Estados Unidos

Las tendencias alimentarias más inusuales que marcaron a Estados Unidos

El auge de productos de lujo, dietas impulsadas por redes sociales y cambios en los precios de alimentos básicos definieron un período de experimentación en el consumo

La tendencia de fresas japonesas
La tendencia de fresas japonesas Elly Amai a 20 dólares la unidad convirtió a esta fruta en símbolo de exclusividad dentro del mercado alimentario estadounidense en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de tendencias alimentarias inusuales se instaló en Estados Unidos durante 2025, impulsadas por redes sociales y cambios en el mercado, lo que generó atención entre especialistas y consumidores. El fenómeno involucró desde la venta de fresas a precios elevados hasta el auge de dietas extremas y productos transformados en objetos de lujo. Estas prácticas afectaron a diversos grupos, incluidos niños, familias y consumidores urbanos, y han sido objeto de análisis por parte de expertos en nutrición y economía alimentaria.

De acuerdo con reportes publicados por Fox News Digital y respaldados por medios como AOL, el año estuvo marcado por una serie de desafíos en la cadena de suministro, incrementos de precios y la proliferación de contenidos virales que promovieron experimentos y retos alimentarios. La industria de suplementos y alimentos procesados, junto a la influencia de creadores de contenido, aceleró la adopción de nuevos hábitos de consumo y modificó patrones tradicionales.

El contexto de inflación en productos clave, como los huevos, y las restricciones asociadas a enfermedades en animales, contribuyó a la aparición de alternativas y modas alimentarias. El análisis de estas tendencias permite observar la interacción entre el mercado, la cultura digital y la percepción de bienestar en la sociedad estadounidense, según las investigaciones difundidas por Fox News Digital y fuentes institucionales del sector.

¿Cuáles fueron las tendencias alimentarias más llamativas de 2025?

Durante el año, varias prácticas y productos destacaron por su originalidad y alcance mediático, según los reportes de Fox News Digital y AOL:

  1. Fresas japonesas a 20 dólares: Un supermercado de Los Ángeles comercializó la fresa Elly Amai importada de Japón a 19,99 dólares la unidad. La fruta, presentada en un estuche individual, fue objeto de debate en plataformas como TikTok, donde algunos usuarios la consideraron un experimento social, mientras que otros la promovieron como símbolo de exclusividad. El fenómeno se produjo en un contexto de fuerte aumento del precio de los huevos, que llegaron a costar hasta 8 dólares la docena en momentos de escasez, de acuerdo con Fox News Digital.
  2. “Carnivore babies”: Una tendencia en redes sociales mostró a padres alimentando a bebés con manteca, caldo de huesos, sardinas y filetes de carne, en lugar de los tradicionales purés y fórmulas infantiles. Especialistas en pediatría consultados por Fox News Digital advirtieron posibles riesgos para el desarrollo por la ausencia de frutas y verduras en la dieta infantil. “Eliminar grupos completos de alimentos puede afectar la salud de los niños”, declaró un portavoz de la Academia Americana de Pediatría, citado por el medio.
  3. Agua premium en restaurantes: El consumo de agua embotellada de alta gama se expandió en establecimientos de lujo, donde se ofrecieron cartas con botellas de hasta 95 dólares, acompañadas por la asesoría de sommeliers en minerales y acidez. Esta corriente se asoció a la reducción del consumo de alcohol entre jóvenes y la búsqueda de experiencias diferenciales en gastronomía, según Fox News Digital.
  4. Obsesión por la proteína: El mercado de suplementos proteicos alcanzó los 30.000 millones de dólares en 2025, impulsando la aparición de productos como cafés enriquecidos, bebidas transparentes y quesos duros como alternativas a las barras tradicionales. Informes sectoriales citados por Fox News Digital señalaron un aumento sostenido en la demanda, aunque nutricionistas advirtieron sobre el riesgo de consumo excesivo y la influencia de campañas comerciales.
  5. Helado bañado en manteca: La empresa Stew Leonard’s, con sede en Connecticut, introdujo un helado suave recubierto en manteca derretida, lo que generó debate en redes sociales. Algunos consumidores manifestaron interés en la innovación, mientras que otros expresaron reservas sobre su valor nutricional. Según Fox News Digital, representantes de la cadena describieron el producto como “adictivo” y “diferente”.
  6. “BeanTok” y el auge de las legumbres: Usuarios de TikTok popularizaron el consumo diario de dos tazas de frijoles con el argumento de que mejora la digestión, el ánimo y la sensación de saciedad. Expertos citados por AOL y Fox News Digital explicaron que los efectos reportados se relacionan con el aporte de fibra y almidón resistente, componentes que favorecen la salud digestiva y metabólica.
Factores como la inflación de
Factores como la inflación de precios, la escasez de huevos y campañas en redes sociales causaron cambios en los hábitos de consumo y la aparición de productos alternativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores impulsaron estos cambios en Estados Unidos?

