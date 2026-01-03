Una marca de autos de alta gama retira más de 173 mil vehículos por fallas en la cámara de reversa

Porsche retira 173,538 vehículos en Estados Unidos por un defecto que inutiliza la cámara de reversa y afecta la seguridad vial. (Europa Press)

La automotriz de lujo Porsche inició el retiro de 173,538 vehículos en Estados Unidos debido a un defecto que puede inutilizar la cámara de reversa, afectando la seguridad al retroceder, según registros de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA). La medida alcanza a propietarios de modelos Cayenne, 911, Taycan y Panamera fabricados entre 2019 y 2025, quienes deberán acudir a concesionarios para recibir una actualización gratuita de software.

La NHTSA comunicó que los vehículos afectados no cumplen con los estándares federales de visibilidad trasera exigidos en Estados Unidos, lo que representa un riesgo de colisión. Según informó Fox News, la agencia federal advirtió que la falla puede dejar la cámara sin imagen en la pantalla central, disminuyendo la capacidad del conductor para observar el entorno al retroceder. El organismo precisó: “Una imagen de visión trasera que no se muestre correctamente reduce la vista del conductor detrás del vehículo, aumentando el riesgo de choque”.

De acuerdo con Fox News, esta campaña es una de las más amplias realizadas por Porsche Cars North America en los últimos años. El retiro se suma a otros reportes recientes de fallos en sistemas de asistencia al conductor, como los que llevaron a Toyota y Ford Motor Company a retirar cientos de miles de vehículos por problemas semejantes en las cámaras de reversa, según la NHTSA.

¿Qué vehículos de Porsche están afectados por el retiro?

La medida alcanza a los siguientes modelos y años de fabricación, según la NHTSA y lo reportado por Fox News:

Cayenne y Cayenne E-Hybrid (2019-2025)

911 (2020-2025)

Taycan (2020-2025)

Panamera (2024-2025)

Panamera E-Hybrid (2025)

La lista completa de los números de identificación vehicular (VIN) estará disponible para consulta a partir del 19 de enero de 2026 en el portal oficial de la NHTSA. Los propietarios podrán verificar si su auto está incluido en la campaña de retiro.

El retiro de Porsche afecta a modelos Cayenne, 911, Taycan y Panamera fabricados entre 2019 y 2025, según la NHTSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué consiste el defecto y por qué se considera relevante para la seguridad vial?

El defecto identificado impide que la imagen de la cámara de reversa se muestre en la pantalla de a bordo durante la maniobra de retroceso. Según la NHTSA, esto “disminuye la capacidad del conductor para advertir obstáculos, peatones u otros vehículos”, lo que incrementa el riesgo de choques. La agencia considera que la falla constituye una infracción a los estándares federales de visibilidad trasera obligatorios para todos los vehículos nuevos vendidos en el país.

Fox News detalló que la intervención necesaria será únicamente una actualización del software de asistencia al conductor, sin necesidad de reemplazar componentes físicos.

¿Cómo se llevará a cabo la solución para los propietarios afectados?

Porsche Cars North America informó a la NHTSA que la solución consiste en una actualización de software sin costo para los usuarios. Los concesionarios oficiales de Porsche tendrán a su cargo la operación. La agencia federal anunció que enviará cartas de advertencia a los propietarios de los vehículos afectados a partir del 16 de febrero de 2026. Una vez que la solución definitiva esté disponible, se remitirá una segunda notificación con instrucciones precisas.

De acuerdo con la NHTSA, los usuarios podrán identificar si su vehículo está incluido en el retiro mediante la consulta del número VIN en la web oficial de la agencia desde el 19 de enero de 2026. La recomendación es que los propietarios esperen la notificación oficial antes de acudir a los centros autorizados para programar la actualización.

La NHTSA señala que los vehículos Porsche afectados no cumplen con los estándares federales de visibilidad trasera de Estados Unidos. (REUTERS/Ralph Orlowski/Archivo)

¿Cómo se compara esta campaña con otros retiros recientes por fallas similares?

El retiro de Porsche se produce en un contexto de múltiples campañas preventivas por problemas con cámaras de reversa. Según la NHTSA y reportó Fox News, en octubre de 2025 se anunció la retirada de casi 394,000 vehículos de Toyota en Estados Unidos por defectos en la imagen de la cámara trasera. En septiembre del mismo año, Ford Motor Company inició el retiro de 1.9 millones de vehículos a escala global por cámaras que podían mostrar imágenes invertidas, distorsionadas o en blanco.

Fox News indicó que estos incidentes ilustran la creciente relevancia de los sistemas de asistencia visual en la seguridad vial. El cumplimiento de los estándares federales es obligatorio para todos los fabricantes que comercializan automóviles en el mercado estadounidense.

¿Qué acciones recomienda la NHTSA a los propietarios de vehículos Porsche afectados?

La NHTSA insta a los propietarios de los modelos incluidos en la campaña de retiro a consultar el estado de su vehículo en el portal oficial de la agencia cuando esté habilitada la función de búsqueda, a partir del 19 de enero de 2026. Una vez recibida la carta de advertencia, se recomienda coordinar con los concesionarios autorizados la actualización del software de asistencia al conductor.

La agencia federal enfatizó: “El incumplimiento de los estándares de visibilidad trasera puede acarrear sanciones para los fabricantes y pone en riesgo la seguridad de los conductores y peatones”. La intervención será gratuita y no implica la sustitución de piezas, solo la actualización del sistema.

La campaña de retiro de Porsche se suma a medidas similares adoptadas recientemente por Toyota y Ford por fallas en cámaras de reversa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta esta medida a los usuarios, la industria y la seguridad vial?

El retiro de 173,538 vehículos Porsche representa una de las campañas de seguridad más amplias para la marca en Estados Unidos, según Fox News y la NHTSA. La corrección del defecto permitirá que los modelos afectados cumplan con la normativa federal, evitando sanciones y mejorando la seguridad operativa de los automóviles. La actualización del software busca restablecer las condiciones de visibilidad y prevenir incidentes relacionados con la falta de imagen en la cámara de reversa.

La campaña de retiro no implica costos adicionales para los usuarios, quienes podrán acceder al servicio en los concesionarios oficiales una vez recibida la notificación. La disponibilidad de la lista de VIN permitirá identificar con precisión los vehículos afectados y agilizar el proceso de reparación.

La NHTSA continuará supervisando el cumplimiento de la campaña y el restablecimiento de los estándares exigidos por la ley. La agencia recordó a todos los propietarios de vehículos en territorio estadounidense la importancia de responder a los llamados de revisión y mantener actualizados los sistemas de seguridad de sus automóviles.