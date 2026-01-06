Estados Unidos

Estados Unidos renovó su alerta y exhortó a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela

Las autoridades norteamericanas citaron graves riesgos que incluyen detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructura de salud deficiente

Un miembro del grupo miliciano
Un miembro del grupo miliciano conocido como "Colectivos" participa en una marcha para pedir la liberación de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Fausto Torrealba

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de viajar a Venezuela, instando a evitar cualquier desplazamiento al país sudamericano y a abandonar el territorio lo antes posible. La misión diplomática reiteró la vigencia de las advertencias de viaje establecidas desde 2019 y recomendó inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir información de seguridad actualizada.

Según el comunicado difundido por la embajada, la situación de seguridad en Venezuela permanece inestable, con informes sobre cortes intermitentes de energía y fallas en los servicios públicos en todo el país. La recomendación se fundamenta en la clasificación de “Nivel 4: No viajar”, el máximo nivel de alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se aplica por la existencia de graves riesgos para los estadounidenses, como detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura de salud.

La embajada también recordó que en marzo de 2019 el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió retirar a todo su personal diplomático de la entonces sede en Caracas y suspendió todas las operaciones consulares. Desde entonces, los servicios consulares de rutina y emergencia permanecen suspendidos, de modo que el gobierno estadounidense no puede brindar asistencia de emergencia a sus ciudadanos que se encuentren en Venezuela.

El comunicado aconsejó a los ciudadanos estadounidenses en territorio venezolano establecer múltiples métodos de comunicación con familiares y amigos fuera del país, y monitorear los sitios web de las aerolíneas para informarse sobre vuelos disponibles, ya que algunas compañías han reanudado operaciones aunque los boletos pueden estar sujetos a alta demanda y disponibilidad limitada. Además, se instó a permanecer atentos al entorno, tomar precauciones de seguridad y mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales y el programa STEP.

Los venezolanos deberán pagar una fianza de hasta USD para obtener la visa para visitar EEUU

Viajeros en el Aeropuerto Internacional
Viajeros en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, EE. UU. REUTERS/Jeenah Moon

Estados Unidos incrementó a casi el triple el número de países cuyos ciudadanos deberán pagar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar la entrada al país.

Menos de una semana después de agregar siete países a la lista de naciones sujetas a fianzas de visa, para sumar 13 entonces, el Departamento de Estado agregó el martes 25 más. El requisito de fianza para las últimas adiciones entrará en vigor el 21 de enero, según un aviso publicado en el sitio web travel.state.gov.

La medida significa que 38 países, la mayoría de ellos en África pero algunos en América Latina y Asia, están ahora en la lista, lo que hace que el proceso de obtener una visa estadounidense sea inasequible para muchos.

Es una nueva medida que endurece los requisitos de entrada en Estados Unidos, los cuales además incluyen exigir a los ciudadanos de todos los países que requieren visas que se presenten a entrevistas en persona y revelen historiales de redes sociales, así como relatos detallados de sus viajes y arreglos de alojamiento previos y de sus familias.

Los funcionarios estadounidenses han defendido las fianzas, que pueden variar de 5.000 a 15.000 dólares, argumentando que son efectivas para asegurarse de que los ciudadanos de los países objetivo no excedan la vigencia de sus visas.

El pago de la fianza no garantiza que se otorgue una visa, pero el monto será reembolsado si la visa es denegada o cuando un titular de visa demuestre que ha cumplido con los términos de la visa.

Los nuevos países cubiertos por el requisito de fianza de visa a partir del 21 de enero son Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Burundi, Cabo Verde, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Costa de Marfil, Kirguistán, Nepal, Nigeria, Senegal, Tayikistán, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela y Zimbabue.

Anteriormente ya se aplicaba a Bután, Botsuana, República Centroafricana, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Malaui, Mauritania, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Turkmenistán y Zambia.

(Con información de AP)

