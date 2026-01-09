Donald Trump confirmó que María Corina Machado viajará a Washington la próxima semana: “Estoy impaciente por saludarla”

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana y dijo estar “impaciente” por reunirse con ella.

Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, expresó Trump en una entrevista con el periodista Sean Hannity en el canal Fox News, en la que también la describió como “una persona muy agradable”.

Machado señaló días atrás, en una entrevista con la misma emisora, que le gustaría entregar el Nobel de la Paz a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela. Consultado sobre ese gesto, el mandatario respondió: “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”.

En la misma entrevista, Trump aseguró que la captura de Nicolás Madurono fue una decisión difícil” y lo acusó de estar vinculado con el narcotráfico y de causar graves daños dentro y fuera de Venezuela. “Los demócratas lo querían, los republicanos lo querían, y nadie tenía lo necesario para atraparlo o no quería hacerlo”, sostuvo al referirse al consenso político en Washington.

El presidente estadounidense afirmó que Maduro “mató a mucha gente” y permitió la salida de personas peligrosas hacia Estados Unidos. Según Trump, el dictador venezolano “vació sus prisiones” y “sus instituciones mentales y manicomios”, lo que facilitó la llegada de individuos violentos al país norteamericano.

Trump aseguró que la captura de Nicolás Maduro "no fue una decisión difícil" y lo acusó de estar vinculado con el narcotráfico y de causar graves daños dentro y fuera de Venezuela

Trump también responsabilizó al régimen venezolano por el narcotráfico hacia Estados Unidos y aseguró que muchas embarcaciones interceptadas con droga provenían de Venezuela. “Había muchos barcos y mucha droga. Ahora casi no hay barcos”, dijo, al afirmar que su administración eliminó el 97% de las drogas que ingresaban por vía marítima.

En ese contexto, anunció que su gobierno intensificará las acciones contra el tráfico de drogas por tierra, especialmente contra los cárteles, a los que acusó de controlar amplias zonas de México. “Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país”, expresó.

El mandatario vinculó el narcotráfico con la crisis de salud pública en Estados Unidos y afirmó que entre 250.000 y 300.000 personas mueren cada año por consumo de drogas. “Son familias devastadas”, señaló, aunque sostuvo que los índices comienzan a descender, al igual que el flujo migratorio en la frontera sur, que calificó como “un desastre total” antes de su gestión.

Consultado sobre su objetivo final para la gobernabilidad de Venezuela, Trump aseguró que su administración ya observa resultados concretos, como la liberación de prisioneros políticos. “Prisioneros que nadie pensó que volverían a ver están siendo liberados. En muchos casos entiendo que son buenas personas”, afirmó, y agregó que Estados Unidos trabajará con ellos y con los líderes del país.

Trump también reveló que su gobierno tomó control de un buque ruso que operaba en Venezuela y que ahora administra la descarga y comercialización de petróleo. “Estamos tomando miles y miles de dólares en petróleo, serán cientos de miles de millones de dólares, incluso billones”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que Estados Unidos permanecerá involucrado en Venezuela “hasta que el país se enderece” y adelantó que su administración se reunirá en la Casa Blanca con los principales ejecutivos petroleros del mundo.

Según Trump, las 14 empresas más importantes del sector planean invertir al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana. “Es un petróleo increíble, con una calidad y una cantidad increíbles”, concluyó.

Noticia en desarrollo...

