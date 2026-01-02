Wall Street comenzó el año con repunte del Dow Jones y cautela en el Nasdaq

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

El Promedio Industrial Dow Jones cerró la primera jornada bursátil de 2026 con un alza de 311,99 puntos, equivalente a un 0,67 %, alcanzando los 48 383,22 puntos y rompiendo así una racha de cuatro sesiones consecutivas a la baja. El impulso provino principalmente de compañías industriales como Caterpillar y Boeing, mientras que los valores de chips, especialmente Nvidia e Intel, contribuyeron a una subida significativa del sector tecnológico dentro del índice S&P 500.

A pesar del desempeño positivo de estos sectores, el Nasdaq Composite no logró cerrar en terreno positivo, afectado por caídas en las acciones de consumo discrecional como Amazon y por la baja en Tesla tras reportar un descenso en sus ventas anuales por segundo año consecutivo. Al cierre, el S&P 500 sumó 12,52 puntos (0,18 %) para ubicarse en 6.858,02 puntos, mientras que el Nasdaq perdió 5,30 puntos (0,02 %), situándose en 23 236,69 puntos.

Durante 2025, los tres principales índices bursátiles de Wall Street registraron alzas de dos dígitos por tercer año consecutivo, una secuencia que no se observaba desde el periodo comprendido entre 2019 y 2021. Sin embargo, las últimas sesiones del año anterior frustraron las expectativas de una “remontada de Papá Noel” —un patrón estacional de incrementos en los mercados durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero—, según el Stock Trader’s Almanac.

El repunte observado en 2025 se produjo tras la caída de los mercados mundiales en abril, motivada por los aranceles del denominado “Día de la Liberación” implementados por la administración de Donald Trump, lo que llevó a los inversores a alejarse temporalmente de las acciones estadounidenses y generó incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento y tasas de interés.

Para 2026, el desarrollo de la política monetaria de la Reserva Federal será determinante en la evolución de los mercados globales. Los datos económicos recientes y las expectativas en torno a la designación de un nuevo presidente del banco central con inclinaciones expansivas han llevado a los inversores a anticipar nuevas reducciones en las tasas de interés. Un elemento clave para este mes será la divulgación de las cifras del mercado laboral, después de que Jerome Powell advirtiera en la reunión de diciembre sobre la necesidad de contar con mayor claridad sobre el empleo antes de considerar recortes adicionales en las tasas.

Una pantalla muestra la cotización del índice S&P 500 en la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

En una nota enviada a inversores, Savita Subramanian, estratega cuantitativa y de acciones de Bank of America, advirtió que “las acciones se negocian caras en 18 de los 20 indicadores” y que existen “altos riesgos para el índice en el corto plazo”. Subramanian añadió que, desde una perspectiva histórica, el actual S&P 500 es de mayor calidad, con menos activos físicos y menor apalancamiento, aunque los riesgos para el índice siguen siendo elevados en el año que comienza.

El petróleo cerró a la baja

FILE PHOTO: The sun is seen behind a crude oil pump jack in the Permian Basin in Loving County, Texas, U.S., November 22, 2019. Picture taken November 22, 2019. REUTERS/Angus Mordant/File Photo

Los precios del petróleo registraron descensos al cierre de la jornada del viernes, mientras los inversores analizaron el riesgo de un posible exceso de oferta en el mercado internacional, en vísperas de la reunión mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), programada para el domingo 4 de enero. El retroceso de los precios se produjo en un contexto de atención a las tensiones geopolíticas y los movimientos diplomáticos en América y Oriente Medio.

El contrato del crudo WTI para febrero, negociado en la Bolsa Mercantil de Nueva York, cerró con una disminución del 0,17 % (USD 0,10), situándose en 57,32 dólares por barril. Por su parte, el Brent para marzo, cotizado en la Bolsa Intercontinental de Londres, finalizó con una caída del 0,16% (USD 0,10), ubicándose en 60,75 dólares por barril.

Según analistas de Forex.com, los precios del crudo inician 2026 bajo una perspectiva pesimista, afectados por los riesgos de sobreoferta y una tendencia bajista que se mantiene desde los máximos de septiembre de 2023. Los expertos señalaron que, aunque se prevé que la OPEP+ mantenga los actuales niveles de producción durante el primer trimestre para intentar equilibrar la oferta y la demanda, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que podría producirse un superávit en torno a los 4 millones de barriles diarios en el transcurso del año. Forex.com añadió que la situación geopolítica continúa generando incertidumbre, en medio de sanciones, aranceles y riesgos para el suministro derivados tanto de acuerdos de paz como de nuevos conflictos.

En el plano diplomático, el dictador venezolano Nicolás Maduro declaró en entrevista el jueves 1 de enero que su país está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, aunque evitó pronunciarse sobre la ofensiva estadounidense contra instalaciones presuntamente vinculadas a una facción criminal.

En el ámbito militar, en Europa del Este, Kiev lanzó una ofensiva contra una aldea ocupada por fuerzas rusas, que se encuentra dentro del territorio ucraniano.

En Oriente Medio, la intensificación de las tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ha elevado el riesgo en la región, ya que los representantes de ambos países mantienen enfrentamientos en Yemen.

(Con información de Reuters)