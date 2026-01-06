Wall Street volvió a cerrar con ganancias y récords para el Dow Jones y el S&P 500

Operadores de futuros y opciones trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Wall Street cerró al alza el martes, impulsado por un repunte de los valores de chips, el optimismo en torno a la inteligencia artificial, el desempeño de Moderna y el avance del índice Dow Jones hasta un máximo histórico. El sector tecnológico fue protagonista, con empresas como SanDisk, Western Digital, Seagate Technology y Micron Technology logrando niveles récord, tras el anuncio de nuevos procesadores de inteligencia artificial por parte de Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia. Este anuncio incluyó detalles sobre una nueva capa de tecnología de almacenamiento, lo que favoreció a los valores de memoria y almacenamiento.

El índice de chips PHLX también alcanzó un máximo histórico, acumulando una ganancia cercana al 8% en las tres primeras sesiones bursátiles de 2026. La farmacéutica Moderna registró una subida significativa después de que BofA Global Research elevara su precio objetivo, lo que fortaleció el avance del índice sanitario del S&P 500.

En el cierre del martes, el S&P 500 sumó 42,92 puntos, o un 0,61%, para ubicarse en 6.944,97 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 147,40 puntos, o un 0,63%, hasta 23.543,22 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 489,12 puntos, o un 1%, para cerrar en 49.466,30 puntos, muy cerca de la marca histórica de los 50.000 puntos.

Los inversores permanecen atentos a la publicación de datos económicos clave esta semana, tras el cierre de 43 días del Gobierno federal. Entre los informes más esperados figuran la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) prevista para el miércoles y el informe de empleo de diciembre que se publicará el viernes. Unos datos de empleo por debajo de las expectativas podrían fortalecer las perspectivas de recortes de tasas de interés por parte del banco central.

Según los datos publicados, el PMI compuesto final de S&P Global retrocedió a 52,7 en diciembre desde los 53,0 registrados el mes anterior, mientras que el PMI de servicios bajó a 52,5 desde 52,9.

En el plano internacional, los inversores dejaron de lado los temores sobre posibles repercusiones geopolíticas más amplias después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana, apostando a que este hecho podría abrir oportunidades para que empresas estadounidenses accedan a las reservas de petróleo del país sudamericano.

Las acciones europeas logran máximos históricos

Las acciones europeas marcaron nuevos máximos el martes, con el índice paneuropeo STOXX 600 cerrando 2025 con su mayor avance desde 2021, impulsado por la relajación de las tasas de interés y el aumento del gasto en defensa. El repunte se produjo a pesar del recrudecimiento de las tensiones internacionales, según datos del mercado. Entre las palabras clave del día sobresalieron: máximos históricos, inflación, mercados, bancos centrales, farmacéuticas.

El STOXX 600 finalizó la jornada con un alza del 0,6%, después de superar el nivel de los 600 puntos por primera vez el lunes. Goldman Sachs elevó su objetivo a 12 meses para el índice, aunque analistas consultados prevén que los rendimientos en 2025 serán más moderados, aunque esperan continuidad en la tendencia alcista.

En el ámbito regional, el índice DAX alemán y el IBEX español registraron subidas tras alcanzar máximos históricos durante las primeras operaciones del día. Sin embargo, el índice FTMIB italiano retrocedió un 0,2%, moderando las ganancias luego de haber tocado un máximo previo.

La evolución positiva de los mercados estuvo apoyada por datos económicos que mostraron una desaceleración de la inflación mayor a lo previsto en varias de las principales economías de la zona euro durante el mes pasado. En Alemania, la inflación descendió del 2,6% al 2,0%, situándose por debajo de las previsiones que apuntaban al 2,2%. En Francia, la tasa bajó del 0,8% al 0,7%, mientras que en España cayó del 3,2% al 3,0%. Estas cifras refuerzan la percepción de que las presiones inflacionarias se han suavizado y que el bloque económico mantiene una resiliencia inesperada.

En el sector farmacéutico, el índice sanitario subió un 3%, alcanzando su nivel más alto desde marzo del año pasado. La farmacéutica danesa Novo Nordisk lideró las ganancias al avanzar un 5% tras el lanzamiento de su píldora Wegovy en Estados Unidos el lunes. También se observaron incrementos en AstraZeneca y Novartis, que subieron un 4,9% y un 2,8% respectivamente.

Entre las caídas, las acciones de Adidas perdieron un 3,6% luego de que Bank of America rebajara la calificación del minorista de ropa deportiva de “comprar” a “insuficiente”, con el argumento de unas expectativas de menor crecimiento en las ventas.

