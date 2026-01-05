Donald Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos en la transición de Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó el domingo por la noche que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, en el marco de la transición política en Venezuela, según declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

El líder republicano señaló que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”. Al ser consultado sobre quién ejerce el control político del país, evitó dar detalles. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, dijo.

El presidente estadounidense afirmó que aún no habló personalmente con Rodríguez, aunque indicó que otras personas sí mantuvieron conversaciones con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, declaró.

Durante el intercambio con la prensa, Trump describió la situación de Venezuela en términos críticos y vinculó esa cooperación con los intereses estratégicos de Washington. “Venezuela es ahora mismo un país muerto. Tenemos que recuperarlo, y vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, afirmó.

El mandatario rechazó la idea de que Rodríguez haya respondido a Estados Unidos con críticas formales, pese a comentarios en los que la dirigente venezolana sostuvo que la operación representa una flagrante violación del derecho internacional y de la soberanía del país. Trump negó esa interpretación y afirmó que recibe un mensaje distinto. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, dijo.

En ese contexto, Trump sostuvo que en el corto plazo necesita que le Rodríguez le otorgue a Estados Unidos “acceso total”. “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”, declaró.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra el ex dictador venezolano Nicolás Maduro. Trump afirmó que el país enfrenta “simplemente vamos a pasar por un juicio muy duro” antes de la comparecencia del ex líder chavista ante un tribunal federal.

“El caso es infalible. La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, dijo el mandatario.

Nicolás Maduro tiene previsto comparecer por primera vez al mediodía del lunes, hora local, ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. El caso está bajo la supervisión del juez de distrito estadounidense Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”.

El núcleo del expediente gira en torno a cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas, una figura penal que combina delitos de narcotráfico con el uso de la violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el ex líder de la dictadura chavista participó durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, con el Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones contra el líder chavista no son nuevas. En marzo de 2020, fiscales federales presentaron cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes venezolanos, a quienes vincularon con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político. Según esa acusación, el objetivo consistía en “inundar” Estados Unidos de cocaína como forma de desestabilización.

El expediente también menciona a su esposa, Cilia Flores, señalada por los investigadores como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas. Su nombre ya había aparecido en causas anteriores: dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York en 2017 por intentar introducir cocaína en Estados Unidos, un antecedente citado por los fiscales como parte del entramado familiar y político bajo investigación.

Desde el punto de vista judicial, la audiencia prevista para este lunes no implica aún un juicio ni una evaluación de pruebas, sino el inicio formal del proceso con el acusado presente. En esa instancia, la fiscalía detallará los cargos, la defensa podrá plantear objeciones preliminares y el juez resolverá cuestiones como la detención preventiva, el calendario procesal y las condiciones de acceso a la evidencia.