fabricantes.

Silintan (123Herbals LLC): Todos los lotes de este suplemento, vendido como alivio para dolores articulares y corporales, fueron retirados tras confirmarse la presencia de meloxicam, un antiinflamatorio no esteroideo de uso exclusivo bajo prescripción médica. El producto se distribuía en botellas de 25 cápsulas con etiqueta azul. La exposición a meloxicam sin supervisión puede causar infartos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas y daños renales, según la FDA. Hingwastik Churna powder, Gastro Care y Hingwastika extract (HerbsForever LLC): Lotes de estos suplementos, fabricados en la India y distribuidos por correo en Estados Unidos, fueron retirados tras detectarse trigo no declarado, un alérgeno de riesgo para personas con intolerancia o alergia a este cereal. Los productos afectados tienen identificadores claros: Hingwastik Churna Powder (UPCs: 807814006224, lote 622-2, expiración junio 2029), Hingwastika extract (UPCs: 807814001335, lote 133-14, expiración abril 2029) y Gastro Care (UPCs: 807814001243, lote 124-4, expiración enero 2029). Modern Warrior Ready (Modern Warrior): Todos los lotes de este suplemento, promocionado para mejorar el metabolismo y reducir el apetito, fueron retirados tras detectarse tianeptina, 1,4-DMAA y aniracetam, ninguno autorizado para suplementos en Estados Unidos. El producto se vendía en botellas negras de 60 cápsulas y se distribuyó por internet entre abril de 2022 y diciembre de 2025.

¿Qué riesgos presentan los ingredientes no declarados?

La FDA advirtió que el uso no supervisado de meloxicam, presente en Silintan, puede provocar efectos adversos graves, incluidos fallos cardíacos y renales. El consumo de tianeptina, 1,4-DMAA o aniracetam, detectados en Modern Warrior Ready, expone a quienes lo toman a riesgos neurológicos, psiquiátricos y cardiovasculares. Tianeptina, en particular, ha sido objeto de alertas internacionales por su potencial adictivo y sus efectos en el sistema nervioso central.

Respecto a los productos de HerbsForever LLC, la presencia de trigo no declarado puede desencadenar reacciones alérgicas graves, desde urticaria hasta anafilaxia, en personas con alergia al trigo o enfermedad celíaca, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

¿Cómo se detectaron estas irregularidades?

La detección de los ingredientes no declarados surgió durante inspecciones rutinarias y análisis de laboratorio realizados por la FDA en colaboración con laboratorios estatales y federales. En el caso de los productos de HerbsForever LLC, el trigo se detectó durante una inspección a la planta de fabricación en la India. Para Silintan y Modern Warrior Ready, el hallazgo de meloxicam, tianeptina y otras sustancias ocurrió tras pruebas de rutina y estudio de muestras adquiridas en línea.

La FDA utiliza un sistema de vigilancia post-comercialización que incluye la revisión de informes de eventos adversos y la cooperación internacional para identificar riesgos en productos importados. Las empresas implicadas, 123Herbals LLC, HerbsForever LLC y Modern Warrior, colaboraron con las autoridades en la retirada voluntaria de los lotes afectados y notificaron a sus clientes para organizar la devolución de los productos.

¿Se han reportado efectos adversos hasta ahora?

Hasta la fecha del anuncio de los retiros, ninguna de las empresas implicadas ni la FDA reportaron casos confirmados de efectos adversos relacionados con los lotes retirados. La agencia recomendó a los consumidores suspender de inmediato el uso de los productos y contactar a un profesional de la salud si presentaron síntomas tras su consumo. Además, la FDA ha pedido a los consumidores informar sobre cualquier reacción adversa a través de su sistema de notificación MedWatch.

¿Qué acciones han tomado las empresas y la FDA?

Las compañías responsables emitieron comunicados y enviaron notificaciones a clientes y distribuidores, detallando los lotes afectados y los pasos para el retiro y devolución de los productos. Modern Warrior detuvo toda distribución, puso en cuarentena el inventario restante y habilitó vías de contacto para consultas de los usuarios, de acuerdo con el aviso oficial de la FDA.

123Herbals LLC y HerbsForever LLC siguieron procedimientos similares, notificando por correo electrónico a los compradores y cooperando con las autoridades para garantizar la recolección y destrucción segura de los productos.

La FDA mantiene activo un portal de búsqueda de retiros y alertas para que consumidores, profesionales sanitarios y distribuidores puedan verificar en tiempo real el estado de los productos sujetos a medidas regulatorias en Estados Unidos.

¿Qué implicaciones tiene este caso para los consumidores y el sector?

Este episodio pone de relieve los riesgos asociados a la compra de suplementos dietéticos en canales no regulados y la importancia de consultar fuentes oficiales antes de adquirir productos para la salud. El control sobre el mercado de suplementos sigue siendo un reto para las autoridades sanitarias, dado el volumen de importaciones y la proliferación de ventas en línea.

La FDA reiteró que “la seguridad de los consumidores es prioritaria y continuará monitoreando el mercado para prevenir la comercialización de productos adulterados o con ingredientes no declarados”. Los consumidores pueden acceder a la base de datos oficial de retiros en FDA Recalls para obtener información actualizada sobre alertas y productos afectados.