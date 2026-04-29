Estados Unidos

Disneyland estrena reconocimiento facial en sus entradas y el parque inicia una nueva era de acceso inteligente

La adopción de tecnología biométrica transforma la experiencia de ingreso para visitantes, plantea debates sobre privacidad y seguridad, y marca un hito en la modernización de los parques temáticos más famosos del mundo

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Disney también tiene algunos de los parques temáticos más icónicos en el mundo.
El sistema de reconocimiento facial en Disneyland y California Adventure digitaliza el ingreso de visitantes y reaviva el debate sobre privacidad de datos personales (Foto: Disney)

El acceso a Disneyland y California Adventure ya requiere atravesar la mirada de cámaras que transforman los rostros de los visitantes en datos biométricos, digitalizando la experiencia y reavivando debates sobre la protección de la privacidad.

Con este cambio, la empresa busca agilizar la entrada y prevenir fraudes, en un contexto de expansión global del reconocimiento facial en espacios públicos y comerciales.

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Según Los Angeles Times, quienes deciden no participar en el sistema pueden utilizar accesos alternativos, aunque estos representan una minoría de filas disponibles.

La información de los visitantes se traduce en valores numéricos únicos tras el escaneo facial. De acuerdo con Los Angeles Times, este proceso permite a Disney comparar cada imagen tomada en los accesos con las fotografías asociadas a boletos o pases anuales.

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El viernes pasado, de varias decenas de filas para ingresar a los parques, solo cuatro no utilizaban reconocimiento facial; en ellas, los empleados validaban los boletos manualmente y también obtenían fotografías, aunque, según el personal, sin procesarlas mediante biometría.

Una fila de visitantes en la entrada de Disneyland, con carteles sobre reconocimiento facial, cámaras y personal del parque asistiendo a familias con niños pequeños.
El sistema de reconocimiento facial en Disneyland y California Adventure digitaliza el ingreso de visitantes y reaviva el debate sobre privacidad de datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de tecnología biométrica se extendió a lo largo de la última década en lugares como estadios deportivos y comercios minoristas.

El pabellón Intuit Dome utiliza el sistema GameFaceID, que permite el acceso mediante una autofoto cargada previamente, mientras que el Dodger Stadium implementa Go Ahead Entry, basado en reconocimiento facial.

La política de privacidad de Intuit Dome contempla inferir la mayoría de edad a partir de la fotografía del usuario, según Los Angeles Times.

Expertos y organizaciones advierten sobre riesgos de vigilancia y discriminación

Referentes en privacidad y derechos civiles plantean reservas ante la expansión del reconocimiento facial en ámbitos públicos y privados.

Ari Waldman, profesor de derecho en la Universidad de California en Irvine, afirmó a Los Angeles Times: “La normalización de la vigilancia facial es realmente problemática. No podemos andar por la vida ocultando nuestros rostros, así que esto no es simplemente el siguiente paso en la vigilancia; es cualitativamente diferente. En un mundo de reconocimiento facial, salir de casa implica ser identificado”.

Primer plano de una persona escaneando su rostro en un dispositivo con líneas y datos digitales, con el icono de Mickey Mouse y luces difusas de fondo.
El reconocimiento facial se consolida en espacios masivos como estadios y comercios de California, donde sistemas como GameFaceID y Go Ahead Entry marcan tendencia en accesos digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación central, según quienes se oponen, es el acceso y eventual uso indebido de estos datos sensibles.

Adam Schwartz, director de litigios sobre privacidad en la Electronic Frontier Foundation, enfatizó a Los Angeles Times: “Si recopilas este tipo de datos, te conviertes en un objetivo para quienes buscan robarlos”.

La entidad aboga por leyes más estrictas para proteger al consumidor ante el uso de biometría por empresas privadas. Estudios previos demostraron que la tecnología comete errores de identificación, en especial con personas de color o mujeres con maquillaje distintivo.

Por esta razón, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles expresaron preocupación por el uso de estos sistemas en eventos masivos, como los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

En California, la supervisión sobre la tecnología aún presenta vacíos: aunque la policía de Los Ángeles endureció sus restricciones hace dos años, falta un sistema formal para rastrear los casos de identificación errónea, según un informe citado por Los Angeles Times.

Vista frontal de visitantes cruzando torniquetes de entrada a un parque temático Disney, con un arco de bienvenida y pantallas informativas.
La tecnología de reconocimiento facial en Disneyland es opcional, con carteles que informan sobre el acceso alternativo, aunque la mayoría elige la vía rápida sin conocer todas las opciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones de los visitantes y políticas de uso en Disneyland

El sistema de Disneyland es optativo. Carteles informan a los visitantes sobre la opción de evitar el reconocimiento facial y los dirigen a accesos alternativos señalizados.

Aun así, la mayoría parece priorizar la rapidez, eligiendo la fila más corta sin cuestionar el método de ingreso. Según Los Angeles Times, la familiaridad con estas tecnologías en comercios y organismos públicos lleva a muchos a aceptarlas sin reparos.

Algunos asistentes manifestaron inquietud. Robert Howell, visitante de Virginia, relató a Los Angeles Times sentir “un poco de temor”, y admitió que desconocía la posibilidad de optar por una entrada convencional: “Con la TSA sé que es una opción a la que puedes negarte, pero aquí no sabía que se podía, así que simplemente lo hice”.

Sandra Contreras, otra visitante, expresó especial preocupación por la privacidad de sus hijos pequeños al someterlos al escaneo facial.

Contó a Los Angeles Times que, si bien permitió el procedimiento para sí misma, se sintió incómoda al hacerlo con su hija de cinco años: “Creo que es más preocupante para los niños, solo para proteger su privacidad”.

Disney informó a Los Angeles Times que los datos derivados del reconocimiento facial se eliminan tras 30 días, salvo que deban conservarse por razones legales o de prevención de fraude.

El aviso de privacidad de la compañía detalla: “Hemos implementado medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas diseñadas para proteger la información de los huéspedes contra accesos, revelaciones, usos y modificaciones no autorizadas. Revisamos periódicamente nuestros procedimientos para considerar nuevas tecnologías y métodos, según corresponda. Tenga en cuenta que, pese a nuestros mejores esfuerzos, ninguna medida de seguridad es perfecta o infranqueable”.

En la experiencia cotidiana, la presencia de familias, bebés y visitantes con camisetas y orejas de ratón en las filas refuerza la idea de que el escaneo facial es ya un trámite más en Disneyland: para muchos, la principal preocupación parece ser la longitud de la fila, no el método de acceso, según comprobó Los Angeles Times.

Estas son las mejores producciones para ver hoy en la plataforma de Disney+ en Estados Unidos.
La seguridad de la información en Disney incluye la eliminación de datos faciales tras 30 días, salvo requerimientos legales, e incorpora medidas para reducir accesos y usos no autorizados (Disney+)

La expansión del reconocimiento facial avanza pese a dudas sociales

El despliegue del reconocimiento facial en Disneyland ilustra una tendencia global que involucra a empresas privadas y organismos públicos.

Aunque la tecnología promete combatir el fraude y agilizar procesos, genera debates sobre privacidad, riesgos de discriminación y usos por fuerzas de seguridad.

Según Los Angeles Times, la normalización de estos sistemas avanza mientras expertos y activistas insisten en la necesidad de controles y transparencia para proteger los derechos de los usuarios.

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