La interacción entre las redes sociales, el contexto económico y la innovación en la industria alimentaria resultó determinante para la rápida difusión de estas tendencias. De acuerdo con Fox News Digital, la viralización de desafíos y opiniones de influencers contribuyó a modificar la percepción sobre productos tradicionales y a legitimar nuevas prácticas de consumo.

El informe del medio estadounidense señala que el crecimiento del mercado de suplementos de proteína y la aparición de productos premium responde a una combinación de intereses en bienestar, exclusividad y diferenciación. Además, la presencia de restricciones en la oferta de alimentos básicos, como los huevos, incentivó la búsqueda de alternativas y el desarrollo de productos con alto valor agregado.

¿Qué riesgos y advertencias identificaron los expertos?

Instituciones médicas y expertos en nutrición manifestaron preocupación por el impacto de algunas de estas tendencias, en particular la dieta carnívora para bebés y el consumo excesivo de suplementos proteicos. Según declaraciones recogidas por Fox News Digital, “la eliminación de frutas y verduras en la alimentación infantil puede derivar en deficiencias nutricionales relevantes”, advirtió la Academia Americana de Pediatría.

En el caso de los alimentos y bebidas premium, organizaciones de consumidores señalaron que el precio elevado no siempre se traduce en beneficios adicionales para la salud. La proliferación de productos presentados como exclusivos o saludables responde a estrategias de posicionamiento y marketing, según analistas consultados por AOL.

Organizaciones médicas y de consumidores
Organizaciones médicas y de consumidores advirtieron sobre posibles deficiencias nutricionales y estrategias de marketing detrás de alimentos premium y dietas extremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto económico y social tuvieron estas tendencias?

El auge de alimentos de lujo y suplementos contribuyó a la expansión de nichos de mercado en el sector minorista y gastronómico. Las ventas de productos como la fresa Elly Amai y el agua premium reflejaron una disposición creciente de los consumidores estadounidenses a invertir en experiencias y artículos diferenciados, a pesar de la inflación en la canasta básica.

Por otro lado, la popularidad de retos como “BeanTok” y el énfasis en la proteína generaron cambios en los hábitos alimentarios diarios. Según estudios de mercado citados por Fox News Digital, la demanda de productos con alto contenido proteico y fibra mantuvo una tendencia al alza, lo que llevó a empresas y supermercados a diversificar su oferta.

¿Qué se espera para el futuro del consumo alimentario en Estados Unidos?

El desarrollo de nuevas tendencias estará condicionado por la interacción entre la cultura digital, la innovación en la industria alimentaria y los desafíos económicos. Especialistas consultados por Fox News Digital anticipan que la presión sobre los precios y la influencia de las redes sociales continuarán promoviendo experimentos y propuestas disruptivas en el sector.

El seguimiento de las autoridades sanitarias y la información de organizaciones especializadas permitirá a los consumidores tomar decisiones fundamentadas ante la aparición de nuevos productos y dietas. El monitoreo de la industria y las recomendaciones de expertos seguirán siendo elementos clave para comprender la evolución de los hábitos alimentarios en el país.

