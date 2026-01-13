Estados Unidos

La inflación al consumidor en Estados Unidos se mantuvo estable en el 2,7% interanual en diciembre

El índice de precios al consumo registró una variación anual idéntica a la de noviembre, de acuerdo con los datos oficiales. El avance mensual fue del 0,3%, en un contexto marcado por las tensiones comerciales impulsadas desde la Casa Blanca

Una mujer compra fruta en
Una mujer compra fruta en una tienda de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

La inflación al consumidor en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, como esperaban los analistas, según datos publicados por el gobierno este martes, luego de un año en el que los aranceles del presidente Donald Trump amenazaron la estabilidad de precios.

El índice de precios al consumo (IPC), una de las medidas clave de la inflación, subió un 2,7% en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo.

En la medición mes a mes, el IPC aumentó un 0,3%.

Aunque los precios no se dispararon en los últimos meses de 2025, la inflación fue aumentando a lo largo del año a medida que Trump imponía aranceles a las importaciones estadounidenses, afectando bienes de prácticamente todos los socios comerciales.

Sin embargo, en los últimos meses, la administración Trump ha ampliado una lista de exenciones que cubren productos clave, entre ellos agrícolas, ya que las preocupaciones por el costo de vida aumentan en los hogares del país.

Compradores pasean por el centro
Compradores pasean por el centro comercial Somerset Collection, el 10 de diciembre de 2025, en Troy, Michigan (AP Foto/Ryan Sun)

Así, el 2,7% a diciembre de 2025 se compara con el dato de 2,9% a diciembre de 2024. Pero los alimentos aumentaron por encima del promedio, un 3,1% en 12 meses.

El gobierno destaca una caída de precios de la gasolina, de 3,4%.

Las empresas han reportado costos más altos, aunque muchas han intentado amortiguar el impacto aumentando sus inventarios antes de los incrementos arancelarios, evitando así trasladar el total a los consumidores.

En diciembre, el índice que mide precios de las viviendas fue el factor principal detrás del repunte mensual de la inflación, según el informe de este martes.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses.

(Con información de AFP)

Marco Rubio recibió al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura