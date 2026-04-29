Crecen las estafas contra inmigrantes hispanos en Estados Unidos que buscan ayuda legal en redes sociales: cómo operan

Un primer plano muestra una mano hispana interactuando con un teléfono móvil, cuya pantalla brillante revela contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad hispana en Estados Unidos enfrenta una ola de estafas migratorias en redes sociales. Grupos delictivos utilizan Facebook y WhatsApp para hacerse pasar por abogados o representantes de organizaciones legales, y logran que las víctimas entreguen sumas de dinero por servicios inexistentes.

Según precisó la cadena de noticias estadounidense ABC News, la Fiscalía de Manhattan reportó un crecimiento sostenido de estos fraudes e instó a Meta, propietaria de ambas plataformas, a tomar medidas inmediatas para bloquear cuentas falsas y reforzar los mecanismos de denuncia.

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Meta respondió, en la carta oficial publicada por la fiscalía de Manhattan, que refuerza sus sistemas con inteligencia artificial y colabora con las autoridades para detectar y eliminar cuentas fraudulentas. La empresa aseguró que prohíbe la suplantación de identidad y que actualiza sus protocolos frente a nuevas formas de delito digital.

No obstante, la presión de las autoridades y el número de denuncias muestran que el problema persiste y afecta a miles de inmigrantes en todo el país.

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Cómo operan las estafas y a quiénes afectan

De acuerdo con la organización de defensa de los derechos de inmigrantes New York Immigration Coalition, los estafadores crean perfiles públicos en Facebook y WhatsApp usando nombres y logotipos de entidades reconocidas como Catholic Charities o bufetes de abogados. Replican mensajes oficiales y contactan a personas que buscan ayuda legal de manera urgente.

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, documentó que las víctimas, confiando en estos perfiles falsos, denunciaron pérdidas que ascienden a decenas de miles de dólares. Muchas de estas personas atraviesan procesos migratorios complejos o tienen familiares detenidos y buscan asesoría inmediata.

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Una silueta anónima teclea en una laptop, rodeada de íconos de Facebook, WhatsApp y símbolos legales, representando la complejidad del fraude digital y las implicaciones jurídicas en el ámbito de las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según señaló ABC News, las víctimas entregan dinero a quienes prometen agilizar trámites legales, obtener citas rápidamente o solucionar casos de deportación. Al intentar hacer contacto nuevamente, descubren que el perfil ha desaparecido o que nunca existió una oficina real.

La estafa también priva a quienes la sufren de acceder a asistencia legal genuina, lo cual agrava su situación migratoria.

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Razones del aumento de los fraudes

El aumento de estos fraudes está ligado a la vulnerabilidad de la comunidad inmigrante y a la facilidad para crear perfiles falsos en redes sociales. Los delincuentes explotan la urgencia de quienes buscan ayuda, la desinformación y la confianza depositada en plataformas digitales. El fiscal Bragg destacó en la carta enviada a Meta que los mecanismos de denuncia actuales resultan insuficientes y que la empresa debe establecer controles más estrictos para identificar y remover perfiles fraudulentos a tiempo.

El fenómeno no solo se concentra en Nueva York; autoridades y organizaciones han señalado prácticas similares en ciudades como Houston, Trenton y Baltimore. Según información de ABC News, la digitalización de servicios legales y la popularidad de Facebook y WhatsApp entre la población hispana amplifican el alcance de los fraudes.

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En abril de 2026, el fiscal de Manhattan formalizó una solicitud directa al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, para que la empresa bloquee cuentas sospechosas y agilice la verificación de abogados y organizaciones legítimas, según consta en la carta oficial de la fiscalía. Bragg informó a ABC News que los perfiles falsos han provocado transferencias por decenas de miles de USD y exigió a Meta tomar pasos proactivos para proteger a los usuarios.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The logo of Meta is seen during the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, June 12, 2025. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo/File Photo

Meta, en su respuesta oficial, señaló que invierte en inteligencia artificial para eliminar cuentas fraudulentas y que colabora con autoridades y expertos para fortalecer sus sistemas de detección. Tanto organizaciones civiles como víctimas remarcan que las medidas existentes no resuelven el problema ni previenen que surjan nuevos perfiles.

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Cómo identificar y evitar las estafas

Especialistas y autoridades consultados por ABC News aconsejan que, al buscar asistencia legal, se verifique siempre la inscripción de abogados y organizaciones en el Colegio de Abogados estatal. El fiscal Bragg explicó que un abogado legítimo debe ofrecer una dirección física verificable y que organizaciones reconocidas como Catholic Charities proveen servicios gratuitos o de bajo costo.

Solicitar dinero por adelantado o negarse a brindar datos de contacto auténticos son señales de alerta. New York Immigration Coalition recomienda reportar perfiles sospechosos a las autoridades y a la propia plataforma, y confiar sólo en fuentes oficiales.

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Se aconseja desconfiar de mensajes que prometan resultados rápidos, ya que esa precaución puede evitar ser víctima de estos delitos.