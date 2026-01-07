La gripe aumenta en 45 estados y las visitas al médico alcanzan su nivel más alto en casi 30 años en EEUU

El brote de influenza en Estados Unidos afecta a 45 estados y alcanza el mayor nivel de consultas médicas por gripe desde 1997. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de influenza en Estados Unidos muestra un aumento sin precedentes en 45 estados, con el mayor nivel de consultas médicas relacionadas con la gripe en casi tres décadas, según cifras oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El fenómeno afecta principalmente desde la última semana de diciembre de 2025 y mantiene bajo presión al sistema de salud nacional.

De acuerdo con la información publicada por el CDC y citada por NBC News, el 8,2% de las consultas ambulatorias en el país correspondieron a enfermedades tipo influenza durante la semana que concluyó el 27 de diciembre, el registro más alto desde 1997. El CDC detalló que más de 11 millones de personas han contraído la gripe en la temporada actual, con 120.000 hospitalizaciones y al menos 5.000 muertes, incluidas nueve infantiles.

El contexto se complica luego de que la temporada anterior de influenza se convirtiera en la más letal para menores de edad desde que el CDC monitorea estos datos, con 289 fallecimientos pediátricos. Las autoridades sanitarias advierten que la propagación del virus podría intensificarse en las próximas semanas por los desplazamientos y reuniones de las festividades.

¿Cuáles son los 45 estados con mayor actividad gripal en Estados Unidos?

El CDC identificó 45 estados en los que se reportan niveles altos o muy altos de actividad gripal. Estos estados son:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawái

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Míchigan

Minnesota

Misisipi

Misuri

Nebraska

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin

Wyoming

Solo Montana, Dakota del Sur, Vermont y Virginia Occidental presentan actividad baja o moderada, mientras que los datos para Nevada fueron clasificados como insuficientes.

¿Qué cifras reporta el CDC sobre casos, hospitalizaciones y muertes?

Durante la temporada 2025-2026, el CDC ha registrado más de 11 millones de casos de influenza, así como al menos 120.000 hospitalizaciones y 5.000 muertes, incluyendo a nueve menores de edad. El organismo subrayó que el 8,2% de las consultas ambulatorias respondieron a síntomas gripales, un dato que marca el mayor porcentaje desde que se inició el monitoreo sistemático en 1997.

NBC News informó, citando a la epidemióloga del CDC, Krista Kniss, que “aún no se puede estimar el impacto total de los encuentros y viajes de las fiestas de fin de año sobre la propagación de la gripe”. Kniss indicó que las cifras podrían aumentar en las próximas semanas, ya que los datos actuales se obtuvieron antes de que se refleje la actividad posterior a las festividades.

¿Por qué la gripe alcanzó estos niveles y cuáles son los síntomas principales?

El aumento de casos se atribuye a la alta circulación de virus de influenza tipo A y B y a la concurrencia de otros virus respiratorios como el SARS-CoV-2 (Covid-19) y el virus sincitial respiratorio (VSR). El CDC destaca que los síntomas más frecuentes este año son fiebre, dolor de garganta, cansancio intenso y dolores musculares.

El director de servicios médicos de emergencia del Rush University Medical Center de Chicago, Dr. Nick Cozzi, señaló a NBC News que el volumen de pacientes con síntomas respiratorios graves ha crecido notablemente. “Estamos admitiendo pacientes a un ritmo mayor de lo habitual, muchos con dificultad respiratoria y niveles bajos de oxígeno”, afirmó. En Baltimore, la directora de otorrinolaringología pediátrica del Johns Hopkins Children’s Center, Emily Boss, confirmó que los ingresos hospitalarios por gripe se duplicaron en las últimas dos semanas de diciembre respecto al periodo inmediato anterior.

¿Cómo se compara esta temporada con las anteriores?

El CDC enfatizó que la temporada 2025-2026 ya iguala o supera los peores registros de gripe de los últimos treinta años. La proporción de consultas médicas por gripe es la más elevada desde 1997, mientras que las hospitalizaciones y muertes reflejan un patrón similar al de las temporadas más severas.

La temporada anterior dejó un saldo de 289 muertes infantiles por influenza, el mayor número desde que el CDC lleva registro. De acuerdo con NBC News, este dato superó incluso los fallecimientos pediátricos de la pandemia de influenza H1N1 en 2009. El organismo sanitario aún no ha determinado si el pico de contagios ya fue alcanzado o si la situación se agravará en las próximas semanas.

¿Qué cambios existen en la política de vacunación contra la gripe?

La recomendación oficial del CDC mantiene vigente la inmunización anual contra la gripe para todas las personas a partir de los seis meses de edad. Aunque NBC News reportó debates sobre posibles modificaciones en el calendario de vacunación infantil tras una revisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el CDC continúa indicando que “todas las personas mayores de seis meses, salvo contadas excepciones, deben recibir la vacuna antigripal”.

El presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la American Academy of Pediatrics, Dr. Sean O’Leary, manifestó a NBC News su preocupación ante la posibilidad de relajar las recomendaciones de inmunización, especialmente tras una temporada con un número récord de muertes infantiles.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades sanitarias y cómo impacta esto al sistema de salud?

El CDC y los hospitales consultados subrayan la importancia de las medidas de prevención, como la vacunación, el lavado frecuente de manos y la consulta médica oportuna en caso de síntomas gripales, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El aumento de casos y hospitalizaciones ha generado presión sobre los servicios de salud. Instituciones como el Rush University Medical Center y el Johns Hopkins Children’s Center reportan alta ocupación y mayor demanda de atención de emergencia. El CDC advierte que la coexistencia de la gripe con otros virus respiratorios puede complicar el diagnóstico y el tratamiento.

¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas y dónde consultar información oficial?

Las autoridades prevén que los casos de gripe podrían seguir aumentando en enero, dado que los efectos de los viajes y reuniones de las fiestas aún no se reflejan en los datos actuales. El CDC monitorea la evolución de la temporada y actualizará sus recomendaciones según el comportamiento del virus y la ocupación hospitalaria.

Para información actualizada sobre la gripe, vacunación y medidas de prevención, el CDC mantiene disponible su informe semanal.