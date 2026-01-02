Una mujer muere en Estados Unidos tras un posible ataque de puma durante una excursión

Una mujer falleció tras un ataque de puma en el sendero Crosier Mountain, el primer caso mortal en Colorado desde 1999. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer fue hallada muerta el jueves en un sendero de montaña en el norte de Colorado tras un presunto ataque de puma, hecho que constituye el primer caso fatal atribuido a este animal en el estado desde 1999. El incidente ocurrió en una zona boscosa cerca de Glen Haven, en el condado de Larimer, según confirmaron autoridades estatales a The Associated Press.

El hallazgo se produjo poco después del mediodía, cuando dos excursionistas encontraron el cuerpo a un costado del sendero Crosier Mountain y observaron a un puma en las inmediaciones. Los testigos ahuyentaron al animal y, tras acercarse, constataron que la víctima carecía de signos vitales. Uno de los excursionistas, médico, intentó asistirla sin éxito, de acuerdo con declaraciones de Kara Van Hoose, vocera de Colorado Parks and Wildlife (CPW), recogidas por CNN.

Este suceso se produce en un contexto donde los avistamientos de pumas son frecuentes en la región, aunque los ataques a humanos mantienen una incidencia baja. El último caso mortal documentado en Colorado ocurrió hace 27 años, mientras que el anterior a ese databa de 1997. Según cifras oficiales de CPW, desde 1990 han ocurrido 28 ataques reportados de puma contra personas en el estado, de los cuales solo dos fueron fatales, informó CBS News.

¿Dónde y cómo ocurrió el ataque?

El hecho tuvo lugar en el tramo sur del sendero Crosier Mountain, a unos 11 kilómetros al noreste de Estes Park, región considerada puerta de entrada al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. De acuerdo con The Associated Press, el área está compuesta por zonas boscosas, rocosas y de difícil acceso, considerado hábitat natural de pumas.

Según la cronología proporcionada por CPW, los excursionistas que encontraron el cuerpo se toparon con el animal alrededor de las 12:15 p.m. en un punto remoto del sendero. Tras arrojar piedras para alejarlo, intentaron socorrer a la víctima, pero no hallaron pulso. Van Hoose detalló que la identidad de la mujer y la causa exacta del deceso se encuentran bajo investigación por la oficina del forense del condado de Larimer.

Las autoridades estatales desplegaron equipos de agentes de vida silvestre con perros rastreadores, localizando posteriormente dos pumas en la zona. Ambos animales fueron sacrificados siguiendo el protocolo vigente para estos casos.

Autoridades de Colorado Parks and Wildlife identificaron signos consistentes con ataque de puma en la víctima hallada cerca de Glen Haven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué información confirmaron las autoridades?

Kara Van Hoose, portavoz de Colorado Parks and Wildlife, declaró a CNN que el caso es investigado como un ataque de puma, aunque la confirmación definitiva dependerá de los resultados de necropsias y análisis de laboratorio. “Se observaron signos consistentes con un ataque de puma, pero no se puede asegurar hasta contar con pruebas concluyentes”, indicó la funcionaria.

CBS News reportó que la política de CPW obliga a sacrificar cualquier animal salvaje involucrado en ataques a humanos. “Los animales serán sometidos a pruebas forenses para determinar si tuvieron contacto con la víctima y para descartar enfermedades como rabia o influenza aviar”, explicó Van Hoose.

El área permanece bajo vigilancia, con patrullas adicionales y equipos de monitoreo, mientras continúan los rastreos en busca de otros posibles felinos que circulen por la zona.

¿Cuál es la frecuencia de ataques de puma en Colorado?

Según registros de Colorado Parks and Wildlife, los ataques de puma a humanos son poco comunes. Desde 1990, se han reportado 28 incidentes en todo el estado, de los cuales solo dos resultaron mortales antes del presente caso. Colorado alberga una población estimada de entre 3.800 y 4.400 pumas, catalogados como especie de caza mayor desde 1965, según datos citados por CNN.

El último ataque letal ocurrió en 1999, cuando un niño de tres años murió en el condado de Larimer. Dos años antes, un menor de diez años perdió la vida en circunstancias similares en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. “La mayoría de los encuentros con pumas no terminan en ataques”, detalló Van Hoose a The Associated Press.

Desde 1990, se han reportado 28 ataques de puma a humanos en Colorado, pero solo tres resultaron mortales hasta la fecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones tomaron tras el suceso?

Tras el incidente, las autoridades procedieron a localizar y sacrificar dos pumas encontrados en las inmediaciones del sendero. Ambos serán sometidos a pruebas genéticas y forenses para determinar si alguno fue el responsable del ataque, procedimiento que sigue los lineamientos del protocolo estatal.

“Es política de CPW eliminar cualquier animal salvaje implicado en ataques a personas para proteger la seguridad pública”, reiteró Van Hoose en diálogo con CNN. Además, se analizarán muestras para descartar enfermedades que puedan haber influido en el comportamiento de los felinos.

La oficina del forense de Larimer trabaja en la identificación de la víctima y en esclarecer la causa exacta de la muerte, mientras que el área afectada permanece bajo monitoreo intensivo.

¿Cómo reaccionó la comunidad local?

Residentes de Glen Haven y senderistas habituales expresaron inquietud ante el incidente. Gary Messina, corredor local, relató a CBS News un reciente encuentro con un puma en el mismo sendero, donde el animal mostró conductas de acecho. “El animal me rodeó y trató de abalanzarse en más de una ocasión, logré ahuyentarlo con un palo”, narró Messina, quien reportó el hecho a las autoridades.

El caso ha generado mayor alerta entre las comunidades cercanas y visitantes del área, aunque CPW descarta, por ahora, el cierre de rutas o senderos en la región.

El suceso ocurrió en una zona boscosa y de difícil acceso, hábitat natural de pumas y próximo al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones ofrecen las autoridades?

Colorado Parks and Wildlife insiste en la importancia de seguir medidas preventivas al transitar zonas donde habita el puma. Entre las recomendaciones emitidas destacan:

Formar grupos al caminar y evitar recorrer senderos en solitario.

Hacer ruido durante la marcha para alertar a los animales de la presencia humana.

Al toparse con un puma, levantar los brazos y objetos sobre la cabeza para aparentar mayor tamaño.

Retroceder despacio sin dar la espalda ni correr.

Lanzar objetos solo si el animal se aproxima.

“La mayoría de los pumas evitan el contacto humano y atacan solo en raras ocasiones”, remarcó Van Hoose a The Associated Press. El organismo llama a reportar avistamientos y a seguir las recomendaciones oficiales para minimizar riesgos.

¿Cómo impacta el suceso y qué se espera ahora?

El incidente reabre el debate sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre en Colorado, estado con una de las mayores densidades de pumas en Estados Unidos. Las autoridades continúan con las investigaciones forenses para identificar la implicancia exacta de los animales sacrificados y determinar si fue un solo ejemplar o más los responsables.

La vigilancia en la zona se ha intensificado y se mantiene la recomendación de extremar precauciones en áreas rurales y montañosas. La publicación de los resultados de las necropsias y pruebas de ADN permitirá esclarecer la dinámica del ataque y ajustar los protocolos si fuera necesario, según información de The Associated Press y CNN.