Estados Unidos

Wall Street volvió a cerrar con ganancias y récords para el Dow Jones y el S&P 500

Los mercados europeos alcanzaron nuevos picos impulsados por la relajación de tasas de interés, el gasto en defensa y la desaceleración de la inflación en la zona euro

Guardar
Operadores de futuros y opciones
Operadores de futuros y opciones trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street cerró al alza el martes, impulsado por un repunte de los valores de chips, el optimismo en torno a la inteligencia artificial, el desempeño de Moderna y el avance del índice Dow Jones hasta un máximo histórico. El sector tecnológico fue protagonista, con empresas como SanDisk, Western Digital, Seagate Technology y Micron Technology logrando niveles récord, tras el anuncio de nuevos procesadores de inteligencia artificial por parte de Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia. Este anuncio incluyó detalles sobre una nueva capa de tecnología de almacenamiento, lo que favoreció a los valores de memoria y almacenamiento.

El índice de chips PHLX también alcanzó un máximo histórico, acumulando una ganancia cercana al 8% en las tres primeras sesiones bursátiles de 2026. La farmacéutica Moderna registró una subida significativa después de que BofA Global Research elevara su precio objetivo, lo que fortaleció el avance del índice sanitario del S&P 500.

En el cierre del martes, el S&P 500 sumó 42,92 puntos, o un 0,61%, para ubicarse en 6.944,97 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 147,40 puntos, o un 0,63%, hasta 23.543,22 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 489,12 puntos, o un 1%, para cerrar en 49.466,30 puntos, muy cerca de la marca histórica de los 50.000 puntos.

Los inversores permanecen atentos a la publicación de datos económicos clave esta semana, tras el cierre de 43 días del Gobierno federal. Entre los informes más esperados figuran la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) prevista para el miércoles y el informe de empleo de diciembre que se publicará el viernes. Unos datos de empleo por debajo de las expectativas podrían fortalecer las perspectivas de recortes de tasas de interés por parte del banco central.

Según los datos publicados, el PMI compuesto final de S&P Global retrocedió a 52,7 en diciembre desde los 53,0 registrados el mes anterior, mientras que el PMI de servicios bajó a 52,5 desde 52,9.

En el plano internacional, los inversores dejaron de lado los temores sobre posibles repercusiones geopolíticas más amplias después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana, apostando a que este hecho podría abrir oportunidades para que empresas estadounidenses accedan a las reservas de petróleo del país sudamericano.

Las acciones europeas logran máximos históricos

Personas trabajando en el parqué
Personas trabajando en el parqué de la bolsa Euronext, en el distrito financiero de La Défense, París, Francia. REUTERS/Benoit Tessier

Las acciones europeas marcaron nuevos máximos el martes, con el índice paneuropeo STOXX 600 cerrando 2025 con su mayor avance desde 2021, impulsado por la relajación de las tasas de interés y el aumento del gasto en defensa. El repunte se produjo a pesar del recrudecimiento de las tensiones internacionales, según datos del mercado. Entre las palabras clave del día sobresalieron: máximos históricos, inflación, mercados, bancos centrales, farmacéuticas.

El STOXX 600 finalizó la jornada con un alza del 0,6%, después de superar el nivel de los 600 puntos por primera vez el lunes. Goldman Sachs elevó su objetivo a 12 meses para el índice, aunque analistas consultados prevén que los rendimientos en 2025 serán más moderados, aunque esperan continuidad en la tendencia alcista.

En el ámbito regional, el índice DAX alemán y el IBEX español registraron subidas tras alcanzar máximos históricos durante las primeras operaciones del día. Sin embargo, el índice FTMIB italiano retrocedió un 0,2%, moderando las ganancias luego de haber tocado un máximo previo.

La evolución positiva de los mercados estuvo apoyada por datos económicos que mostraron una desaceleración de la inflación mayor a lo previsto en varias de las principales economías de la zona euro durante el mes pasado. En Alemania, la inflación descendió del 2,6% al 2,0%, situándose por debajo de las previsiones que apuntaban al 2,2%. En Francia, la tasa bajó del 0,8% al 0,7%, mientras que en España cayó del 3,2% al 3,0%. Estas cifras refuerzan la percepción de que las presiones inflacionarias se han suavizado y que el bloque económico mantiene una resiliencia inesperada.

En el sector farmacéutico, el índice sanitario subió un 3%, alcanzando su nivel más alto desde marzo del año pasado. La farmacéutica danesa Novo Nordisk lideró las ganancias al avanzar un 5% tras el lanzamiento de su píldora Wegovy en Estados Unidos el lunes. También se observaron incrementos en AstraZeneca y Novartis, que subieron un 4,9% y un 2,8% respectivamente.

Entre las caídas, las acciones de Adidas perdieron un 3,6% luego de que Bank of America rebajara la calificación del minorista de ropa deportiva de “comprar” a “insuficiente”, con el argumento de unas expectativas de menor crecimiento en las ventas.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

wall streetaccionesbolsa de valores

Últimas Noticias

Las muertes por accidentes de tráfico caen a mínimo histórico en Nueva York

En la primera mitad de 2025, la ciudad registró 87 fallecimientos relacionados con siniestros viales, una cifra que iguala el récord más bajo en más de cien años según el último informe del Departamento de Transporte

Las muertes por accidentes de

El paquete sospechoso abandonado afuera de la Corte Suprema de Arizona dio positivo a explosivos caseros

El operativo generó cierres, desvío de personal y medidas de teletrabajo en el centro de Phoenix

El paquete sospechoso abandonado afuera

Cómo funciona el sistema que une tecnología y ciencia para perfeccionar los pronósticos de lluvias extremas

La iniciativa internacional, coordinada por la Universidad de California en San Diego, utiliza desde vuelos de observación hasta instrumentos de última generación con el objetivo de ofrecer soluciones inéditas ante eventos climáticos intensos

Cómo funciona el sistema que

Trump advirtió que podría enfrentar otro juicio político si los republicanos pierden las legislativas de 2026

En un encuentro a puertas cerradas con legisladores en Washington, Donald Trump reclamó mayor disciplina interna y alertó sobre las consecuencias políticas de perder la mayoría parlamentaria

Trump advirtió que podría enfrentar

Se confirman casos de sarampión en cuatro aeropuertos clave durante el pico de viajes por vacaciones

Autoridades sanitarias activaron protocolos de vigilancia y rastreo tras detectar la circulación del virus en terminales aéreas con alto movimiento de pasajeros

Se confirman casos de sarampión
DEPORTES
La fuerte denuncia de un

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

Fue campeón en Boca, jugó con Messi en la Selección, borró a Neymar y a los 33 años fichó en un equipo de un pueblo de 11.000 habitantes

“Cristiano Ronaldo versus Messi”: los detalles del encuentro entre Faustino Oro y Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo

TELESHOW
La tremenda respuesta de Sabrina

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

INFOBAE AMÉRICA

Así es GoHam, la “hamburguesa”

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro